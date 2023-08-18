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Байден обсудил с лидерами Японии и Южной Кореи отношения с КНР - РИА Новости, 18.08.2023
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23:31 18.08.2023 (обновлено: 23:33 18.08.2023)
https://ria.ru/20230818/knr-1890950639.html
Байден обсудил с лидерами Японии и Южной Кореи отношения с КНР
Байден обсудил с лидерами Японии и Южной Кореи отношения с КНР - РИА Новости, 18.08.2023
Байден обсудил с лидерами Японии и Южной Кореи отношения с КНР
Трехсторонний саммит с участием лидеров США, Японии и Южной Кореи не был созван ради обсуждения КНР, но эта проблематика, безусловно, затрагивалась в ходе... РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T23:31
2023-08-18T23:33
в мире
сша
япония
южная корея
джо байден
юн сок ель
фумио кисида
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ВАШИНГТОН, 18 авг – РИА Новости. Трехсторонний саммит с участием лидеров США, Японии и Южной Кореи не был созван ради обсуждения КНР, но эта проблематика, безусловно, затрагивалась в ходе переговоров глав государств, заявил в пятницу президент США Джо Байден. "Саммит не был посвящен Китаю. Это не было причиной, по которой его созвали, однако, очевидно, эта тема всплывала в ходе переговоров", - сказал Байден в ходе совместной пресс-конференции с президентом Южной Кореи и премьер-министром Японии. В пятницу в резиденции Байдена в Кэмп-Дэвиде состоялся первая встреча лидеров США, Южной Кореи (Юн Сок Ёля) и Японии (Фумио Кисиды).
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в мире, сша, япония, южная корея, джо байден, юн сок ель, фумио кисида
В мире, США, Япония, Южная Корея, Джо Байден, Юн Сок Ель, Фумио Кисида
Байден обсудил с лидерами Японии и Южной Кореи отношения с КНР

Байден обсудил с лидерами Японии и Южной Кореи отношения с КНР

© AP Photo / Andrew HarnikЮн Сок Ёль, Джо Байден и Фумио Кисида во время встречи
Юн Сок Ёль, Джо Байден и Фумио Кисида во время встречи - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
© AP Photo / Andrew Harnik
Юн Сок Ёль, Джо Байден и Фумио Кисида во время встречи
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 18 авг – РИА Новости. Трехсторонний саммит с участием лидеров США, Японии и Южной Кореи не был созван ради обсуждения КНР, но эта проблематика, безусловно, затрагивалась в ходе переговоров глав государств, заявил в пятницу президент США Джо Байден.
"Саммит не был посвящен Китаю. Это не было причиной, по которой его созвали, однако, очевидно, эта тема всплывала в ходе переговоров", - сказал Байден в ходе совместной пресс-конференции с президентом Южной Кореи и премьер-министром Японии.
В пятницу в резиденции Байдена в Кэмп-Дэвиде состоялся первая встреча лидеров США, Южной Кореи (Юн Сок Ёля) и Японии (Фумио Кисиды).
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
"Это сумасшествие". Трамп оценил состояние Байдена
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В миреСШАЯпонияЮжная КореяДжо БайденЮн Сок ЕльФумио Кисида
 
 
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