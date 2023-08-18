https://ria.ru/20230818/himars-1890946156.html
Госдеп одобрил продажу Австралии HIMARS
Госдеп одобрил продажу Австралии HIMARS - РИА Новости, 18.08.2023
Госдеп одобрил продажу Австралии HIMARS
Госдепартамент США одобрил возможную сделку по продаже Австралии 22 реактивных системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и сопутствующего снаряжения на сумму порядка РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T22:36
2023-08-18T22:36
2023-08-18T22:45
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ВАШИНГТОН, 18 авг – РИА Новости. Госдепартамент США одобрил возможную сделку по продаже Австралии 22 реактивных системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и сопутствующего снаряжения на сумму порядка 975 миллионов долларов, заявило в пятницу Агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона, отвечающее за поставки военной техники и оружия за рубеж.Как утверждают в ведомстве, предполагаемая сделка послужит реализации целей США в сфере внешней политики и национальной безопасности."Австралия – один из наших важнейших союзников в западной части Тихого океана. Стратегическое местоположение этой политической и экономической силы в значительной степени способствует поддержанию мира и стабильности в регионе. С точки зрения национальных интересов США жизненно важно помочь нашему союзнику в развитии и сохранении сильного оборонного потенциала", - заявило Агентство.В Пентагоне выразили уверенность, что продажа Австралии РСЗО HIMARS не нарушит базового военного баланса в регионе.Американская администрация уже уведомила Конгресс о данном решении. У законодательного органа теперь есть 30 дней на рассмотрение потенциальной сделки и ее возможную блокировку.
https://ria.ru/20230809/avstraliya-1889074275.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, австралия, государственный департамент сша, министерство обороны сша, тихий океан, пентагон
В мире, США, Австралия, Государственный департамент США, Министерство обороны США, Тихий океан, Пентагон
Госдеп одобрил продажу Австралии HIMARS
Госдеп одобрил продажу Австралии 22 систем HIMARS и сопутствующего оборудования
ВАШИНГТОН, 18 авг – РИА Новости. Госдепартамент США одобрил возможную сделку по продаже Австралии 22 реактивных системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и сопутствующего снаряжения на сумму порядка 975 миллионов долларов, заявило в пятницу Агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона, отвечающее за поставки военной техники и оружия за рубеж.
Как утверждают в ведомстве, предполагаемая сделка послужит реализации целей США в сфере внешней политики и национальной безопасности.
"Австралия – один из наших важнейших союзников в западной части Тихого океана
. Стратегическое местоположение этой политической и экономической силы в значительной степени способствует поддержанию мира и стабильности в регионе. С точки зрения национальных интересов США жизненно важно помочь нашему союзнику в развитии и сохранении сильного оборонного потенциала", - заявило Агентство.
В Пентагоне выразили уверенность, что продажа Австралии РСЗО HIMARS не нарушит базового военного баланса в регионе.
Американская администрация уже уведомила Конгресс о данном решении. У законодательного органа теперь есть 30 дней на рассмотрение потенциальной сделки и ее возможную блокировку.
США рассматривают Австралию как полигон для испытаний оружия, пишут СМИ