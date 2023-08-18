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В конгрессе сообщили Зеленскому неприятную новость из-за ситуации на фронте - РИА Новости, 18.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:30 18.08.2023 (обновлено: 04:00 18.08.2023)
https://ria.ru/20230818/proval-1890730783.html
В конгрессе сообщили Зеленскому неприятную новость из-за ситуации на фронте
В конгрессе сообщили Зеленскому неприятную новость из-за ситуации на фронте - РИА Новости, 18.08.2023
В конгрессе сообщили Зеленскому неприятную новость из-за ситуации на фронте
Владимиру Зеленскому придется идти на переговоры из-за провала контрнаступления ВСУ, заявил член палаты представителей конгресса США Энди Харрис, его слова... РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T02:30
2023-08-18T04:00
в мире
украина
сша
вооруженные силы украины
конгресс сша
специальная военная операция на украине
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МОСКВА 18 авг — РИА Новости. Владимиру Зеленскому придется идти на переговоры из-за провала контрнаступления ВСУ, заявил член палаты представителей конгресса США Энди Харрис, его слова приводит Politico."Говорю прямо, оно (контрнаступление. — Прим. Ред.) провалилось", — заявил политик.По его словам, Зеленский "позорно бы проиграл" без американской помощи и теперь необходимо урегулировать конфликт. Конгрессмен также усомнился, что у Киева остались шансы на победу."Я думаю, что пришло время реально призвать к мирным переговорам. Я знаю, что президент Зеленский этого не хочет", — сказал Харрис.Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что ВСУ не удается добиться результатов в "разрекламированном" контрнаступлении, высокий уровень подготовки российских военных позволяет гибко реагировать на замыслы "западных кураторов".Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает Россию к переговорам, но при этом игнорирует отказы Украины от диалога.
https://ria.ru/20230817/lukashenko-1890713229.html
https://ria.ru/20230818/pushkov-1890729322.html
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в мире, украина, сша, вооруженные силы украины, конгресс сша
В мире, Украина, США, Вооруженные силы Украины, Конгресс США, Специальная военная операция на Украине
В конгрессе сообщили Зеленскому неприятную новость из-за ситуации на фронте

Харрис: контрнаступление ВСУ провалилось, шансов на победу почти нет

© AP Photo / LibkosУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА 18 авг — РИА Новости. Владимиру Зеленскому придется идти на переговоры из-за провала контрнаступления ВСУ, заявил член палаты представителей конгресса США Энди Харрис, его слова приводит Politico.
«
"Говорю прямо, оно (контрнаступление. — Прим. Ред.) провалилось", — заявил политик.
По его словам, Зеленский "позорно бы проиграл" без американской помощи и теперь необходимо урегулировать конфликт. Конгрессмен также усомнился, что у Киева остались шансы на победу.
"Я думаю, что пришло время реально призвать к мирным переговорам. Я знаю, что президент Зеленский этого не хочет", — сказал Харрис.
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Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что ВСУ не удается добиться результатов в "разрекламированном" контрнаступлении, высокий уровень подготовки российских военных позволяет гибко реагировать на замыслы "западных кураторов".
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает Россию к переговорам, но при этом игнорирует отказы Украины от диалога.
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