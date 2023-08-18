https://ria.ru/20230818/obyski-1890925191.html
Источник сообщил об обысках в двух министерствах Дагестана
Источник сообщил об обысках в двух министерствах Дагестана - РИА Новости, 18.08.2023
Источник сообщил об обысках в двух министерствах Дагестана
Силовики в пятницу провели обыски в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Дагестана и министерстве экономического развития республики по уголовному... РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T19:18
2023-08-18T19:18
2023-08-18T19:18
россия
происшествия
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 18 авг - РИА Новости. Силовики в пятницу провели обыски в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Дагестана и министерстве экономического развития республики по уголовному делу об аферах на сумму более 100 миллионов рублей при распределении субсидий, сообщил источник РИА Новости в правоохранительных органах республики. "Сотрудники УФСБ России по Дагестану совместно с управлением экономической безопасности МВД по республике провели обыски в минсельхозпроде и минэкономразвитии Дагестана в рамках расследования дела о махинациях при распределении субсидий на поддержку племенного животноводства на сумму более 100 миллионов рублей", – сказал собеседник агентства. По словам источника, до выяснения обстоятельств задержаны начальник одного из отделов минсельхозпрода Дагестана и его родственник, который является руководителем фермерского хозяйства. По местам жительства подозреваемых также прошли обыски. РИА Новости пока не располагает официальными комментариями правоохранительных органов по данному факту.
https://ria.ru/20230803/obyski-1887943440.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, происшествия, республика дагестан
Россия, Происшествия, Республика Дагестан
Источник сообщил об обысках в двух министерствах Дагестана
В двух министерствах Дагестана прошли обыски по делу о махинациях
МАХАЧКАЛА, 18 авг - РИА Новости. Силовики в пятницу провели обыски в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Дагестана и министерстве экономического развития республики по уголовному делу об аферах на сумму более 100 миллионов рублей при распределении субсидий, сообщил источник РИА Новости в правоохранительных органах республики.
"Сотрудники УФСБ России
по Дагестану совместно с управлением экономической безопасности МВД по республике провели обыски в минсельхозпроде и минэкономразвитии Дагестана в рамках расследования дела о махинациях при распределении субсидий на поддержку племенного животноводства на сумму более 100 миллионов рублей", – сказал собеседник агентства.
По словам источника, до выяснения обстоятельств задержаны начальник одного из отделов минсельхозпрода Дагестана и его родственник, который является руководителем фермерского хозяйства. По местам жительства подозреваемых также прошли обыски.
РИА Новости пока не располагает официальными комментариями правоохранительных органов по данному факту.
Источник сообщил об обысках в Минздраве Самарской области