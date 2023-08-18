https://ria.ru/20230818/putin-1890894109.html

В Казахстане осенью ждут Путина с официальным визитом

В Казахстане осенью ждут Путина с официальным визитом - РИА Новости, 18.08.2023

В Казахстане осенью ждут Путина с официальным визитом

В Казахстане ждут визита президента РФ Владимира Путина осенью для участия в форуме межрегионального сотрудничества двух стран, говорится в сообщении посольства РИА Новости, 18.08.2023

2023-08-18T16:50

2023-08-18T16:50

2023-08-18T17:06

казахстан

россия

владимир путин

сергей лавров

даурен абаев

в мире

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. В Казахстане ждут визита президента РФ Владимира Путина осенью для участия в форуме межрегионального сотрудничества двух стран, говорится в сообщении посольства Казахстана в Москве. В посольстве сообщили, что в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров провел встречу с послом Казахстана Дауреном Абаевым. По информации дипмиссии, стороны обсудили "текущее состояние и перспективы казахстанско-российского сотрудничества, взаимодействия в рамках интеграционных структур, а также актуальные вопросы региональной и международной проблематики"."Важное значение придается запланированному на осень официальному визиту президента РФ Владимира Путина в Казахстан для участия в Форуме межрегионального сотрудничества РК и РФ", - говорится в сообщении посольства по итогам встречи.Кроме того, на встрече посол Казахстана также отметил, что "стратегический характер сотрудничества очень хорошо характеризует диалог между лидерами двух стран – доверительный, честный и очень активный".В свою очередь, в российском МИД отметили, что в ходе беседы были затронуты "наиболее актуальные вопросы двусторонней повестки дня и взаимодействия на международной арене в контексте насыщенного календаря совместных мероприятий на высшем и высоком уровнях".Стороны подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-казахстанских отношений, развивающихся в духе стратегического партнёрства и союзничества, подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве.

https://ria.ru/20230525/otnosheniya-1873832604.html

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Ольга Фомченкова

казахстан, россия, владимир путин, сергей лавров, даурен абаев, в мире