https://ria.ru/20230818/melkonyants-1890850344.html

СК попросил суд арестовать сопредседателя движения "Голос"*

СК попросил суд арестовать сопредседателя движения "Голос"* - РИА Новости, 18.08.2023

СК попросил суд арестовать сопредседателя движения "Голос"*

Следствие ходатайствует об аресте сопредседателя движения "Голос"* (признано иноагентом) Григория Мельконьянца по делу об организации работы нежелательной в... РИА Новости, 18.08.2023

2023-08-18T15:09

2023-08-18T15:09

2023-08-18T16:19

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

россия

москва

григорий мельконьянц

"голос"

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Следствие ходатайствует об аресте сопредседателя движения "Голос"* (признано иноагентом) Григория Мельконьянца по делу об организации работы нежелательной в России НПО, передает корреспондент РИА Новости из Басманный суд Москвы.Мельконьянца доставили в суд около часа назад, следователь и адвокат появились чуть позже."В суд поступили материалы следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Григорию Мельконьянцу", - сказали агентству в суде. Рассмотрение ходатайства пока не началось, адвокат Михаил Бирюков сообщил РИА Новости, что ему потребуется некоторое время на ознакомление с материалами.Накануне силовики провели обыски у Мельконьянца в Подмосковье и у 14 его соратников в восьми регионах, в том числе в Москве, Рязани и Санкт-Петербурге. По информации Бирюкова, Мелькольянцу предъявлено обвинение по статье об организации работы нежелательной в России НПО (ч. 3 ст. 284.1 УК РФ) по факту взаимодействия "Голоса" с Европейской комиссией по наблюдению за выборами.Ночь Мельконьянц провел в изоляторе временного содержания.Движение "Голос"* стало первой организацией, внесенной в новый реестр незарегистрированных организаций, выполняющих функции иностранного агента, составляемый Минюстом РФ. Еще до СВО в Госдуме заявляли, что движение публикует непроверенную и часто фейковую информацию о якобы нарушениях прав граждан на выборах различного уровня в России.* Организация, выполняющая функции иностранного агента

https://ria.ru/20230817/golos-1890667120.html

https://ria.ru/20230519/rassledovanie-1872841822.html

россия

москва

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

следственный комитет россии (ск рф), происшествия, россия, москва, григорий мельконьянц, "голос"