https://ria.ru/20230818/putin-1890894109.html
В Казахстане осенью ждут Путина с официальным визитом
В Казахстане осенью ждут Путина с официальным визитом - РИА Новости, 18.08.2023
В Казахстане осенью ждут Путина с официальным визитом
В Казахстане ждут визита президента РФ Владимира Путина осенью для участия в форуме межрегионального сотрудничества двух стран, говорится в сообщении посольства РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T16:50
2023-08-18T16:50
2023-08-18T17:06
казахстан
россия
владимир путин
сергей лавров
даурен абаев
в мире
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. В Казахстане ждут визита президента РФ Владимира Путина осенью для участия в форуме межрегионального сотрудничества двух стран, говорится в сообщении посольства Казахстана в Москве. В посольстве сообщили, что в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров провел встречу с послом Казахстана Дауреном Абаевым. По информации дипмиссии, стороны обсудили "текущее состояние и перспективы казахстанско-российского сотрудничества, взаимодействия в рамках интеграционных структур, а также актуальные вопросы региональной и международной проблематики"."Важное значение придается запланированному на осень официальному визиту президента РФ Владимира Путина в Казахстан для участия в Форуме межрегионального сотрудничества РК и РФ", - говорится в сообщении посольства по итогам встречи.Кроме того, на встрече посол Казахстана также отметил, что "стратегический характер сотрудничества очень хорошо характеризует диалог между лидерами двух стран – доверительный, честный и очень активный".В свою очередь, в российском МИД отметили, что в ходе беседы были затронуты "наиболее актуальные вопросы двусторонней повестки дня и взаимодействия на международной арене в контексте насыщенного календаря совместных мероприятий на высшем и высоком уровнях".Стороны подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-казахстанских отношений, развивающихся в духе стратегического партнёрства и союзничества, подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве.
https://ria.ru/20230525/otnosheniya-1873832604.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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казахстан, россия, владимир путин, сергей лавров, даурен абаев, в мире
Казахстан, Россия, Владимир Путин, Сергей Лавров, Даурен Абаев, В мире
В Казахстане осенью ждут Путина с официальным визитом
В Казахстане ждут визита Путина на форум межрегионального сотрудничества
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости.
В Казахстане ждут визита президента РФ Владимира Путина осенью для участия в форуме межрегионального сотрудничества двух стран, говорится в сообщении
посольства Казахстана в Москве.
В посольстве сообщили, что в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров провел встречу с послом Казахстана Дауреном Абаевым. По информации дипмиссии, стороны обсудили "текущее состояние и перспективы казахстанско-российского сотрудничества, взаимодействия в рамках интеграционных структур, а также актуальные вопросы региональной и международной проблематики".
«
"Важное значение придается запланированному на осень официальному визиту президента РФ Владимира Путина в Казахстан для участия в Форуме межрегионального сотрудничества РК и РФ", - говорится в сообщении посольства по итогам встречи.
Кроме того, на встрече посол Казахстана также отметил, что "стратегический характер сотрудничества очень хорошо характеризует диалог между лидерами двух стран – доверительный, честный и очень активный".
В свою очередь, в российском МИД отметили, что в ходе беседы были затронуты "наиболее актуальные вопросы двусторонней повестки дня и взаимодействия на международной арене в контексте насыщенного календаря совместных мероприятий на высшем и высоком уровнях".
Стороны подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-казахстанских отношений, развивающихся в духе стратегического партнёрства и союзничества, подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве.
Межгосударственные отношения России и Казахстана