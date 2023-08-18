https://ria.ru/20230818/sanktsii-1890919796.html
Сенатор высказалась о введении санкций за публикацию военных объектов
Сенатор высказалась о введении санкций за публикацию военных объектов - РИА Новости, 18.08.2023
Сенатор высказалась о введении санкций за публикацию военных объектов
Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди считает преждевременным говорить о конкретных санкциях по законодательной инициативе о штрафах за публикацию фото- и... РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T18:49
2023-08-18T18:49
2023-08-18T18:49
россия
ольга ковитиди
сергей аксенов (политик)
владимир константинов
совет федерации рф
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди считает преждевременным говорить о конкретных санкциях по законодательной инициативе о штрафах за публикацию фото- и видеоматериалах о расположении военных объектов и последствиях атак по территории РФ. О подобной инициативе ранее заявил глава Крыма Сергей Аксенов. Спикер парламента республики Владимир Константинов уточнил, что законодателя предлагают ввести штрафы для физлиц до 30 тысяч рублей, для государственных и муниципальных служащих - до 100 тысяч, для юрлиц - 300 тысяч рублей. При повторном нарушении сумма штрафа увеличивается практически вдвое. Также в СМИ появилась информация о том, что сенаторы разрабатывают законопроекты, которые предусматривают административную и уголовную ответственность за нарушение эти запретов. Для физлиц штрафы составят до 50 тысяч рублей, для должностных лиц - до 200 тысяч рублей, для юрлиц - до 500 тысяч рублей. При повторном нарушении запрета "рецидивисты" могут получить до 3 лет лишения свободы. Порядок публикации подобных материалов будут устанавливать силовые ведомства. "Вопросы безопасности России сегодня приобретают чрезвычайно важное значение. Как представитель Крыма, я буду реализовывать в Совете Федерации инициативы главы республики", - сказала Ковитиди РИА Новости. Она считает абсолютно обоснованным, что инициатива крымчан поддержана руководством комитета Совфеда по конституционному законодательству и гостроительтву. "Я, как член комитета Совета Федерации обсуждала этот вопрос с председателем комитета, он уже прорабатывается в комитете", - добавила она. Ковитиди не исключает, что будет соавтором законопроектов сенаторов. Вместе с тем, она подчеркнула, что "эта инициатива должна быть продумана, должна быть согласована, проговорена с силовыми ведомствами". По мнению законодателя, сейчас "преждевременно обсуждать конкретику". Так политик ответила на вопрос агентства, могут ли в процессе подготовки законопроекта штрафные санкции или уголовная ответственность смягчаться или ужесточаться.
https://ria.ru/20230818/zapret-1890812872.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ольга ковитиди, сергей аксенов (политик), владимир константинов, совет федерации рф
Россия, Ольга Ковитиди, Сергей Аксенов (политик), Владимир Константинов, Совет Федерации РФ
Сенатор высказалась о введении санкций за публикацию военных объектов
Сенатор: еще рано обсуждать санкции за публикацию данных о военных объектах РФ
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди считает преждевременным говорить о конкретных санкциях по законодательной инициативе о штрафах за публикацию фото- и видеоматериалах о расположении военных объектов и последствиях атак по территории РФ.
О подобной инициативе ранее заявил глава Крыма Сергей Аксенов
. Спикер парламента республики Владимир Константинов
уточнил, что законодателя предлагают ввести штрафы для физлиц до 30 тысяч рублей, для государственных и муниципальных служащих - до 100 тысяч, для юрлиц - 300 тысяч рублей. При повторном нарушении сумма штрафа увеличивается практически вдвое. Также в СМИ появилась информация о том, что сенаторы разрабатывают законопроекты, которые предусматривают административную и уголовную ответственность за нарушение эти запретов. Для физлиц штрафы составят до 50 тысяч рублей, для должностных лиц - до 200 тысяч рублей, для юрлиц - до 500 тысяч рублей. При повторном нарушении запрета "рецидивисты" могут получить до 3 лет лишения свободы. Порядок публикации подобных материалов будут устанавливать силовые ведомства.
"Вопросы безопасности России сегодня приобретают чрезвычайно важное значение. Как представитель Крыма, я буду реализовывать в Совете Федерации инициативы главы республики", - сказала Ковитиди РИА Новости. Она считает абсолютно обоснованным, что инициатива крымчан поддержана руководством комитета Совфеда
по конституционному законодательству и гостроительтву.
"Я, как член комитета Совета Федерации обсуждала этот вопрос с председателем комитета, он уже прорабатывается в комитете", - добавила она. Ковитиди не исключает, что будет соавтором законопроектов сенаторов.
Вместе с тем, она подчеркнула, что "эта инициатива должна быть продумана, должна быть согласована, проговорена с силовыми ведомствами". По мнению законодателя, сейчас "преждевременно обсуждать конкретику". Так политик ответила на вопрос агентства, могут ли в процессе подготовки законопроекта штрафные санкции или уголовная ответственность смягчаться или ужесточаться.
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