https://ria.ru/20230818/nauka-1890856090.html

Чернышенко призвал продолжать поддерживать российских ученых грантами

Чернышенко призвал продолжать поддерживать российских ученых грантами - РИА Новости, 18.08.2023

Чернышенко призвал продолжать поддерживать российских ученых грантами

Важно продолжать поддерживать российских учёных грантами, а также необходимо обеспечить условия для создания и развития собственных вычислительных мощностей, в... РИА Новости, 18.08.2023

2023-08-18T15:21

2023-08-18T15:21

2023-08-18T15:35

наука

россия

дмитрий чернышенко

кубинка

форум "армия — 2023"

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КУБИНКА (Московская обл.), 18 авг - РИА Новости. Важно продолжать поддерживать российских учёных грантами, а также необходимо обеспечить условия для создания и развития собственных вычислительных мощностей, в том числе крупных вычислительных кластеров, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "Конечно, нам нужно обеспечить условия для создания и развития собственных вычислительных мощностей, в том числе крупных вычислительных кластеров. Крупные компании наши этим занимаются, мы их поддерживаем в этом, в том числе и субсидируем закупки оборудования. Сейчас это непросто, но важно также и помимо этого ещё поддерживать продолжать наших учёных грантами", - сказал Чернышенко на пленарном заседании "Стратегическое лидерство и технологии искусственного интеллекта" в рамках форума "Армия-2023". Он отметил, что Россия сейчас находится на девятом месте в рейтинге стран по совокупному объему вычислительных мощностей всех суперкомпьютеров. Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа под эгидой Минобороны РФ. РИА Новости – официальное информационное агентство форума.

россия

кубинка

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Ольга Фомченкова

наука, россия, дмитрий чернышенко, кубинка, форум "армия — 2023"