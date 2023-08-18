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Российские войска поразили наблюдательный пункт ВСУ в Авдеевке

Российские войска поразили наблюдательный пункт ВСУ в Авдеевке - РИА Новости, 18.08.2023

Российские войска поразили наблюдательный пункт ВСУ в Авдеевке

Военнослужащие первой Славянской бригадой из ствольной артиллерии поразили наблюдательный пункт украинских военных в Авдеевке (ДНР), расположившихся в... РИА Новости, 18.08.2023

2023-08-18T07:32

2023-08-18T07:32

2023-08-18T08:31

специальная военная операция на украине

авдеевка

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ДОНЕЦК, 18 авг - РИА Новости. Военнослужащие первой Славянской бригадой из ствольной артиллерии поразили наблюдательный пункт украинских военных в Авдеевке (ДНР), расположившихся в многоэтажном доме, соответствующие кадры оказались в распоряжении РИА Новости. По словам военнослужащих, оператор дрона определил место расположения украинских разведчиков на окраине Авдеевки, откуда передавались данные для обстрелов российских военных и самого города Донецка. Соответствующие координаты были переданы артиллерийском расчету, после чего ювелирным выстрелом из ствольной артиллерии и был поражен наблюдательный пункт. По сообщениям Минобороны России за прошедшие сутки "Южная" группировка войск отразила четыре атаки противника в районе Зализнянского, Старомихайловки и Красногоровки в Донецкой Народной Республике. Вооруженные силы уничтожили воинский эшелон с боеприпасами на станции Межевая в Днепропетровской области. Всего Киев потерял на этом направлении до 310 военных и несколько единиц техники.

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Удар по украинским военным в Авдеевке Удар по украинским военным в Авдеевке 2023-08-18T07:32 true PT0M27S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

авдеевка, донецк, россия, безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины