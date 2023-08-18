https://ria.ru/20230818/obyski-1890925191.html

Источник сообщил об обысках в двух министерствах Дагестана

Источник сообщил об обысках в двух министерствах Дагестана - РИА Новости, 18.08.2023

Источник сообщил об обысках в двух министерствах Дагестана

Силовики в пятницу провели обыски в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Дагестана и министерстве экономического развития республики по уголовному... РИА Новости, 18.08.2023

2023-08-18T19:18

2023-08-18T19:18

2023-08-18T19:18

россия

происшествия

республика дагестан

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МАХАЧКАЛА, 18 авг - РИА Новости. Силовики в пятницу провели обыски в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Дагестана и министерстве экономического развития республики по уголовному делу об аферах на сумму более 100 миллионов рублей при распределении субсидий, сообщил источник РИА Новости в правоохранительных органах республики. "Сотрудники УФСБ России по Дагестану совместно с управлением экономической безопасности МВД по республике провели обыски в минсельхозпроде и минэкономразвитии Дагестана в рамках расследования дела о махинациях при распределении субсидий на поддержку племенного животноводства на сумму более 100 миллионов рублей", – сказал собеседник агентства. По словам источника, до выяснения обстоятельств задержаны начальник одного из отделов минсельхозпрода Дагестана и его родственник, который является руководителем фермерского хозяйства. По местам жительства подозреваемых также прошли обыски. РИА Новости пока не располагает официальными комментариями правоохранительных органов по данному факту.

https://ria.ru/20230803/obyski-1887943440.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, происшествия, республика дагестан