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Лавров возглавит российскую делегацию на Генассамблее ООН - РИА Новости, 18.08.2023
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13:52 18.08.2023 (обновлено: 15:38 18.08.2023)
https://ria.ru/20230818/lavrov-1890826254.html
Лавров возглавит российскую делегацию на Генассамблее ООН
Лавров возглавит российскую делегацию на Генассамблее ООН - РИА Новости, 18.08.2023
Лавров возглавит российскую делегацию на Генассамблее ООН
Министр иностранных дел Сергей Лавров возглавит российскую делегацию на 78-й Генассамблее ООН. Соответствующее распоряжение президента Владимира Путина... РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T13:52
2023-08-18T15:38
генеральная ассамблея оон
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россия
сергей лавров
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Министр иностранных дел Сергей Лавров возглавит российскую делегацию на 78-й Генассамблее ООН. Соответствующее распоряжение президента Владимира Путина опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации."Утвердить следующий состав делегации Российской Федерации для участия в работе 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН: Лавров С. В. — министр иностранных дел Российской Федерации, постоянный член Совета безопасности Российской Федерации (глава делегации)", — говорится в документе.Кроме того, в делегацию войдут заместитель главы МИД Сергей Вершинин, председатель международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин, постпред при ООН Василий Небензя, лидер ЛДПР и глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.Прения в рамках недели высокого уровня пройдут в Генассамблее ООН с 19 по 26 сентября. Выступление Лаврова запланировано на 23 сентября.
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генеральная ассамблея оон, оон, россия, сергей лавров, владимир путин, сергей вершинин, совет федерации рф
Генеральная Ассамблея ООН, ООН, Россия, Сергей Лавров, Владимир Путин, Сергей Вершинин, Совет Федерации РФ
Лавров возглавит российскую делегацию на Генассамблее ООН

Лавров возглавит делегацию России на 78-й Генассамблее ООН

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Министр иностранных дел Сергей Лавров возглавит российскую делегацию на 78-й Генассамблее ООН. Соответствующее распоряжение президента Владимира Путина опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
"Утвердить следующий состав делегации Российской Федерации для участия в работе 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН: Лавров С. В. — министр иностранных дел Российской Федерации, постоянный член Совета безопасности Российской Федерации (глава делегации)", — говорится в документе.
Кроме того, в делегацию войдут заместитель главы МИД Сергей Вершинин, председатель международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин, постпред при ООН Василий Небензя, лидер ЛДПР и глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.
Прения в рамках недели высокого уровня пройдут в Генассамблее ООН с 19 по 26 сентября. Выступление Лаврова запланировано на 23 сентября.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
Лавров призвал учитывать голос каждой страны по глобальным решениям
11:28
 
Генеральная Ассамблея ООНООНРоссияСергей ЛавровВладимир ПутинСергей ВершининСовет Федерации РФ
 
 
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