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Госдеп одобрил продажу Австралии HIMARS - РИА Новости, 18.08.2023
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22:36 18.08.2023 (обновлено: 22:45 18.08.2023)
https://ria.ru/20230818/himars-1890946156.html
Госдеп одобрил продажу Австралии HIMARS
Госдеп одобрил продажу Австралии HIMARS - РИА Новости, 18.08.2023
Госдеп одобрил продажу Австралии HIMARS
Госдепартамент США одобрил возможную сделку по продаже Австралии 22 реактивных системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и сопутствующего снаряжения на сумму порядка РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T22:36
2023-08-18T22:45
в мире
сша
австралия
государственный департамент сша
министерство обороны сша
тихий океан
пентагон
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ВАШИНГТОН, 18 авг – РИА Новости. Госдепартамент США одобрил возможную сделку по продаже Австралии 22 реактивных системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и сопутствующего снаряжения на сумму порядка 975 миллионов долларов, заявило в пятницу Агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона, отвечающее за поставки военной техники и оружия за рубеж.Как утверждают в ведомстве, предполагаемая сделка послужит реализации целей США в сфере внешней политики и национальной безопасности."Австралия – один из наших важнейших союзников в западной части Тихого океана. Стратегическое местоположение этой политической и экономической силы в значительной степени способствует поддержанию мира и стабильности в регионе. С точки зрения национальных интересов США жизненно важно помочь нашему союзнику в развитии и сохранении сильного оборонного потенциала", - заявило Агентство.В Пентагоне выразили уверенность, что продажа Австралии РСЗО HIMARS не нарушит базового военного баланса в регионе.Американская администрация уже уведомила Конгресс о данном решении. У законодательного органа теперь есть 30 дней на рассмотрение потенциальной сделки и ее возможную блокировку.
https://ria.ru/20230809/avstraliya-1889074275.html
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в мире, сша, австралия, государственный департамент сша, министерство обороны сша, тихий океан, пентагон
В мире, США, Австралия, Государственный департамент США, Министерство обороны США, Тихий океан, Пентагон
Госдеп одобрил продажу Австралии HIMARS

Госдеп одобрил продажу Австралии 22 систем HIMARS и сопутствующего оборудования

© Sputnik / Артур Габдрахманов | Перейти в медиабанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
© Sputnik / Артур Габдрахманов
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Здание Государственного департамента США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 18 авг – РИА Новости. Госдепартамент США одобрил возможную сделку по продаже Австралии 22 реактивных системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и сопутствующего снаряжения на сумму порядка 975 миллионов долларов, заявило в пятницу Агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона, отвечающее за поставки военной техники и оружия за рубеж.
Как утверждают в ведомстве, предполагаемая сделка послужит реализации целей США в сфере внешней политики и национальной безопасности.
"Австралия – один из наших важнейших союзников в западной части Тихого океана. Стратегическое местоположение этой политической и экономической силы в значительной степени способствует поддержанию мира и стабильности в регионе. С точки зрения национальных интересов США жизненно важно помочь нашему союзнику в развитии и сохранении сильного оборонного потенциала", - заявило Агентство.
В Пентагоне выразили уверенность, что продажа Австралии РСЗО HIMARS не нарушит базового военного баланса в регионе.
Американская администрация уже уведомила Конгресс о данном решении. У законодательного органа теперь есть 30 дней на рассмотрение потенциальной сделки и ее возможную блокировку.
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США рассматривают Австралию как полигон для испытаний оружия, пишут СМИ
9 августа, 14:20
 
В миреСШААвстралияГосударственный департамент СШАМинистерство обороны СШАТихий океанПентагон
 
 
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