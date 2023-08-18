Чернышенко призвал продолжать поддерживать российских ученых грантами

Чернышенко: необходимо продолжать поддерживать российских учёных грантами
Форум "Армия" проходит в Московской области с 14 по 20 августа.
Форум "Армия" проходит в Московской области с 14 по 20 августа.
В его работе примут участие делегации из более 60 стран.
В его работе примут участие делегации из более 60 стран.
Шесть иностранных государств планируют сформировать национальные экспозиции.
Шесть иностранных государств планируют сформировать национальные экспозиции.
Полторы тысячи предприятий представят около 28 тысяч образцов продукции военного и двойного назначения.
Полторы тысячи предприятий представят около 28 тысяч образцов продукции военного и двойного назначения.
Научно-деловая программа включает более 260 мероприятий по обсуждению актуальных аспектов развития ОПК, военного и военно-технического сотрудничества.
Научно-деловая программа включает более 260 мероприятий по обсуждению актуальных аспектов развития ОПК, военного и военно-технического сотрудничества.
"Армия" пройдет одновременно с XI Московской конференцией по международной безопасности.
"Армия" пройдет одновременно с XI Московской конференцией по международной безопасности.
Форум организует Минобороны для демонстрации инновационных идей и достижений в сфере высокотехнологичного производства.
Форум организует Минобороны для демонстрации инновационных идей и достижений в сфере высокотехнологичного производства.
Он проводится ежегодно в соответствии с распоряжением правительства.
Он проводится ежегодно в соответствии с распоряжением правительства.
В его рамках предусматриваются статическая выставочная экспозиция, демонстрационная и научно-деловая программы, а также протокольные и культурно-художественные мероприятия.
В его рамках предусматриваются статическая выставочная экспозиция, демонстрационная и научно-деловая программы, а также протокольные и культурно-художественные мероприятия.
Форум стал авторитетной дискуссионной площадкой и играет важную роль в сближении гражданского общества и армии.
Форум стал авторитетной дискуссионной площадкой и играет важную роль в сближении гражданского общества и армии.
Для проведения мероприятия в Кубинке специально построили военно-патриотический парк культуры и отдыха "Патриот" площадью 5,4 тысячи гектаров.
Для проведения мероприятия в Кубинке специально построили военно-патриотический парк культуры и отдыха "Патриот" площадью 5,4 тысячи гектаров.
Сухопутная и водная техника демонстрируется на расположенном поблизости военном полигоне Алабино, авиационная часть проходит на аэродроме Кубинка. Отдельные показы также организуются во всех военных округах.
Сухопутная и водная техника демонстрируется на расположенном поблизости военном полигоне Алабино, авиационная часть проходит на аэродроме Кубинка. Отдельные показы также организуются во всех военных округах.
Форум "Армия" проходит в Московской области с 14 по 20 августа.
В его работе примут участие делегации из более 60 стран.
Шесть иностранных государств планируют сформировать национальные экспозиции.
Полторы тысячи предприятий представят около 28 тысяч образцов продукции военного и двойного назначения.
Научно-деловая программа включает более 260 мероприятий по обсуждению актуальных аспектов развития ОПК, военного и военно-технического сотрудничества.
"Армия" пройдет одновременно с XI Московской конференцией по международной безопасности.
Форум организует Минобороны для демонстрации инновационных идей и достижений в сфере высокотехнологичного производства.
Он проводится ежегодно в соответствии с распоряжением правительства.
В его рамках предусматриваются статическая выставочная экспозиция, демонстрационная и научно-деловая программы, а также протокольные и культурно-художественные мероприятия.
Форум стал авторитетной дискуссионной площадкой и играет важную роль в сближении гражданского общества и армии.
Для проведения мероприятия в Кубинке специально построили военно-патриотический парк культуры и отдыха "Патриот" площадью 5,4 тысячи гектаров.
Сухопутная и водная техника демонстрируется на расположенном поблизости военном полигоне Алабино, авиационная часть проходит на аэродроме Кубинка. Отдельные показы также организуются во всех военных округах.