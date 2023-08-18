https://ria.ru/20230818/razvod-1890779162.html
Муж Бритни Спирс подтвердил, что разводится с поп-звездой
Муж Бритни Спирс подтвердил, что разводится с поп-звездой - РИА Новости, 18.08.2023
Муж Бритни Спирс подтвердил, что разводится с поп-звездой
Сэм Асгари, американский фитнес-тренер, актер и муж Бритни Спирс подтвердил в сторис Instagram*, что решил развестись с певицей. РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T11:35
2023-08-18T11:35
2023-08-18T11:35
шоубиз
бритни спирс
новости шоу-бизнеса
развод
отношения
лос-анджелес
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Сэм Асгари, американский фитнес-тренер, актер и муж Бритни Спирс подтвердил в сторис Instagram*, что решил развестись с певицей. "После шести лет любви и преданности друг другу мы с женой решили завершить наше совместное путешествие. Мы будем хранить любовь и уважение, которые испытываем друг к другу, и я всегда желаю ей всего наилучшего",— написал Сэм Асгари.Бритни Спирс ситуацию пока не комментирует.Ранее в ряде СМИ появилась информация, что в эту среду в суд Лос-Анджелеса были поданы документы о разводе пары, в которых одной причин разлада указывались "непримиримые разногласия". Британская газета The Guardian со ссылкой на представителя Асгари пишет, что фитнес-тренер не намерен оспаривать брачный контракт."Поступает много заявлений о том, что Сэм оспаривает брачный контракт и угрожает жене видеозаписями. Однако все эти утверждения ложны, поскольку никаких негативных намерений по отношению к ней никогда не было и никогда не будет. Сэм всегда поддерживал и всегда будет поддерживать ее", — приводит издание слова представителя Сэма Асгари.При этом, по информации The Guardian, которое ссылается на судебные документы, супруг Бритни Спирс намерен получить финансовую поддержку от поп-звезды и хочет, чтобы она оплатила его адвокатов.Газета также отмечает, что стоимость как совместной собственности супругов, так и той, которой они владеют раздельно, еще предстоит определить.Певица и актер впервые встретились в 2016 году на съемках клипа поп-звезды "Slumber Party". Через некоторое время между артистами возникла симпатия, и в июне 2022-го они поженились.В феврале этого года в СМИ появилась информация, что отношения в семье охладели, из-за чего ближайшее окружение Спирс "забеспокоилось".Как отмечает портал, у супругов были "серьезные проблемы" на протяжении уже нескольких месяцев. Согласно информации портала, Асгари редко ночевал дома, а Спирс часто устраивала драки.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20230817/spirs-1890520283.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бритни спирс, новости шоу-бизнеса, развод, отношения, лос-анджелес
Шоубиз, Бритни Спирс, Новости шоу-бизнеса, развод, отношения, Лос-Анджелес
Муж Бритни Спирс подтвердил, что разводится с поп-звездой
Актер Сэм Асгари подтвердил в Сети, что подал на развод с певицей Бритни Спирс
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Сэм Асгари, американский фитнес-тренер, актер и муж Бритни Спирс подтвердил в сторис Instagram*, что решил развестись с певицей.
«
"После шести лет любви и преданности друг другу мы с женой решили завершить наше совместное путешествие. Мы будем хранить любовь и уважение, которые испытываем друг к другу, и я всегда желаю ей всего наилучшего",— написал Сэм Асгари.
Бритни Спирс ситуацию пока не комментирует.
Ранее в ряде СМИ появилась
информация, что в эту среду в суд Лос-Анджелеса были поданы документы о разводе пары, в которых одной причин разлада указывались "непримиримые разногласия".
Британская газета The Guardian со ссылкой на представителя Асгари пишет
, что фитнес-тренер не намерен оспаривать брачный контракт.
«
"Поступает много заявлений о том, что Сэм оспаривает брачный контракт и угрожает жене видеозаписями. Однако все эти утверждения ложны, поскольку никаких негативных намерений по отношению к ней никогда не было и никогда не будет. Сэм всегда поддерживал и всегда будет поддерживать ее", — приводит издание слова представителя Сэма Асгари.
При этом, по информации The Guardian, которое ссылается на судебные документы, супруг Бритни Спирс намерен получить финансовую поддержку от поп-звезды и хочет, чтобы она оплатила его адвокатов.
Газета также отмечает, что стоимость как совместной собственности супругов, так и той, которой они владеют раздельно, еще предстоит определить.
Певица и актер впервые встретились в 2016 году на съемках клипа поп-звезды "Slumber Party". Через некоторое время между артистами возникла симпатия, и в июне 2022-го они поженились.
В феврале этого года в СМИ появилась информация, что отношения в семье охладели, из-за чего ближайшее окружение Спирс "забеспокоилось".
Как отмечает портал, у супругов были "серьезные проблемы" на протяжении уже нескольких месяцев. Согласно информации портала, Асгари редко ночевал дома, а Спирс часто устраивала драки.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
СМИ: Бритни Спирс и ее муж поссорились из-за слухов об измене