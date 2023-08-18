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Эксперт рассказал о выборе места посадки "Луны-25"

Эксперт рассказал о выборе места посадки "Луны-25" - РИА Новости, 18.08.2023

Эксперт рассказал о выборе места посадки "Луны-25"

Полет межпланетной станции "Луна-25" по окололунной орбите идет по плану, приоритетным местом посадки остается район к северу от кратера Богуславский, но еще... РИА Новости, 18.08.2023

2023-08-18T03:32

2023-08-18T03:32

2023-08-18T03:32

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Полет межпланетной станции "Луна-25" по окололунной орбите идет по плану, приоритетным местом посадки остается район к северу от кратера Богуславский, но еще предстоит "спуск" на посадочную орбиту, рассказал РИА Новости ведущий научный сотрудник Института космических исследований (ИКИ) РАН Натан Эйсмонт."Мы все-таки куда хотели, туда и целимся. Важный этап - переход на эллиптическую орбиту, посмотрим, что после этого случится, будет ли все в пределах допустимого отклонения от номинала... Пока все по плану", - сказал Эйсмонт. Ракета "Союз 2.1б" с первой за почти 50 лет отечественной лунной станцией "Луна-25" стартовала с космодрома Восточный в 02.11 мск 11 августа. В среду, 16 августа, "Луна-25" вышла на окололунную орбиту - примерно 100 километров от поверхности Луны. Примерно через сутки аппарат должен "опуститься" на эллиптическую посадочную орбиту с минимальной высотой 18 километров. Станция должна стать первым аппаратом, который совершит мягкую посадку в районе Южного полюса Луны со сложным рельефом местности. Она ожидается 21 августа. В качестве приоритетного места посадки выбран район к северу от кратера Богуславский на видимой стороне Луны. Если по каким-то причинам сесть туда не получится, есть два резервных "аэродрома" - к юго-западу от кратера Манцини или к югу от кратера Пентланд-А. Главная цель "Луны-25" – проведение контактных исследований лунного грунта на наличие льда.

https://ria.ru/20230818/luna-1890732336.html

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космос - риа наука, луна, российская академия наук, россия, наука