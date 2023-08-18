https://ria.ru/20230818/lavrov-1890826254.html

Лавров возглавит российскую делегацию на Генассамблее ООН

Лавров возглавит российскую делегацию на Генассамблее ООН - РИА Новости, 18.08.2023

Лавров возглавит российскую делегацию на Генассамблее ООН

Министр иностранных дел Сергей Лавров возглавит российскую делегацию на 78-й Генассамблее ООН. Соответствующее распоряжение президента Владимира Путина... РИА Новости, 18.08.2023

2023-08-18T13:52

2023-08-18T13:52

2023-08-18T15:38

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владимир путин

сергей вершинин

совет федерации рф

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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Министр иностранных дел Сергей Лавров возглавит российскую делегацию на 78-й Генассамблее ООН. Соответствующее распоряжение президента Владимира Путина опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации."Утвердить следующий состав делегации Российской Федерации для участия в работе 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН: Лавров С. В. — министр иностранных дел Российской Федерации, постоянный член Совета безопасности Российской Федерации (глава делегации)", — говорится в документе.Кроме того, в делегацию войдут заместитель главы МИД Сергей Вершинин, председатель международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин, постпред при ООН Василий Небензя, лидер ЛДПР и глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.Прения в рамках недели высокого уровня пройдут в Генассамблее ООН с 19 по 26 сентября. Выступление Лаврова запланировано на 23 сентября.

https://ria.ru/20230818/strany-1890781621.html

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генеральная ассамблея оон, оон, россия, сергей лавров, владимир путин, сергей вершинин, совет федерации рф