https://ria.ru/20230818/malakhov-1890796339.html

"Держись": Малахов опубликовал фотографии Лады Дэнс из больницы

"Держись": Малахов опубликовал фотографии Лады Дэнс из больницы - РИА Новости, 18.08.2023

"Держись": Малахов опубликовал фотографии Лады Дэнс из больницы

Телеведущий Андрей Малахов навестил певицу Ладу Дэнс в больнице и обнародовал ее снимки в своем Telegram-канале. РИА Новости, 18.08.2023

2023-08-18T12:46

2023-08-18T12:46

2023-08-18T12:49

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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Телеведущий Андрей Малахов навестил певицу Ладу Дэнс в больнице и обнародовал ее снимки в своем Telegram-канале."Лада, держись! Скоро в эфире", — написал шоумен. На фотографиях артистка лежит на больничной койке в бинтах и шейном воротнике. К блузке исполнительницы прикреплен микрофон. Когда выпуск с Ладой Дэнс выйдет на телеэкранах, пока не сообщается. Пятого августа Лада Дэнс и ее близкая подруга, хореограф Елена, попали в серьезное ДТП в Подольске, когда возвращались из аэропорта Домодедово на такси.В момент аварии обе находились на заднем сидении. Певица получила травму бедра и черепно-мозговую травму, а также многочисленные ушибы. В больницу ее транспортировал вертолет МЧС.После госпитализации врачи исключили подозрение на перелом позвоночника. Позже певице провели операцию на лице, из-за чего она пока не может общаться и появляться на публике.Ранее Лада Дэнс обратилась к поклонникам через своего PR-директора в Instagram* с благодарностью за "теплые слова поддержки" и отметила, что с медицинской точки зрения "все делается на максимальном уровне".* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230816/dens-1890383451.html

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Галина Соколова

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