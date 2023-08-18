https://ria.ru/20230818/stroyka-1890896838.html
Ивановский Дворец водных видов спорта готов более чем на половину
Ивановский Дворец водных видов спорта готов более чем на половину - РИА Новости, 18.08.2023
Ивановский Дворец водных видов спорта готов более чем на половину
Самый масштабный объект из возводимых в Ивановской области – Дворец водных видов спорта – готов на 57%, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы... РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T16:55
2023-08-18T16:55
2023-08-18T16:55
ивановская область
игорь щеголев
станислав воскресенский
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ИВАНОВО, 18 авг - РИА Новости. Самый масштабный объект из возводимых в Ивановской области – Дворец водных видов спорта – готов на 57%, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства. Стройплощадку Дворца водных видов спорта, а также новой начальной школы в Иванове осмотрели полпред президента России в ЦФО Игорь Щеголев и глава региона Станислав Воскресенский. "В марте 2020 года, когда у нас был президент Владимир Путин, к нему обратилась Анжелика Литвинова – мама многократного победителя и призера Первенства России по плаванию. Она рассказала, что ее сына не раз приглашали на тренировки в крупные города, чтобы там развиваться, а хотелось бы развиваться в родном городе, которому очень нужен свой водный дворец. <…> Сегодня строительство Дворца водных видов спорта на Набережной идет полным ходом. Проверили объект вместе с полпредом президента Игорем Щеголевым. С правительством РФ обсуждаем детали открытия здесь школы олимпийского резерва", – написал Воскресенский на своей странице в одной из социальных сетей. В пресс-службе уточнили, что строительство началось в 2022 году, сейчас Дворец, в котором будет три бассейна, в том числе олимпийский на 50 метров, готов на 57%, строительство – в графике. Строящийся корпус гимназии №44 – третья школа, построенная в Иванове за последние три года. До этого школы в областном центре не возводились в течение 30 лет. Сейчас строительство – на завершающем этапе. Рядом с корпусом установят спортивную и детскую площадки. Планируется, что ребята начнут здесь учиться уже во втором полугодии нового учебного года, добавили в пресс-службе. Игорь Щеголев в Иванове также посетил ведущее машиностроительное предприятие региона по производству навесного оборудования для дорожно-строительной и горнодобывающей техники. "Безусловно, это не первый мой приезд в Ивановскую область. Регулярно посещаю регион и по приглашению губернатора, и в рамках президентских поездок. И, конечно, надо сказать, что и город, и область меняются. Те объекты, которые мы сегодня посетили, – это лишнее подтверждение того, как работает команда губернатора. Радует, что они очень живо и инициативно откликаются на поручения, которые дает Президент", – цитирует пресс-служба представительства слова полпреда президента России в Центральном федеральном округе Щеголева.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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игорь щеголев, станислав воскресенский
Ивановская область, Игорь Щеголев, Станислав Воскресенский
ИВАНОВО, 18 авг - РИА Новости. Самый масштабный объект из возводимых в Ивановской области – Дворец водных видов спорта – готов на 57%, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.
Стройплощадку Дворца водных видов спорта, а также новой начальной школы в Иванове осмотрели полпред президента России
в ЦФО Игорь Щеголев
и глава региона Станислав Воскресенский
.
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"В марте 2020 года, когда у нас был президент Владимир Путин
, к нему обратилась Анжелика Литвинова – мама многократного победителя и призера Первенства России по плаванию. Она рассказала, что ее сына не раз приглашали на тренировки в крупные города, чтобы там развиваться, а хотелось бы развиваться в родном городе, которому очень нужен свой водный дворец. <…> Сегодня строительство Дворца водных видов спорта на Набережной идет полным ходом. Проверили объект вместе с полпредом президента Игорем Щеголевым. С правительством РФ обсуждаем детали открытия здесь школы олимпийского резерва", – написал Воскресенский на своей странице в одной из социальных сетей.
В пресс-службе уточнили, что строительство началось в 2022 году, сейчас Дворец, в котором будет три бассейна, в том числе олимпийский на 50 метров, готов на 57%, строительство – в графике.
Строящийся корпус гимназии №44 – третья школа, построенная в Иванове за последние три года. До этого школы в областном центре не возводились в течение 30 лет. Сейчас строительство – на завершающем этапе. Рядом с корпусом установят спортивную и детскую площадки. Планируется, что ребята начнут здесь учиться уже во втором полугодии нового учебного года, добавили в пресс-службе.
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Игорь Щеголев в Иванове также посетил ведущее машиностроительное предприятие региона по производству навесного оборудования для дорожно-строительной и горнодобывающей техники. "Безусловно, это не первый мой приезд в Ивановскую область. Регулярно посещаю регион и по приглашению губернатора, и в рамках президентских поездок. И, конечно, надо сказать, что и город, и область меняются. Те объекты, которые мы сегодня посетили, – это лишнее подтверждение того, как работает команда губернатора. Радует, что они очень живо и инициативно откликаются на поручения, которые дает Президент", – цитирует пресс-служба представительства слова полпреда президента России в Центральном федеральном округе Щеголева.