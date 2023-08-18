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Байден обсудил с лидерами Японии и Южной Кореи отношения с КНР
Байден обсудил с лидерами Японии и Южной Кореи отношения с КНР - РИА Новости, 18.08.2023
Байден обсудил с лидерами Японии и Южной Кореи отношения с КНР
Трехсторонний саммит с участием лидеров США, Японии и Южной Кореи не был созван ради обсуждения КНР, но эта проблематика, безусловно, затрагивалась в ходе... РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T23:31
2023-08-18T23:31
2023-08-18T23:33
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ВАШИНГТОН, 18 авг – РИА Новости. Трехсторонний саммит с участием лидеров США, Японии и Южной Кореи не был созван ради обсуждения КНР, но эта проблематика, безусловно, затрагивалась в ходе переговоров глав государств, заявил в пятницу президент США Джо Байден. "Саммит не был посвящен Китаю. Это не было причиной, по которой его созвали, однако, очевидно, эта тема всплывала в ходе переговоров", - сказал Байден в ходе совместной пресс-конференции с президентом Южной Кореи и премьер-министром Японии. В пятницу в резиденции Байдена в Кэмп-Дэвиде состоялся первая встреча лидеров США, Южной Кореи (Юн Сок Ёля) и Японии (Фумио Кисиды).
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в мире, сша, япония, южная корея, джо байден, юн сок ель, фумио кисида
В мире, США, Япония, Южная Корея, Джо Байден, Юн Сок Ель, Фумио Кисида
Байден обсудил с лидерами Японии и Южной Кореи отношения с КНР
Байден обсудил с лидерами Японии и Южной Кореи отношения с КНР