https://ria.ru/20230818/proschet-1890734263.html
В США рассказали о роковом просчете американской разведки на Украине
В США рассказали о роковом просчете американской разведки на Украине - РИА Новости, 18.08.2023
В США рассказали о роковом просчете американской разведки на Украине
Вашингтон просчитался в оценке военной силы России из-за ошибочных заключений американской разведки, заявил бывший сотрудник Госдепа, капитан Корпуса морской... РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T05:00
2023-08-18T05:00
2023-08-18T05:01
специальная военная операция на украине
в мире
сша
государственный департамент сша
украина
россия
сергей шойгу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1f/1887386402_0:157:3072:1885_1920x0_80_0_0_1b07a1cb914c06c3a9cfd7b77b2e0188.jpg
МОСКВА 18 авг — РИА Новости. Вашингтон просчитался в оценке военной силы России из-за ошибочных заключений американской разведки, заявил бывший сотрудник Госдепа, капитан Корпуса морской пехоты США в отставке Мэтью Хо в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.По его словам, американские разведданные часто ошибочны и ими могут манипулировать, чтобы они соответствовали политической повестке."Смотришь на то, что наше разведывательное сообщество сообщает главе комитета начальников штабов о военной силе России. А потом просматриваешь сами эти документы и видишь несоответствия. Это просто не имеет смысла. Одна страница говорит одно, другая — совсем другое", — возмутился он.Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что западные военные стандарты не обеспечивают превосходство в бою.
https://ria.ru/20230818/proval-1890730783.html
сша
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1f/1887386402_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_eba65f59d495454eb58cc797ee09383e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, государственный департамент сша, украина, россия, сергей шойгу
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Государственный департамент США, Украина, Россия, Сергей Шойгу
В США рассказали о роковом просчете американской разведки на Украине
Экс-сотрудник Госдепа Хо: разведка США дала ошибочные данные о мощи ВС России