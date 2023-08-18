https://ria.ru/20230818/proschet-1890734263.html

В США рассказали о роковом просчете американской разведки на Украине

В США рассказали о роковом просчете американской разведки на Украине - РИА Новости, 18.08.2023

В США рассказали о роковом просчете американской разведки на Украине

Вашингтон просчитался в оценке военной силы России из-за ошибочных заключений американской разведки, заявил бывший сотрудник Госдепа, капитан Корпуса морской... РИА Новости, 18.08.2023

2023-08-18T05:00

2023-08-18T05:00

2023-08-18T05:01

специальная военная операция на украине

в мире

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украина

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МОСКВА 18 авг — РИА Новости. Вашингтон просчитался в оценке военной силы России из-за ошибочных заключений американской разведки, заявил бывший сотрудник Госдепа, капитан Корпуса морской пехоты США в отставке Мэтью Хо в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.По его словам, американские разведданные часто ошибочны и ими могут манипулировать, чтобы они соответствовали политической повестке."Смотришь на то, что наше разведывательное сообщество сообщает главе комитета начальников штабов о военной силе России. А потом просматриваешь сами эти документы и видишь несоответствия. Это просто не имеет смысла. Одна страница говорит одно, другая — совсем другое", — возмутился он.Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что западные военные стандарты не обеспечивают превосходство в бою.

https://ria.ru/20230818/proval-1890730783.html

сша

украина

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, сша, государственный департамент сша, украина, россия, сергей шойгу