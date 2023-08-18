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Российские войска поразили наблюдательный пункт ВСУ в Авдеевке - РИА Новости, 18.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:32 18.08.2023 (обновлено: 08:31 18.08.2023)
https://ria.ru/20230818/spetsoperatsiya-1890740125.html
Российские войска поразили наблюдательный пункт ВСУ в Авдеевке
Российские войска поразили наблюдательный пункт ВСУ в Авдеевке - РИА Новости, 18.08.2023
Российские войска поразили наблюдательный пункт ВСУ в Авдеевке
Военнослужащие первой Славянской бригадой из ствольной артиллерии поразили наблюдательный пункт украинских военных в Авдеевке (ДНР), расположившихся в... РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T07:32
2023-08-18T08:31
специальная военная операция на украине
авдеевка
донецк
россия
безопасность
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 18 авг - РИА Новости. Военнослужащие первой Славянской бригадой из ствольной артиллерии поразили наблюдательный пункт украинских военных в Авдеевке (ДНР), расположившихся в многоэтажном доме, соответствующие кадры оказались в распоряжении РИА Новости. По словам военнослужащих, оператор дрона определил место расположения украинских разведчиков на окраине Авдеевки, откуда передавались данные для обстрелов российских военных и самого города Донецка. Соответствующие координаты были переданы артиллерийском расчету, после чего ювелирным выстрелом из ствольной артиллерии и был поражен наблюдательный пункт. По сообщениям Минобороны России за прошедшие сутки "Южная" группировка войск отразила четыре атаки противника в районе Зализнянского, Старомихайловки и Красногоровки в Донецкой Народной Республике. Вооруженные силы уничтожили воинский эшелон с боеприпасами на станции Межевая в Днепропетровской области. Всего Киев потерял на этом направлении до 310 военных и несколько единиц техники.
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Удар по украинским военным в Авдеевке
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авдеевка, донецк, россия, безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Авдеевка, Донецк, Россия, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Российские войска поразили наблюдательный пункт ВСУ в Авдеевке

Российские войска из артиллерии поразили наблюдательный пункт ВСУ в Авдеевке

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ДОНЕЦК, 18 авг - РИА Новости. Военнослужащие первой Славянской бригадой из ствольной артиллерии поразили наблюдательный пункт украинских военных в Авдеевке (ДНР), расположившихся в многоэтажном доме, соответствующие кадры оказались в распоряжении РИА Новости.
По словам военнослужащих, оператор дрона определил место расположения украинских разведчиков на окраине Авдеевки, откуда передавались данные для обстрелов российских военных и самого города Донецка. Соответствующие координаты были переданы артиллерийском расчету, после чего ювелирным выстрелом из ствольной артиллерии и был поражен наблюдательный пункт.
По сообщениям Минобороны России за прошедшие сутки "Южная" группировка войск отразила четыре атаки противника в районе Зализнянского, Старомихайловки и Красногоровки в Донецкой Народной Республике. Вооруженные силы уничтожили воинский эшелон с боеприпасами на станции Межевая в Днепропетровской области. Всего Киев потерял на этом направлении до 310 военных и несколько единиц техники.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 15:22
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 17.08.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеАвдеевкаДонецкРоссияБезопасностьВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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