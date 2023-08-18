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В США рассказали о роковом просчете американской разведки на Украине - РИА Новости, 18.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:00 18.08.2023 (обновлено: 05:01 18.08.2023)
https://ria.ru/20230818/proschet-1890734263.html
В США рассказали о роковом просчете американской разведки на Украине
В США рассказали о роковом просчете американской разведки на Украине - РИА Новости, 18.08.2023
В США рассказали о роковом просчете американской разведки на Украине
Вашингтон просчитался в оценке военной силы России из-за ошибочных заключений американской разведки, заявил бывший сотрудник Госдепа, капитан Корпуса морской... РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T05:00
2023-08-18T05:01
специальная военная операция на украине
в мире
сша
государственный департамент сша
украина
россия
сергей шойгу
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МОСКВА 18 авг — РИА Новости. Вашингтон просчитался в оценке военной силы России из-за ошибочных заключений американской разведки, заявил бывший сотрудник Госдепа, капитан Корпуса морской пехоты США в отставке Мэтью Хо в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.По его словам, американские разведданные часто ошибочны и ими могут манипулировать, чтобы они соответствовали политической повестке."Смотришь на то, что наше разведывательное сообщество сообщает главе комитета начальников штабов о военной силе России. А потом просматриваешь сами эти документы и видишь несоответствия. Это просто не имеет смысла. Одна страница говорит одно, другая — совсем другое", — возмутился он.Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что западные военные стандарты не обеспечивают превосходство в бою.
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в мире, сша, государственный департамент сша, украина, россия, сергей шойгу
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Государственный департамент США, Украина, Россия, Сергей Шойгу
В США рассказали о роковом просчете американской разведки на Украине

Экс-сотрудник Госдепа Хо: разведка США дала ошибочные данные о мощи ВС России

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА 18 авг — РИА Новости. Вашингтон просчитался в оценке военной силы России из-за ошибочных заключений американской разведки, заявил бывший сотрудник Госдепа, капитан Корпуса морской пехоты США в отставке Мэтью Хо в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
По его словам, американские разведданные часто ошибочны и ими могут манипулировать, чтобы они соответствовали политической повестке.
"Смотришь на то, что наше разведывательное сообщество сообщает главе комитета начальников штабов о военной силе России. А потом просматриваешь сами эти документы и видишь несоответствия. Это просто не имеет смысла. Одна страница говорит одно, другая — совсем другое", — возмутился он.
Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что западные военные стандарты не обеспечивают превосходство в бою.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАГосударственный департамент СШАУкраинаРоссияСергей Шойгу
 
 
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