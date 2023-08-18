https://ria.ru/20230818/kurorty-1890450728.html

Названы курорты с самой дешевой арендой жилья для отдыха в августе

Названы курорты с самой дешевой арендой жилья для отдыха в августе - РИА Новости, 18.08.2023

Названы курорты с самой дешевой арендой жилья для отдыха в августе

Горячий Ключ, Ессентуки и Железноводск возглавили топ-10 курортов, где в августе самые низкие цены на посуточную аренду жилья, сообщает "Суточно.ру". РИА Новости, 18.08.2023

2023-08-18T04:28

2023-08-18T04:28

2023-08-18T04:28

туризм

новости - туризм

туризм

туристы

ессентуки

железноводск

горячий ключ

отдых в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0e/1728275505_0:183:3072:1911_1920x0_80_0_0_075035891fcc1275abcf973b6653af55.jpg

МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. Горячий Ключ, Ессентуки и Железноводск возглавили топ-10 курортов, где в августе самые низкие цены на посуточную аренду жилья, сообщает "Суточно.ру".Аналитики российского сервиса онлайн-бронирования жилья выяснили, что средние ставки в этих городах не превышают 3 000 рублей за сутки.Так, например, в Горячем Ключе стоимость аренды – примерно 2 540 рублей в день. По сравнению с прошлым годом цена здесь сократилась на семь процентов. В Ессентуках средняя стоимость составляет 2650 рублей, в Железноводске – 2 780 рублей, Евпатории – 2 820 рублей, Ейске – 2 850 рублей.Также в список с недорогой арендой вошли Шепси, Судак, Феодосия, Туапсе и Хунзах (Дагестан)."Цены на курортах в августе традиционно высокие. Средняя цена на посуточную аренду составляет сейчас 4 200 рублей за сутки. Из курортов Краснодарского края самые недорогие те, что расположены на Азовском море. А также небольшие нераскрученные поселки: Шепси, Вишневка, Магри, Архипо-Осиповка, Макопсе", – говорит генеральный директор "Суточно.ру" Юрий Кузнецов. В Дагестане самым бюджетным туристическим местом стал Хунзах. "Это небольшое живописное село в горах, где нет моря, но здесь очень красивая природа и аутентичная атмосфера", – добавил эксперт. По данным сервиса, обычно туристы тратят на аренду жилья на курортах в августе 20 тысяч рублей. Средняя продолжительность поездки составляет шесть дней."Наибольшим спросом у туристов пользуются студии и однокомнатные квартиры. Часто их снимают семьей. И так как владельцы жилья, как правило, не берут доплату за каждого проживающего, как в отелях, то получается очень большая экономия", – объясняет Юрий Кузнецов. Но он советует перед бронированием всегда уточнять у хозяев условия.

https://ria.ru/20230803/tury-1887923415.html

ессентуки

железноводск

горячий ключ

евпатория

ейск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Лана Баева

Лана Баева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туризм, туристы, ессентуки, железноводск, горячий ключ, отдых в россии, евпатория, ейск, отдых на море