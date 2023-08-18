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В Ленинградской области спасли упавшую в десятиметровый овраг овчарку - РИА Новости, 18.08.2023
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Хорошие новости
 
10:42 18.08.2023 (обновлено: 11:41 18.08.2023)
https://ria.ru/20230818/ovcharka-1890764068.html
В Ленинградской области спасли упавшую в десятиметровый овраг овчарку
В Ленинградской области спасли упавшую в десятиметровый овраг овчарку - РИА Новости, 18.08.2023
В Ленинградской области спасли упавшую в десятиметровый овраг овчарку
В Ленинградской области спасатели около часа расчищали кустарник на склоне оврага десятиметровой глубины, чтобы вызволить оттуда кавказскую овчарку, сообщила... РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T10:42
2023-08-18T11:41
хорошие новости
ленинградская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 авг — РИА Новости. В Ленинградской области спасатели около часа расчищали кустарник на склоне оврага десятиметровой глубины, чтобы вызволить оттуда кавказскую овчарку, сообщила региональная противопожарно-спасательная служба "Леноблпожспас" в соцсети "ВКонтакте". По информации ведомства, собака скатилась в овраг на Южной улице деревни Корабсельки и не могла выбраться. Спасателям предстояла борьба с кустарником на склоне, мешавшим добраться до нее. &quot;Почти час длились работы по вызволению крупного кавказца из западни. Во время падения пес получил травмы и самостоятельно передвигаться не мог&quot;, — объяснили спасатели.В результате пса удалось вытащить из оврага мягких носилках. Его передали заявителям.
https://ria.ru/20230817/sobaki-1890626428.html
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ленинградская область
Хорошие новости, Ленинградская область
В Ленинградской области спасли упавшую в десятиметровый овраг овчарку

В Ленинградской области спасли упавшую в десятиметровый овраг кавказскую овчарку

© Фото : ГКУ "ЛЕНОБЛПОЖСПАС"Кавказская овчарка, спасенная пожарными в Ленинградской области
Кавказская овчарка, спасенная пожарными в Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
© Фото : ГКУ "ЛЕНОБЛПОЖСПАС"
Кавказская овчарка, спасенная пожарными в Ленинградской области
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 авг — РИА Новости. В Ленинградской области спасатели около часа расчищали кустарник на склоне оврага десятиметровой глубины, чтобы вызволить оттуда кавказскую овчарку, сообщила региональная противопожарно-спасательная служба "Леноблпожспас" в соцсети "ВКонтакте".
По информации ведомства, собака скатилась в овраг на Южной улице деревни Корабсельки и не могла выбраться. Спасателям предстояла борьба с кустарником на склоне, мешавшим добраться до нее.
«

"Почти час длились работы по вызволению крупного кавказца из западни. Во время падения пес получил травмы и самостоятельно передвигаться не мог", — объяснили спасатели.

В результате пса удалось вытащить из оврага мягких носилках. Его передали заявителям.
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