https://ria.ru/20230818/svo-1890789116.html
Россия пытается остановить фашизм в ходе СВО, заявили в Белоруссии
Россия пытается остановить фашизм в ходе СВО, заявили в Белоруссии - РИА Новости, 18.08.2023
Россия пытается остановить фашизм в ходе СВО, заявили в Белоруссии
Госсекретарь совбеза Белоруссии Александр Вольфович заявил, что Россия в ходе специальной военной операции на Украине пытается остановить фашизм. РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T11:48
2023-08-18T11:48
2023-08-18T11:48
специальная военная операция на украине
в мире
белоруссия
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александр вольфович
украина
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МИНСК, 18 авг – РИА Новости. Госсекретарь совбеза Белоруссии Александр Вольфович заявил, что Россия в ходе специальной военной операции на Украине пытается остановить фашизм. "Наследники фашистов подняли голову и начали говорить про фашизм, неонацизм. Наверное, человечество забыло, сколько бед фашизм принес миру и кто освободил мир от коричневой чумы", - сказал госсекретарь совбеза Белоруссии в пятницу в Минске журналистам. По его словам, Белоруссия и другие страны, разделяющие ее взгляды, пытаются напомнить мировому сообществу, что фашизм надо остановить. Вольфович подчеркнул, что "это и делается Россией в ходе СВО сегодня на Украине". "Это не борьба с украинским народом, не борьба с Украиной, это борьба с фашизмом, неонацизмом, который приподнял голову", - сказал он. Вольфович отметил, что однополярный мир разрушен, мир становится многополярным. "Многие народы очнулись, встрепенулись", - подчеркнул Вольфович."Восстановление исторической правды – один из рычагов противодействия современным вызовам и угрозам", - сказал он. По его словам, геополитическая и военно-политическая обстановка накалены до предела, и не только Белоруссия и Россия, но и многие другие страны озабочены ситуацией. Он отметил, что в Европе уже переписывается история Второй мировой войны, при этом принижается роль Красной Армии, заявляется о том, что "войну выиграли войска союзников – американцы, англосаксы, в Европе разрушают памятники воинам-освободителям, пытаются в один ряд поставить тех, кто боролся с фашизмом, ветеранов, с фашистами и их приспешниками". Госсекретарь подчеркнул, что в сложившейся ситуации особую значимость приобретает защита исторической памяти. "Борьба с фашизмом и нацизмом находится в приоритете госполитики Беларуси", - сказал он. При этом Вольфович заметил, что идеи фашизма нашли новых последователей в самых просвещенных странах мира, и там история не просто фальсифицирована, а переписывалась целенаправленно в течение многих лет. По его словам, в Белоруссии в стратегические документы, такие, как проекты концепции новой национальной безопасности, военной доктрины, закладываются постулаты о сохранении исторической памяти, независимости, сохранении белорусской идентичности. Госсекретарь отметил, что правда об истории в Белоруссии доводится в детских садах и школах, в военно-патриотических лагерях для детей, в учебных заведениях увеличивается число часов по истории. При этом он противопоставил эту работу ситуации на Украине, где "в украинских детских садиках, дошкольных учреждениях рисуют фашистов как каких-то героев, а красноармейцев – в качестве каких-то изгоев, закладывают детям факты, которые не имеют никакой исторической подоплеки". Вольфович заявил, что, говоря правду об истории, можно предотвратить угрозу развязывания глобальной, мировой войны, можно обеспечить мир.
https://ria.ru/20230127/tanki-1847743335.html
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в мире, белоруссия, россия, александр вольфович, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Белоруссия, Россия, Александр Вольфович, Украина
Россия пытается остановить фашизм в ходе СВО, заявили в Белоруссии
Вольфович: Россия пытается остановить фашизм в ходе спецоперации на Украине
МИНСК, 18 авг – РИА Новости. Госсекретарь совбеза Белоруссии Александр Вольфович заявил, что Россия в ходе специальной военной операции на Украине пытается остановить фашизм.
«
"Наследники фашистов подняли голову и начали говорить про фашизм, неонацизм. Наверное, человечество забыло, сколько бед фашизм принес миру и кто освободил мир от коричневой чумы", - сказал госсекретарь совбеза Белоруссии в пятницу в Минске журналистам.
По его словам, Белоруссия и другие страны, разделяющие ее взгляды, пытаются напомнить мировому сообществу, что фашизм надо остановить. Вольфович подчеркнул, что "это и делается Россией в ходе СВО сегодня на Украине". "Это не борьба с украинским народом, не борьба с Украиной, это борьба с фашизмом, неонацизмом, который приподнял голову", - сказал он.
Вольфович отметил, что однополярный мир разрушен, мир становится многополярным. "Многие народы очнулись, встрепенулись", - подчеркнул Вольфович.
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«
"Восстановление исторической правды – один из рычагов противодействия современным вызовам и угрозам", - сказал он.
По его словам, геополитическая и военно-политическая обстановка накалены до предела, и не только Белоруссия и Россия, но и многие другие страны озабочены ситуацией. Он отметил, что в Европе
уже переписывается история Второй мировой войны, при этом принижается роль Красной Армии, заявляется о том, что "войну выиграли войска союзников – американцы, англосаксы, в Европе разрушают памятники воинам-освободителям, пытаются в один ряд поставить тех, кто боролся с фашизмом, ветеранов, с фашистами и их приспешниками".
Госсекретарь подчеркнул, что в сложившейся ситуации особую значимость приобретает защита исторической памяти. "Борьба с фашизмом и нацизмом находится в приоритете госполитики Беларуси", - сказал он.
При этом Вольфович заметил, что идеи фашизма нашли новых последователей в самых просвещенных странах мира, и там история не просто фальсифицирована, а переписывалась целенаправленно в течение многих лет.
По его словам, в Белоруссии в стратегические документы, такие, как проекты концепции новой национальной безопасности, военной доктрины, закладываются постулаты о сохранении исторической памяти, независимости, сохранении белорусской идентичности. Госсекретарь отметил, что правда об истории в Белоруссии доводится в детских садах и школах, в военно-патриотических лагерях для детей, в учебных заведениях увеличивается число часов по истории. При этом он противопоставил эту работу ситуации на Украине, где "в украинских детских садиках, дошкольных учреждениях рисуют фашистов как каких-то героев, а красноармейцев – в качестве каких-то изгоев, закладывают детям факты, которые не имеют никакой исторической подоплеки".
Вольфович заявил, что, говоря правду об истории, можно предотвратить угрозу развязывания глобальной, мировой войны, можно обеспечить мир.
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