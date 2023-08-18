https://ria.ru/20230818/melkonyants-1890850344.html
СК попросил суд арестовать сопредседателя движения "Голос"*
СК попросил суд арестовать сопредседателя движения "Голос"* - РИА Новости, 18.08.2023
СК попросил суд арестовать сопредседателя движения "Голос"*
Следствие ходатайствует об аресте сопредседателя движения "Голос"* (признано иноагентом) Григория Мельконьянца по делу об организации работы нежелательной в... РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T15:09
2023-08-18T15:09
2023-08-18T16:19
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
россия
москва
григорий мельконьянц
"голос"
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Следствие ходатайствует об аресте сопредседателя движения "Голос"* (признано иноагентом) Григория Мельконьянца по делу об организации работы нежелательной в России НПО, передает корреспондент РИА Новости из Басманный суд Москвы.Мельконьянца доставили в суд около часа назад, следователь и адвокат появились чуть позже."В суд поступили материалы следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Григорию Мельконьянцу", - сказали агентству в суде. Рассмотрение ходатайства пока не началось, адвокат Михаил Бирюков сообщил РИА Новости, что ему потребуется некоторое время на ознакомление с материалами.Накануне силовики провели обыски у Мельконьянца в Подмосковье и у 14 его соратников в восьми регионах, в том числе в Москве, Рязани и Санкт-Петербурге. По информации Бирюкова, Мелькольянцу предъявлено обвинение по статье об организации работы нежелательной в России НПО (ч. 3 ст. 284.1 УК РФ) по факту взаимодействия "Голоса" с Европейской комиссией по наблюдению за выборами.Ночь Мельконьянц провел в изоляторе временного содержания.Движение "Голос"* стало первой организацией, внесенной в новый реестр незарегистрированных организаций, выполняющих функции иностранного агента, составляемый Минюстом РФ. Еще до СВО в Госдуме заявляли, что движение публикует непроверенную и часто фейковую информацию о якобы нарушениях прав граждан на выборах различного уровня в России.* Организация, выполняющая функции иностранного агента
https://ria.ru/20230817/golos-1890667120.html
https://ria.ru/20230519/rassledovanie-1872841822.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
следственный комитет россии (ск рф), происшествия, россия, москва, григорий мельконьянц, "голос"
Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия, Россия, Москва, Григорий Мельконьянц, "Голос"
СК попросил суд арестовать сопредседателя движения "Голос"*
СК попросил суд арестовать сопредседателя движения "Голос" Мельконьянца
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Следствие ходатайствует об аресте сопредседателя движения "Голос"* (признано иноагентом) Григория Мельконьянца по делу об организации работы нежелательной в России НПО, передает корреспондент РИА Новости из Басманный суд Москвы.
Мельконьянца доставили в суд около часа назад, следователь и адвокат появились чуть позже.
В Госдуме рассказали о деятельности "Голоса"* по дискредитации выборов
"В суд поступили материалы следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Григорию Мельконьянцу", - сказали агентству в суде. Рассмотрение ходатайства пока не началось, адвокат Михаил Бирюков сообщил РИА Новости, что ему потребуется некоторое время на ознакомление с материалами.
Накануне силовики провели обыски у Мельконьянца в Подмосковье
и у 14 его соратников в восьми регионах, в том числе в Москве
, Рязани
и Санкт-Петербурге
. По информации Бирюкова, Мелькольянцу предъявлено обвинение по статье об организации работы нежелательной в России
НПО (ч. 3 ст. 284.1 УК РФ) по факту взаимодействия "Голоса" с Европейской комиссией по наблюдению за выборами.Ночь Мельконьянц провел в изоляторе временного содержания.
Движение "Голос"* стало первой организацией, внесенной в новый реестр незарегистрированных организаций, выполняющих функции иностранного агента, составляемый Минюстом РФ. Еще до СВО в Госдуме
заявляли, что движение публикует непроверенную и часто фейковую информацию о якобы нарушениях прав граждан на выборах различного уровня в России.
* Организация, выполняющая функции иностранного агента
У некоторых пермских активистов прошли обыски