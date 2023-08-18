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Киев пытается ускорить переговоры о членстве Украины в ЕС, заявил Зеленский
Киев пытается ускорить переговоры о членстве Украины в ЕС, заявил Зеленский - РИА Новости, 18.08.2023
Киев пытается ускорить переговоры о членстве Украины в ЕС, заявил Зеленский
Киевские власти максимально стараются, чтобы начать переговоры о членстве Украины в Евросоюзе уже в этом году, заявил Владимир Зеленский. РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T22:26
2023-08-18T22:26
2023-08-18T22:26
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ольга стефанишина
еврокомиссия
евросоюз
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Киевские власти максимально стараются, чтобы начать переговоры о членстве Украины в Евросоюзе уже в этом году, заявил Владимир Зеленский. "ЕС. Максимально стараемся, чтобы Украина в этом году была готова к открытию переговоров о членстве", - сказал Зеленский в своем вечернем видеообращении, которое опубликовал в своем телеграм-канале. Ранее вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что украинские власти не успевают выполнить полностью все семь рекомендаций Европейской комиссии по статусу кандидата на членство в Евросоюзе до октября, но работают над этим вопросом. Владимир Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. Главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия в рекомендациях предоставить Украине статус кандидата в ЕС поставила семь условий. Судебная реформа среди условий ЕС наиболее комплексная: украинскому правительству нужно провести реформу Конституционного суда, завершить изменения в высшем совете правосудия и высшей квалификационной комиссии судей, а также продолжить борьбу с коррупцией.
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в мире, украина, киев, брюссель, владимир зеленский, ольга стефанишина, еврокомиссия, евросоюз
В мире, Украина, Киев, Брюссель, Владимир Зеленский, Ольга Стефанишина, Еврокомиссия, Евросоюз
Киев пытается ускорить переговоры о членстве Украины в ЕС, заявил Зеленский
Зеленский: Киев пытается ускорить переговоры о членстве Украины в ЕС