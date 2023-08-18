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Татарстан демонтирует отработавший нефтепровод на реке Кама
Татарстан демонтирует отработавший нефтепровод на реке Кама - РИА Новости, 18.08.2023
Татарстан демонтирует отработавший нефтепровод на реке Кама
Татарстан до конца текущего года демонтирует недействующий нефтепровод Озерного месторождения на реке Кама в рамках нацпроекта "Экология", сообщает министерство РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T16:20
2023-08-18T16:20
2023-08-18T16:20
республика татарстан
жкх
набережные челны
нижнекамск
менделеевск
рустам минниханов
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
республика татарстан (татарстан)
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КАЗАНЬ, 18 авг – РИА Новости. Татарстан до конца текущего года демонтирует недействующий нефтепровод Озерного месторождения на реке Кама в рамках нацпроекта "Экология", сообщает министерство экологии и природных ресурсов республики. "В настоящее время демонтаж Озерного нефтепровода завершен на 60%. Пилотный проект реализуется министерством экологии и природных ресурсов Татарстана по поручению главы республики Рустама Минниханова и при поддержке Минприроды России", - говорится в сообщении. Как рассказал заместитель министра экологии и природных ресурсов Татарстана Егор Тарнавский, трубопроводы были затоплены с поднятием уровня водохранилища и могли представлять угрозу не только Волге, но и четверти населения республики, так как водохранилище обеспечивает водой более 900 тысяч человек. Ниже по течению Камы располагаются водозаборы "Тураево" и "Белоус", которые обеспечивают водой Набережные Челны, Нижнекамск, Менделеевск, Елабугу и другие населенные пункты юго-востока Татарстана. По словам замминистра, все работы идут с небольшим опережением графика и будут завершены в этом году. Трубы разрезают и герметизируют, попутно собирая остатки нефтепродуктов, затем части трубопровода кранами поднимаются, распиливаются на секции до десяти метров на палубе плавплощадки. Работы ведутся с соблюдением всех мер экологической безопасности. Общая стоимость работ составляет около 930,5 миллиона рублей, в том числе 200 миллионов рублей – это средства нефтяной компании "РИТЭК". Остальное финансирование выделено в рамках федеральной программы "Оздоровление Волги" национального проекта "Экология". Данный проект является пилотным для России, в дальнейшем опыт Татарстана может быть транслирован на другие регионы страны.
https://ria.ru/20230801/territorii-1887685600.html
https://ria.ru/20230808/forum-1888874658.html
набережные челны
нижнекамск
менделеевск
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жкх, набережные челны, нижнекамск, менделеевск, рустам минниханов, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), республика татарстан (татарстан)
Республика Татарстан, ЖКХ, Набережные Челны, Нижнекамск, Менделеевск, Рустам Минниханов, Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России), Республика Татарстан (Татарстан)
Татарстан демонтирует отработавший нефтепровод на реке Кама
Татарстан демонтирует отработавший нефтепровод на реке Кама в рамках нацпроекта