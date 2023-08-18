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СК попросил суд арестовать сопредседателя движения "Голос"* - РИА Новости, 18.08.2023
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15:09 18.08.2023 (обновлено: 16:19 18.08.2023)
https://ria.ru/20230818/melkonyants-1890850344.html
СК попросил суд арестовать сопредседателя движения "Голос"*
СК попросил суд арестовать сопредседателя движения "Голос"* - РИА Новости, 18.08.2023
СК попросил суд арестовать сопредседателя движения "Голос"*
Следствие ходатайствует об аресте сопредседателя движения "Голос"* (признано иноагентом) Григория Мельконьянца по делу об организации работы нежелательной в... РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T15:09
2023-08-18T16:19
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
россия
москва
григорий мельконьянц
"голос"
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Следствие ходатайствует об аресте сопредседателя движения "Голос"* (признано иноагентом) Григория Мельконьянца по делу об организации работы нежелательной в России НПО, передает корреспондент РИА Новости из Басманный суд Москвы.Мельконьянца доставили в суд около часа назад, следователь и адвокат появились чуть позже."В суд поступили материалы следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Григорию Мельконьянцу", - сказали агентству в суде. Рассмотрение ходатайства пока не началось, адвокат Михаил Бирюков сообщил РИА Новости, что ему потребуется некоторое время на ознакомление с материалами.Накануне силовики провели обыски у Мельконьянца в Подмосковье и у 14 его соратников в восьми регионах, в том числе в Москве, Рязани и Санкт-Петербурге. По информации Бирюкова, Мелькольянцу предъявлено обвинение по статье об организации работы нежелательной в России НПО (ч. 3 ст. 284.1 УК РФ) по факту взаимодействия "Голоса" с Европейской комиссией по наблюдению за выборами.Ночь Мельконьянц провел в изоляторе временного содержания.Движение "Голос"* стало первой организацией, внесенной в новый реестр незарегистрированных организаций, выполняющих функции иностранного агента, составляемый Минюстом РФ. Еще до СВО в Госдуме заявляли, что движение публикует непроверенную и часто фейковую информацию о якобы нарушениях прав граждан на выборах различного уровня в России.* Организация, выполняющая функции иностранного агента
https://ria.ru/20230817/golos-1890667120.html
https://ria.ru/20230519/rassledovanie-1872841822.html
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следственный комитет россии (ск рф), происшествия, россия, москва, григорий мельконьянц, "голос"
Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия, Россия, Москва, Григорий Мельконьянц, "Голос"
СК попросил суд арестовать сопредседателя движения "Голос"*

СК попросил суд арестовать сопредседателя движения "Голос" Мельконьянца

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкСопредседатель движения "Голос" (признано Минюстом иноагентом) Григорий Мельконьянц в Басманном суде Москвы. 18 августа 2023
Сопредседатель движения Голос (признано Минюстом иноагентом) Григорий Мельконьянц в Басманном суде Москвы. 18 августа 2023 - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Сопредседатель движения "Голос" (признано Минюстом иноагентом) Григорий Мельконьянц в Басманном суде Москвы. 18 августа 2023
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Следствие ходатайствует об аресте сопредседателя движения "Голос"* (признано иноагентом) Григория Мельконьянца по делу об организации работы нежелательной в России НПО, передает корреспондент РИА Новости из Басманный суд Москвы.
Мельконьянца доставили в суд около часа назад, следователь и адвокат появились чуть позже.
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"В суд поступили материалы следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Григорию Мельконьянцу", - сказали агентству в суде. Рассмотрение ходатайства пока не началось, адвокат Михаил Бирюков сообщил РИА Новости, что ему потребуется некоторое время на ознакомление с материалами.
Накануне силовики провели обыски у Мельконьянца в Подмосковье и у 14 его соратников в восьми регионах, в том числе в Москве, Рязани и Санкт-Петербурге. По информации Бирюкова, Мелькольянцу предъявлено обвинение по статье об организации работы нежелательной в России НПО (ч. 3 ст. 284.1 УК РФ) по факту взаимодействия "Голоса" с Европейской комиссией по наблюдению за выборами.Ночь Мельконьянц провел в изоляторе временного содержания.
Движение "Голос"* стало первой организацией, внесенной в новый реестр незарегистрированных организаций, выполняющих функции иностранного агента, составляемый Минюстом РФ. Еще до СВО в Госдуме заявляли, что движение публикует непроверенную и часто фейковую информацию о якобы нарушениях прав граждан на выборах различного уровня в России.
* Организация, выполняющая функции иностранного агента
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Следственный комитет России (СК РФ)ПроисшествияРоссияМоскваГригорий Мельконьянц"Голос"
 
 
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