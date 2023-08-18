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Лавров возглавит российскую делегацию на Генассамблее ООН
Лавров возглавит российскую делегацию на Генассамблее ООН - РИА Новости, 18.08.2023
Лавров возглавит российскую делегацию на Генассамблее ООН
Министр иностранных дел Сергей Лавров возглавит российскую делегацию на 78-й Генассамблее ООН. Соответствующее распоряжение президента Владимира Путина... РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T13:52
2023-08-18T13:52
2023-08-18T15:38
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Министр иностранных дел Сергей Лавров возглавит российскую делегацию на 78-й Генассамблее ООН. Соответствующее распоряжение президента Владимира Путина опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации."Утвердить следующий состав делегации Российской Федерации для участия в работе 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН: Лавров С. В. — министр иностранных дел Российской Федерации, постоянный член Совета безопасности Российской Федерации (глава делегации)", — говорится в документе.Кроме того, в делегацию войдут заместитель главы МИД Сергей Вершинин, председатель международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин, постпред при ООН Василий Небензя, лидер ЛДПР и глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.Прения в рамках недели высокого уровня пройдут в Генассамблее ООН с 19 по 26 сентября. Выступление Лаврова запланировано на 23 сентября.
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Генеральная Ассамблея ООН, ООН, Россия, Сергей Лавров, Владимир Путин, Сергей Вершинин, Совет Федерации РФ
Лавров возглавит российскую делегацию на Генассамблее ООН
Лавров возглавит делегацию России на 78-й Генассамблее ООН