https://ria.ru/20230817/razvod-1890584338.html

СМИ: муж Бритни Спирс подал на развод

СМИ: муж Бритни Спирс подал на развод - РИА Новости, 17.08.2023

СМИ: муж Бритни Спирс подал на развод

Сэм Асгари, американский фитнес-тренер, актер и муж Бритни Спирс подал на развод с певицей после 14 месяцев брака, сообщает TMZ со ссылкой на свои источники. РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T12:38

2023-08-17T12:38

2023-08-17T12:41

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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Сэм Асгари, американский фитнес-тренер, актер и муж Бритни Спирс подал на развод с певицей после 14 месяцев брака, сообщает TMZ со ссылкой на свои источники. Пара пока отказалась от официальных комментариев. Но, по данным издания, причиной расторжения брака стали "непримиримые противоречия".Ранее несколько источников также подтвердили, что 41-летняя Спирс и 29-летний Асгари расстались. Певица и актер впервые встретились в 2016 году на съемках клипа поп-звезды "Slumber Party". Через некоторое время между артистами возникла симпатия, и в июне прошлого года они поженились.В феврале этого года в СМИ появилась информация, что отношения в семье охладели, из-за чего ближайшее окружение Спирс "забеспокоилось". Как отмечает портал, у супругов были "серьезные проблемы" на протяжении уже нескольких месяцев. Согласно информации портала, Асгари редко ночевал дома, а Спирс часто устраивала драки.

https://ria.ru/20230817/spirs-1890520283.html

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Галина Соколова

Галина Соколова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Галина Соколова

новости шоу-бизнеса, бритни спирс, знаменитости, развод, слухи