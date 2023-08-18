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Российский Danone переименуют в "Эйч энд Эн" в сентябре - РИА Новости, 18.08.2023
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16:31 18.08.2023 (обновлено: 16:35 18.08.2023)
https://ria.ru/20230818/nazvanie-1890885501.html
Российский Danone переименуют в "Эйч энд Эн" в сентябре
Российский Danone переименуют в "Эйч энд Эн" в сентябре - РИА Новости, 18.08.2023
Российский Danone переименуют в "Эйч энд Эн" в сентябре
Российская компания Danone в сентябре будет переименована в "Эйч энд Эн", говорится в письме организации своим контрагентам, которое имеется в распоряжении РИА... РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T16:31
2023-08-18T16:35
экономика
россия
московская область (подмосковье)
санкт-петербург
владимир путин
danone
федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Российская компания Danone в сентябре будет переименована в "Эйч энд Эн", говорится в письме организации своим контрагентам, которое имеется в распоряжении РИА Новости. "Настоящим сообщаем вам о предстоящем в период с 18 по 24 сентября 2023 года изменении наименования юридического лица Группы компаний Danone в России, а именно AO "Данон Россия"... Новое наименование... Акционерное общество "Эйч энд Эн", - говорится в тексте. Там уточняется, что все реквизиты остаются неизменными. "Все действующие доверенности, в том числе и машиночитаемые, выданные АО "Данон Россия", продолжат действовать после регистрации изменений в ЕГРЮЛ", - уточняется в письме. В середине июля президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому доля АО "Данон Россия" перешла во временное управление Росимущества. Danone присутствует в РФ с 1992 года. В середине октября прошлого года компания сообщила, что планирует передать контроль над производством молочных и растительных продуктов в стране, но в переходный период, который займет достаточно времени, будет работать как обычно. Danone присутствует в РФ с 1992 года. В состав группы в России входит ряд заводов, расположенных, в частности, в Московской области, Петербурге, Татарстане, Самарской и Липецкой областях. В России Danone производит продукцию под такими брендами, как "Простоквашино", "АктиБио", Actimel, Alpro, "Растишка", "Тема", "Даниссимо", Danone, "Биобаланс", "Петмол", "Актуаль" и другие.
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россия
московская область (подмосковье)
санкт-петербург
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экономика, россия, московская область (подмосковье), санкт-петербург, владимир путин, danone, федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)
Экономика, Россия, Московская область (Подмосковье), Санкт-Петербург, Владимир Путин, Danone, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество)
Российский Danone переименуют в "Эйч энд Эн" в сентябре

Российскую компанию Danone переименуют в "Эйч энд Эн" в сентябре

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкЗавод Danone-Юнимилк в Московской области
Завод Danone-Юнимилк в Московской области - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Завод Danone-Юнимилк в Московской области. Архивное фото
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Российская компания Danone в сентябре будет переименована в "Эйч энд Эн", говорится в письме организации своим контрагентам, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
"Настоящим сообщаем вам о предстоящем в период с 18 по 24 сентября 2023 года изменении наименования юридического лица Группы компаний Danone в России, а именно AO "Данон Россия"... Новое наименование... Акционерное общество "Эйч энд Эн", - говорится в тексте.
Там уточняется, что все реквизиты остаются неизменными.
"Все действующие доверенности, в том числе и машиночитаемые, выданные АО "Данон Россия", продолжат действовать после регистрации изменений в ЕГРЮЛ", - уточняется в письме.
В середине июля президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому доля АО "Данон Россия" перешла во временное управление Росимущества.
Danone присутствует в РФ с 1992 года. В середине октября прошлого года компания сообщила, что планирует передать контроль над производством молочных и растительных продуктов в стране, но в переходный период, который займет достаточно времени, будет работать как обычно.
Danone присутствует в РФ с 1992 года. В состав группы в России входит ряд заводов, расположенных, в частности, в Московской области, Петербурге, Татарстане, Самарской и Липецкой областях. В России Danone производит продукцию под такими брендами, как "Простоквашино", "АктиБио", Actimel, Alpro, "Растишка", "Тема", "Даниссимо", Danone, "Биобаланс", "Петмол", "Актуаль" и другие.
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ЭкономикаРоссияМосковская область (Подмосковье)Санкт-ПетербургВладимир ПутинDanoneФедеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество)
 
 
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