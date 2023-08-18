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Эксперт рассказал, как должна пройти посадка "Луны-25" - РИА Новости, 18.08.2023
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Наука
 
03:19 18.08.2023
https://ria.ru/20230818/luna-1890732336.html
Эксперт рассказал, как должна пройти посадка "Луны-25"
Эксперт рассказал, как должна пройти посадка "Луны-25" - РИА Новости, 18.08.2023
Эксперт рассказал, как должна пройти посадка "Луны-25"
Станция "Луна-25" примерно через сутки "опустится" до 18 километров в периселении, еще спустя два дня в этой точке она перейдет к вертикальному падению в место... РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T03:19
2023-08-18T03:19
наука
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Станция "Луна-25" примерно через сутки "опустится" до 18 километров в периселении, еще спустя два дня в этой точке она перейдет к вертикальному падению в место посадки, скорость аппарата к моменту достижения Луны должна стать практически нулевой, рассказал РИА Новости о том, как должна происходить посадка аппарата ведущий научный сотрудник Института космических исследований (ИКИ) РАН Натан Эйсмонт. "Сейчас аппарат находится на низкой круговой орбите - 100 километров над поверхностью Луны. Примерно через сутки аппарат будет переведен на эллиптическую орбиту с периселением (ближайшая к Луне точка орбиты – ред.) 18 километров... Примерно в течение двух суток аппарат будет находиться на этой орбите. При этом будут выполняться траекторные измерения с тем, чтобы уточнить параметр орбиты и провести коррекции, если нужно", - сказал Эйсмонт. Эксперт назвал задачу мягкой посадки "наиболее ответственной и трудной" частью всего полета станции, отметив, что риски на этом этапе "самые высокие" по сравнению с другими фазами миссии. "Около полудня 21 августа в районе периселения будет выдан предпоследний импульс, (произойдёт - ред.) изменение скорости аппарата, и он перейдёт, попросту говоря, к вертикальному падению в точку посадки… Вскоре будет включен двигатель, который будет регулировать падение таким образом, чтобы к моменту достижения Луны скорость стала практически нулевой", - пояснил Эйсмонт. При выполнении этих условий аппарат успешно прилунится на Южном полюсе естественного спутника Земли, заключил эксперт. Ракета "Союз 2.1б" с первой за почти 50 лет отечественной лунной станцией "Луна-25" стартовала с космодрома Восточный в 02.11 мск 11 августа. В среду, 16 августа, "Луна-25" вышла на окололунную орбиту. "Луна-25" должна стать первым аппаратом, который совершит мягкую посадку в районе Южного полюса Луны со сложным рельефом местности. Она ожидается 21 августа. Главная цель – проведение контактных исследований лунного грунта на наличие льда.
https://ria.ru/20230817/luna-1890672668.html
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луна, земля, российская академия наук, космос - риа наука, наука
Наука, Луна, Земля, Российская академия наук, Космос - РИА Наука, Наука
Эксперт рассказал, как должна пройти посадка "Луны-25"

Эксперт рассказал, как должна пройти посадка "Луны-25" на Южном полюсе спутника

© Пресс-служба Роскосмоса / РКК «Энергия» | Перейти в медиабанкАвтоматическая станция "Луна-25"
Автоматическая станция Луна-25
© Пресс-служба Роскосмоса / РКК «Энергия»
Перейти в медиабанк
Автоматическая станция "Луна-25". Архивное фото
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Станция "Луна-25" примерно через сутки "опустится" до 18 километров в периселении, еще спустя два дня в этой точке она перейдет к вертикальному падению в место посадки, скорость аппарата к моменту достижения Луны должна стать практически нулевой, рассказал РИА Новости о том, как должна происходить посадка аппарата ведущий научный сотрудник Института космических исследований (ИКИ) РАН Натан Эйсмонт.
«
"Сейчас аппарат находится на низкой круговой орбите - 100 километров над поверхностью Луны. Примерно через сутки аппарат будет переведен на эллиптическую орбиту с периселением (ближайшая к Луне точка орбиты – ред.) 18 километров... Примерно в течение двух суток аппарат будет находиться на этой орбите. При этом будут выполняться траекторные измерения с тем, чтобы уточнить параметр орбиты и провести коррекции, если нужно", - сказал Эйсмонт.
Эксперт назвал задачу мягкой посадки "наиболее ответственной и трудной" частью всего полета станции, отметив, что риски на этом этапе "самые высокие" по сравнению с другими фазами миссии.
"Около полудня 21 августа в районе периселения будет выдан предпоследний импульс, (произойдёт - ред.) изменение скорости аппарата, и он перейдёт, попросту говоря, к вертикальному падению в точку посадки… Вскоре будет включен двигатель, который будет регулировать падение таким образом, чтобы к моменту достижения Луны скорость стала практически нулевой", - пояснил Эйсмонт.
При выполнении этих условий аппарат успешно прилунится на Южном полюсе естественного спутника Земли, заключил эксперт.
Ракета "Союз 2.1б" с первой за почти 50 лет отечественной лунной станцией "Луна-25" стартовала с космодрома Восточный в 02.11 мск 11 августа. В среду, 16 августа, "Луна-25" вышла на окололунную орбиту. "Луна-25" должна стать первым аппаратом, который совершит мягкую посадку в районе Южного полюса Луны со сложным рельефом местности. Она ожидается 21 августа. Главная цель – проведение контактных исследований лунного грунта на наличие льда.
Первый снимок лунной поверхности станции Луна-25 - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
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