Рейтинг@Mail.ru
Названы курорты с самой дешевой арендой жилья для отдыха в августе - РИА Новости, 18.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
04:28 18.08.2023
https://ria.ru/20230818/kurorty-1890450728.html
Названы курорты с самой дешевой арендой жилья для отдыха в августе
Названы курорты с самой дешевой арендой жилья для отдыха в августе - РИА Новости, 18.08.2023
Названы курорты с самой дешевой арендой жилья для отдыха в августе
Горячий Ключ, Ессентуки и Железноводск возглавили топ-10 курортов, где в августе самые низкие цены на посуточную аренду жилья, сообщает "Суточно.ру". РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T04:28
2023-08-18T04:28
туризм
новости - туризм
туризм
туристы
ессентуки
железноводск
горячий ключ
отдых в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0e/1728275505_0:183:3072:1911_1920x0_80_0_0_075035891fcc1275abcf973b6653af55.jpg
МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. Горячий Ключ, Ессентуки и Железноводск возглавили топ-10 курортов, где в августе самые низкие цены на посуточную аренду жилья, сообщает "Суточно.ру".Аналитики российского сервиса онлайн-бронирования жилья выяснили, что средние ставки в этих городах не превышают 3 000 рублей за сутки.Так, например, в Горячем Ключе стоимость аренды – примерно 2 540 рублей в день. По сравнению с прошлым годом цена здесь сократилась на семь процентов. В Ессентуках средняя стоимость составляет 2650 рублей, в Железноводске – 2 780 рублей, Евпатории – 2 820 рублей, Ейске – 2 850 рублей.Также в список с недорогой арендой вошли Шепси, Судак, Феодосия, Туапсе и Хунзах (Дагестан)."Цены на курортах в августе традиционно высокие. Средняя цена на посуточную аренду составляет сейчас 4 200 рублей за сутки. Из курортов Краснодарского края самые недорогие те, что расположены на Азовском море. А также небольшие нераскрученные поселки: Шепси, Вишневка, Магри, Архипо-Осиповка, Макопсе", – говорит генеральный директор "Суточно.ру" Юрий Кузнецов. В Дагестане самым бюджетным туристическим местом стал Хунзах. "Это небольшое живописное село в горах, где нет моря, но здесь очень красивая природа и аутентичная атмосфера", – добавил эксперт. По данным сервиса, обычно туристы тратят на аренду жилья на курортах в августе 20 тысяч рублей. Средняя продолжительность поездки составляет шесть дней."Наибольшим спросом у туристов пользуются студии и однокомнатные квартиры. Часто их снимают семьей. И так как владельцы жилья, как правило, не берут доплату за каждого проживающего, как в отелях, то получается очень большая экономия", – объясняет Юрий Кузнецов. Но он советует перед бронированием всегда уточнять у хозяев условия.
https://ria.ru/20230803/tury-1887923415.html
ессентуки
железноводск
горячий ключ
евпатория
ейск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Лана Баева
Лана Баева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0e/1728275505_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_63d92b41ca5df57869c62ada85735c0b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости - туризм, туризм, туристы, ессентуки, железноводск, горячий ключ, отдых в россии, евпатория, ейск, отдых на море
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Ессентуки, Железноводск, Горячий Ключ, отдых в России, Евпатория, Ейск, Отдых на море
Названы курорты с самой дешевой арендой жилья для отдыха в августе

Эксперты назвали курорты с самой дешевой арендой жилья для отдыха в августе

© Depositphotos.com / Valerii_HoncharukДевушка с чемоданом
Девушка с чемоданом - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
© Depositphotos.com / Valerii_Honcharuk
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. Горячий Ключ, Ессентуки и Железноводск возглавили топ-10 курортов, где в августе самые низкие цены на посуточную аренду жилья, сообщает "Суточно.ру".
Аналитики российского сервиса онлайн-бронирования жилья выяснили, что средние ставки в этих городах не превышают 3 000 рублей за сутки.
Так, например, в Горячем Ключе стоимость аренды – примерно 2 540 рублей в день. По сравнению с прошлым годом цена здесь сократилась на семь процентов. В Ессентуках средняя стоимость составляет 2650 рублей, в Железноводске – 2 780 рублей, Евпатории – 2 820 рублей, Ейске – 2 850 рублей.
Также в список с недорогой арендой вошли Шепси, Судак, Феодосия, Туапсе и Хунзах (Дагестан).
"Цены на курортах в августе традиционно высокие. Средняя цена на посуточную аренду составляет сейчас 4 200 рублей за сутки. Из курортов Краснодарского края самые недорогие те, что расположены на Азовском море. А также небольшие нераскрученные поселки: Шепси, Вишневка, Магри, Архипо-Осиповка, Макопсе", – говорит генеральный директор "Суточно.ру" Юрий Кузнецов.
В Дагестане самым бюджетным туристическим местом стал Хунзах. "Это небольшое живописное село в горах, где нет моря, но здесь очень красивая природа и аутентичная атмосфера", – добавил эксперт.
По данным сервиса, обычно туристы тратят на аренду жилья на курортах в августе 20 тысяч рублей. Средняя продолжительность поездки составляет шесть дней.
"Наибольшим спросом у туристов пользуются студии и однокомнатные квартиры. Часто их снимают семьей. И так как владельцы жилья, как правило, не берут доплату за каждого проживающего, как в отелях, то получается очень большая экономия", – объясняет Юрий Кузнецов. Но он советует перед бронированием всегда уточнять у хозяев условия.
Пляж в Варадеро, Куба - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
Туроператоры рассказали, как выросли цены на отдых из-за курса валют
3 августа, 11:09
 
ТуризмНовости - ТуризмТуризмтуристыЕссентукиЖелезноводскГорячий Ключотдых в РоссииЕвпаторияЕйскОтдых на море
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала