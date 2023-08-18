Рейтинг@Mail.ru
Источник сообщил об обысках в двух министерствах Дагестана - РИА Новости, 18.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:18 18.08.2023
https://ria.ru/20230818/obyski-1890925191.html
Источник сообщил об обысках в двух министерствах Дагестана
Источник сообщил об обысках в двух министерствах Дагестана - РИА Новости, 18.08.2023
Источник сообщил об обысках в двух министерствах Дагестана
Силовики в пятницу провели обыски в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Дагестана и министерстве экономического развития республики по уголовному... РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T19:18
2023-08-18T19:18
россия
происшествия
республика дагестан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_0:123:2400:1473_1920x0_80_0_0_6864b4bbb1b22f56dcb67a1a17ff0ef0.jpg
МАХАЧКАЛА, 18 авг - РИА Новости. Силовики в пятницу провели обыски в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Дагестана и министерстве экономического развития республики по уголовному делу об аферах на сумму более 100 миллионов рублей при распределении субсидий, сообщил источник РИА Новости в правоохранительных органах республики. "Сотрудники УФСБ России по Дагестану совместно с управлением экономической безопасности МВД по республике провели обыски в минсельхозпроде и минэкономразвитии Дагестана в рамках расследования дела о махинациях при распределении субсидий на поддержку племенного животноводства на сумму более 100 миллионов рублей", – сказал собеседник агентства. По словам источника, до выяснения обстоятельств задержаны начальник одного из отделов минсельхозпрода Дагестана и его родственник, который является руководителем фермерского хозяйства. По местам жительства подозреваемых также прошли обыски. РИА Новости пока не располагает официальными комментариями правоохранительных органов по данному факту.
https://ria.ru/20230803/obyski-1887943440.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_136:0:2264:1596_1920x0_80_0_0_7ec4baaad30a90dcef135862b10a97d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, происшествия, республика дагестан
Россия, Происшествия, Республика Дагестан
Источник сообщил об обысках в двух министерствах Дагестана

В двух министерствах Дагестана прошли обыски по делу о махинациях

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Полиция. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 18 авг - РИА Новости. Силовики в пятницу провели обыски в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Дагестана и министерстве экономического развития республики по уголовному делу об аферах на сумму более 100 миллионов рублей при распределении субсидий, сообщил источник РИА Новости в правоохранительных органах республики.
"Сотрудники УФСБ России по Дагестану совместно с управлением экономической безопасности МВД по республике провели обыски в минсельхозпроде и минэкономразвитии Дагестана в рамках расследования дела о махинациях при распределении субсидий на поддержку племенного животноводства на сумму более 100 миллионов рублей", – сказал собеседник агентства.
По словам источника, до выяснения обстоятельств задержаны начальник одного из отделов минсельхозпрода Дагестана и его родственник, который является руководителем фермерского хозяйства. По местам жительства подозреваемых также прошли обыски.
РИА Новости пока не располагает официальными комментариями правоохранительных органов по данному факту.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
Источник сообщил об обысках в Минздраве Самарской области
3 августа, 12:47
 
РоссияПроисшествияРеспублика Дагестан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала