https://ria.ru/20230818/natsproekt-1890879995.html

Татарстан демонтирует отработавший нефтепровод на реке Кама

Татарстан демонтирует отработавший нефтепровод на реке Кама - РИА Новости, 18.08.2023

Татарстан демонтирует отработавший нефтепровод на реке Кама

Татарстан до конца текущего года демонтирует недействующий нефтепровод Озерного месторождения на реке Кама в рамках нацпроекта "Экология", сообщает министерство РИА Новости, 18.08.2023

2023-08-18T16:20

2023-08-18T16:20

2023-08-18T16:20

республика татарстан

жкх

набережные челны

нижнекамск

менделеевск

рустам минниханов

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

республика татарстан (татарстан)

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КАЗАНЬ, 18 авг – РИА Новости. Татарстан до конца текущего года демонтирует недействующий нефтепровод Озерного месторождения на реке Кама в рамках нацпроекта "Экология", сообщает министерство экологии и природных ресурсов республики. "В настоящее время демонтаж Озерного нефтепровода завершен на 60%. Пилотный проект реализуется министерством экологии и природных ресурсов Татарстана по поручению главы республики Рустама Минниханова и при поддержке Минприроды России", - говорится в сообщении. Как рассказал заместитель министра экологии и природных ресурсов Татарстана Егор Тарнавский, трубопроводы были затоплены с поднятием уровня водохранилища и могли представлять угрозу не только Волге, но и четверти населения республики, так как водохранилище обеспечивает водой более 900 тысяч человек. Ниже по течению Камы располагаются водозаборы "Тураево" и "Белоус", которые обеспечивают водой Набережные Челны, Нижнекамск, Менделеевск, Елабугу и другие населенные пункты юго-востока Татарстана. По словам замминистра, все работы идут с небольшим опережением графика и будут завершены в этом году. Трубы разрезают и герметизируют, попутно собирая остатки нефтепродуктов, затем части трубопровода кранами поднимаются, распиливаются на секции до десяти метров на палубе плавплощадки. Работы ведутся с соблюдением всех мер экологической безопасности. Общая стоимость работ составляет около 930,5 миллиона рублей, в том числе 200 миллионов рублей – это средства нефтяной компании "РИТЭК". Остальное финансирование выделено в рамках федеральной программы "Оздоровление Волги" национального проекта "Экология". Данный проект является пилотным для России, в дальнейшем опыт Татарстана может быть транслирован на другие регионы страны.

https://ria.ru/20230801/territorii-1887685600.html

https://ria.ru/20230808/forum-1888874658.html

набережные челны

нижнекамск

менделеевск

республика татарстан (татарстан)

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жкх, набережные челны, нижнекамск, менделеевск, рустам минниханов, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), республика татарстан (татарстан)