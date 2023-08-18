https://ria.ru/20230818/razvod-1890779162.html

Муж Бритни Спирс подтвердил, что разводится с поп-звездой

Муж Бритни Спирс подтвердил, что разводится с поп-звездой - РИА Новости, 18.08.2023

Муж Бритни Спирс подтвердил, что разводится с поп-звездой

Сэм Асгари, американский фитнес-тренер, актер и муж Бритни Спирс подтвердил в сторис Instagram*, что решил развестись с певицей. РИА Новости, 18.08.2023

2023-08-18T11:35

2023-08-18T11:35

2023-08-18T11:35

шоубиз

бритни спирс

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развод

отношения

лос-анджелес

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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Сэм Асгари, американский фитнес-тренер, актер и муж Бритни Спирс подтвердил в сторис Instagram*, что решил развестись с певицей. "После шести лет любви и преданности друг другу мы с женой решили завершить наше совместное путешествие. Мы будем хранить любовь и уважение, которые испытываем друг к другу, и я всегда желаю ей всего наилучшего",— написал Сэм Асгари.Бритни Спирс ситуацию пока не комментирует.Ранее в ряде СМИ появилась информация, что в эту среду в суд Лос-Анджелеса были поданы документы о разводе пары, в которых одной причин разлада указывались "непримиримые разногласия". Британская газета The Guardian со ссылкой на представителя Асгари пишет, что фитнес-тренер не намерен оспаривать брачный контракт."Поступает много заявлений о том, что Сэм оспаривает брачный контракт и угрожает жене видеозаписями. Однако все эти утверждения ложны, поскольку никаких негативных намерений по отношению к ней никогда не было и никогда не будет. Сэм всегда поддерживал и всегда будет поддерживать ее", — приводит издание слова представителя Сэма Асгари.При этом, по информации The Guardian, которое ссылается на судебные документы, супруг Бритни Спирс намерен получить финансовую поддержку от поп-звезды и хочет, чтобы она оплатила его адвокатов.Газета также отмечает, что стоимость как совместной собственности супругов, так и той, которой они владеют раздельно, еще предстоит определить.Певица и актер впервые встретились в 2016 году на съемках клипа поп-звезды "Slumber Party". Через некоторое время между артистами возникла симпатия, и в июне 2022-го они поженились.В феврале этого года в СМИ появилась информация, что отношения в семье охладели, из-за чего ближайшее окружение Спирс "забеспокоилось".Как отмечает портал, у супругов были "серьезные проблемы" на протяжении уже нескольких месяцев. Согласно информации портала, Асгари редко ночевал дома, а Спирс часто устраивала драки.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

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лос-анджелес

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Галина Соколова

бритни спирс, новости шоу-бизнеса, развод, отношения, лос-анджелес