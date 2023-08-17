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СМИ: муж Бритни Спирс подал на развод - РИА Новости, 17.08.2023
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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
12:38 17.08.2023 (обновлено: 12:41 17.08.2023)
https://ria.ru/20230817/razvod-1890584338.html
СМИ: муж Бритни Спирс подал на развод
СМИ: муж Бритни Спирс подал на развод - РИА Новости, 17.08.2023
СМИ: муж Бритни Спирс подал на развод
Сэм Асгари, американский фитнес-тренер, актер и муж Бритни Спирс подал на развод с певицей после 14 месяцев брака, сообщает TMZ со ссылкой на свои источники. РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T12:38
2023-08-17T12:41
шоубиз
новости шоу-бизнеса
бритни спирс
знаменитости
развод
слухи
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Сэм Асгари, американский фитнес-тренер, актер и муж Бритни Спирс подал на развод с певицей после 14 месяцев брака, сообщает TMZ со ссылкой на свои источники. Пара пока отказалась от официальных комментариев. Но, по данным издания, причиной расторжения брака стали "непримиримые противоречия".Ранее несколько источников также подтвердили, что 41-летняя Спирс и 29-летний Асгари расстались. Певица и актер впервые встретились в 2016 году на съемках клипа поп-звезды "Slumber Party". Через некоторое время между артистами возникла симпатия, и в июне прошлого года они поженились.В феврале этого года в СМИ появилась информация, что отношения в семье охладели, из-за чего ближайшее окружение Спирс "забеспокоилось". Как отмечает портал, у супругов были "серьезные проблемы" на протяжении уже нескольких месяцев. Согласно информации портала, Асгари редко ночевал дома, а Спирс часто устраивала драки.
https://ria.ru/20230817/spirs-1890520283.html
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новости шоу-бизнеса, бритни спирс, знаменитости, развод, слухи
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Бритни Спирс, Знаменитости, развод, слухи
СМИ: муж Бритни Спирс подал на развод

People: Сэм Асгари подал на развод с певицей Бритни Спирс после 14 месяцев брака

© AP Photo / Invision/Jordan StraussПевица Бритни Спирс и Сэм Асгари
Певица Бритни Спирс и Сэм Асгари - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
© AP Photo / Invision/Jordan Strauss
Певица Бритни Спирс и Сэм Асгари. Архивное фото
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Сэм Асгари, американский фитнес-тренер, актер и муж Бритни Спирс подал на развод с певицей после 14 месяцев брака, сообщает TMZ со ссылкой на свои источники.
Пара пока отказалась от официальных комментариев. Но, по данным издания, причиной расторжения брака стали "непримиримые противоречия".
Ранее несколько источников также подтвердили, что 41-летняя Спирс и 29-летний Асгари расстались.
Певица и актер впервые встретились в 2016 году на съемках клипа поп-звезды "Slumber Party". Через некоторое время между артистами возникла симпатия, и в июне прошлого года они поженились.

В феврале этого года в СМИ появилась информация, что отношения в семье охладели, из-за чего ближайшее окружение Спирс "забеспокоилось".
Как отмечает портал, у супругов были "серьезные проблемы" на протяжении уже нескольких месяцев. Согласно информации портала, Асгари редко ночевал дома, а Спирс часто устраивала драки.
Певица Бритни Спирс и Сэм Асгари - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
СМИ: Бритни Спирс и ее муж поссорились из-за слухов об измене
Вчера, 02:55
 
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