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Эксперты подсчитали, сколько потеряли россияне из-за отказов в шенгене - РИА Новости, 18.08.2023
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Туризм
 
12:03 18.08.2023
https://ria.ru/20230818/shengen-1890780203.html
Эксперты подсчитали, сколько потеряли россияне из-за отказов в шенгене
Эксперты подсчитали, сколько потеряли россияне из-за отказов в шенгене - РИА Новости, 18.08.2023
Эксперты подсчитали, сколько потеряли россияне из-за отказов в шенгене
Названы стран, граждане которых суммарно потеряли больше всего при отказах в шенгенской визе в 2022 году, сообщает АТОР. РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T12:03
2023-08-18T12:03
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Названы стран, граждане которых суммарно потеряли больше всего при отказах в шенгенской визе в 2022 году, сообщает АТОР.Портал SchengenVisaInfo опубликовал исследование о том, какую общую сумму визовых сборов при отказе в выдаче шенгена потеряли граждане стран, входящих в ТОП-10 по количеству заявлений на получение визы в 2022 году.Согласно статистике, в минувшем году больше всего обращались за шенгеном граждане Турции (778 тысяч заявлений), России (687 тысяч) и Индии (672 тысяч).Граждане третьих стран, которые хотят получить шенген, должны оплатить визовый сбор в размере 80 евро. Как правило, именно такую сумму визового сбора платят большинство заявителей, включая граждан России, Казахстана, Турции, Индии, ОАЭ и других стран. Для стран, с которыми у ЕС действует соглашение об упрощенном визовом режиме (Армения, Азербайджан, Белоруссия), сумма сбора составляет 35 евро.В случае отказа в выдаче шенгенской визы визовый сбор не возвращается.Соответственно, только за заявления на получение визы граждане Турции заплатили 62,2 миллиона евро визовых сборов, россияне около 55 миллиона, а граждане Индии – порядка 53,7 миллиона.Россиянам повезло: из указанной тройки стран у РФ самый низкий процент отказов – 10 процентов.В визе в 2022 году отказ получили 68,7 тысячи заявителей из нашей страны. Таким образом, совокупные потери соотечественников, которые не получили шенген в прошлом году, как подсчитали в SchengenVisaInfo, составили около 5,5 миллиона евро. Или, в пересчете на рубли по курсу ЦБ, более полумиллиарда рублей.Хуже, чем у России, дела у заявителей из Турции и Индии: количество отказов составило в этих случаях 15 и 18 процентов, соответственно. Соответственно, граждане этих стран на невозвращенных визовых сборах потеряли 9,6 (Турция) и 9,7 миллиона евро (Индия).Много средств при попытках получить шенген потеряли заявители из стран Северной Африки. Так, 28 процентам марокканцев (почти 120 тысяч человек), обращавшимся за визой, в этом было отказано. Общая сумма невозвращенных сборов составила 9,5 миллиона евро.
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новости - туризм, туризм, туристы, ассоциация туроператоров россии (атор), евросоюз, турция, индия, россия, шенгенская виза
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Евросоюз, Турция, Индия, Россия, Шенгенская виза
Эксперты подсчитали, сколько потеряли россияне из-за отказов в шенгене

Российские туристы из-за отказов в шенгенской визе потеряли 5,5 миллиона евро

© РИА Новости / Сергей КиркачШенгенская виза
Шенгенская виза - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
© РИА Новости / Сергей Киркач
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Названы стран, граждане которых суммарно потеряли больше всего при отказах в шенгенской визе в 2022 году, сообщает АТОР.
Портал SchengenVisaInfo опубликовал исследование о том, какую общую сумму визовых сборов при отказе в выдаче шенгена потеряли граждане стран, входящих в ТОП-10 по количеству заявлений на получение визы в 2022 году.
Согласно статистике, в минувшем году больше всего обращались за шенгеном граждане Турции (778 тысяч заявлений), России (687 тысяч) и Индии (672 тысяч).
Граждане третьих стран, которые хотят получить шенген, должны оплатить визовый сбор в размере 80 евро. Как правило, именно такую сумму визового сбора платят большинство заявителей, включая граждан России, Казахстана, Турции, Индии, ОАЭ и других стран. Для стран, с которыми у ЕС действует соглашение об упрощенном визовом режиме (Армения, Азербайджан, Белоруссия), сумма сбора составляет 35 евро.
В случае отказа в выдаче шенгенской визы визовый сбор не возвращается.
Соответственно, только за заявления на получение визы граждане Турции заплатили 62,2 миллиона евро визовых сборов, россияне около 55 миллиона, а граждане Индии – порядка 53,7 миллиона.
Россиянам повезло: из указанной тройки стран у РФ самый низкий процент отказов – 10 процентов.
В визе в 2022 году отказ получили 68,7 тысячи заявителей из нашей страны. Таким образом, совокупные потери соотечественников, которые не получили шенген в прошлом году, как подсчитали в SchengenVisaInfo, составили около 5,5 миллиона евро. Или, в пересчете на рубли по курсу ЦБ, более полумиллиарда рублей.
Хуже, чем у России, дела у заявителей из Турции и Индии: количество отказов составило в этих случаях 15 и 18 процентов, соответственно. Соответственно, граждане этих стран на невозвращенных визовых сборах потеряли 9,6 (Турция) и 9,7 миллиона евро (Индия).
Много средств при попытках получить шенген потеряли заявители из стран Северной Африки. Так, 28 процентам марокканцев (почти 120 тысяч человек), обращавшимся за визой, в этом было отказано. Общая сумма невозвращенных сборов составила 9,5 миллиона евро.
Шенгенская виза - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
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