https://ria.ru/20230818/himars-1890946156.html

Госдеп одобрил продажу Австралии HIMARS

Госдеп одобрил продажу Австралии HIMARS - РИА Новости, 18.08.2023

Госдеп одобрил продажу Австралии HIMARS

Госдепартамент США одобрил возможную сделку по продаже Австралии 22 реактивных системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и сопутствующего снаряжения на сумму порядка РИА Новости, 18.08.2023

2023-08-18T22:36

2023-08-18T22:36

2023-08-18T22:45

в мире

сша

австралия

государственный департамент сша

министерство обороны сша

тихий океан

пентагон

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ВАШИНГТОН, 18 авг – РИА Новости. Госдепартамент США одобрил возможную сделку по продаже Австралии 22 реактивных системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и сопутствующего снаряжения на сумму порядка 975 миллионов долларов, заявило в пятницу Агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона, отвечающее за поставки военной техники и оружия за рубеж.Как утверждают в ведомстве, предполагаемая сделка послужит реализации целей США в сфере внешней политики и национальной безопасности."Австралия – один из наших важнейших союзников в западной части Тихого океана. Стратегическое местоположение этой политической и экономической силы в значительной степени способствует поддержанию мира и стабильности в регионе. С точки зрения национальных интересов США жизненно важно помочь нашему союзнику в развитии и сохранении сильного оборонного потенциала", - заявило Агентство.В Пентагоне выразили уверенность, что продажа Австралии РСЗО HIMARS не нарушит базового военного баланса в регионе.Американская администрация уже уведомила Конгресс о данном решении. У законодательного органа теперь есть 30 дней на рассмотрение потенциальной сделки и ее возможную блокировку.

https://ria.ru/20230809/avstraliya-1889074275.html

сша

австралия

тихий океан

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, сша, австралия, государственный департамент сша, министерство обороны сша, тихий океан, пентагон