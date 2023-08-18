https://ria.ru/20230818/malakhov-1890796339.html
"Держись": Малахов опубликовал фотографии Лады Дэнс из больницы
"Держись": Малахов опубликовал фотографии Лады Дэнс из больницы - РИА Новости, 18.08.2023
"Держись": Малахов опубликовал фотографии Лады Дэнс из больницы
Телеведущий Андрей Малахов навестил певицу Ладу Дэнс в больнице и обнародовал ее снимки в своем Telegram-канале. РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T12:46
2023-08-18T12:46
2023-08-18T12:49
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Телеведущий Андрей Малахов навестил певицу Ладу Дэнс в больнице и обнародовал ее снимки в своем Telegram-канале."Лада, держись! Скоро в эфире", — написал шоумен. На фотографиях артистка лежит на больничной койке в бинтах и шейном воротнике. К блузке исполнительницы прикреплен микрофон. Когда выпуск с Ладой Дэнс выйдет на телеэкранах, пока не сообщается. Пятого августа Лада Дэнс и ее близкая подруга, хореограф Елена, попали в серьезное ДТП в Подольске, когда возвращались из аэропорта Домодедово на такси.В момент аварии обе находились на заднем сидении. Певица получила травму бедра и черепно-мозговую травму, а также многочисленные ушибы. В больницу ее транспортировал вертолет МЧС.После госпитализации врачи исключили подозрение на перелом позвоночника. Позже певице провели операцию на лице, из-за чего она пока не может общаться и появляться на публике.Ранее Лада Дэнс обратилась к поклонникам через своего PR-директора в Instagram* с благодарностью за "теплые слова поддержки" и отметила, что с медицинской точки зрения "все делается на максимальном уровне".* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230816/dens-1890383451.html
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Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Лада Дэнс, Знаменитости, Подольск, Россия, Андрей Малахов, Домодедово (аэропорт), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
"Держись": Малахов опубликовал фотографии Лады Дэнс из больницы
Андрей Малахов разместил в Сети снимки попавшей в ДТП Лады Дэнс из больницы