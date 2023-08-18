https://ria.ru/20230818/otravlenie-1890862057.html

Число отравившихся шаурмой во Владимире выросло до 56

Число отравившихся шаурмой во Владимире выросло до 56 - РИА Новости, 18.08.2023

Число отравившихся шаурмой во Владимире выросло до 56

Количество заболевших после отравления шаурмой во Владимире увеличилось до 56, сообщило в пятницу на своем сайте региональное управление Роспотребнадзора. РИА Новости, 18.08.2023

2023-08-18T15:37

2023-08-18T15:37

2023-08-18T15:48

владимир

россия

александр бастрыкин

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

владимирская область

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РЯЗАНЬ, 18 авг – РИА Новости. Количество заболевших после отравления шаурмой во Владимире увеличилось до 56, сообщило в пятницу на своем сайте региональное управление Роспотребнадзора. До этого было известно о 17 и позднее о 33 случаях. По данным прокуратуры, все эти люди ели шаурму, причем не в одном заведении, а в нескольких различных. Ситуацию поставил на контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин."На 13.00 18 августа выявлено 23 новых случая заболевших, связанных с употреблением продукции, изготовленной на предприятиях быстрого обслуживания, занимающихся изготовлением и реализацией шаурмы. Таким образом, на настоящий момент выявлено 56 случаев обращений за медицинской помощью, в том числе 13 детей", - говорится в релизе Роспотребнадзора.По предварительным результатам лабораторных исследований, пища была заражена сальмонеллой."В ходе проведения эпидемиологического расследования установлены два новых места реализации, в которых пострадавшие употребляли в пищу шаурму. Таким образом, на настоящий момент в отношении пяти предприятий общественного питания проводятся контрольно-надзорные мероприятия", - отмечает управление.По данным прокуратуры региона, проверка проводится по факту пищевого отравления жителей города после употребления в пищу шаурмы в шести предприятиях быстрого питания. По требованию прокуратуры к ней подключено управление Россельхознадзора.Как позднее сообщило СУСК по Владимирской области, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

https://ria.ru/20230707/shaurma-1882795317.html

https://ria.ru/20230614/otravlenie-1877946174.html

владимир

россия

владимирская область

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владимир, россия, александр бастрыкин, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), владимирская область