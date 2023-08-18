https://ria.ru/20230818/geroi-1890944103.html

Фильмы "RT. Док" снимают про героев России, заявила продюсер фестиваля

Фильмы "RT. Док" снимают про героев России, заявила продюсер фестиваля - РИА Новости, 18.08.2023

Фильмы "RT. Док" снимают про героев России, заявила продюсер фестиваля

Фильмы международного фестиваля "RT. Док: Время героев" - о героях: военных, медиках, волонтерах, музыкантах и военкорах, отметила на открытии фестиваля в... РИА Новости, 18.08.2023

2023-08-18T22:10

2023-08-18T22:10

2023-08-18T22:25

санкт-петербург

москва

казань

александр пелевин (писатель)

елена драпеко

владлен татарский

"аврора"

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 авг - РИА Новости. Фильмы международного фестиваля "RT. Док: Время героев" - о героях: военных, медиках, волонтерах, музыкантах и военкорах, отметила на открытии фестиваля в Санкт-Петербурге генеральный продюсер Екатерина Яковлева. Фестиваль стартовал в феврале 2023 года в Москве. Документальные фильмы о СВО уже увидели зрители Казани и Краснодара. "На нашем фестивале мы смотрим фильмы документальные про наших героев: бойцов, которые сражаются на передовой, про медиков, которые спасают жизни, волонтеров, которые собирают необходимое, про наших музыкантов, которые оставили карьеры в Европе и теперь ездят за ленточку. Фильмы про военкоров, про бесстрашных, снятые бесстрашными о бесстрашных", - отметила Яковлева. В программе фестиваля в Петербурге пройдут показы картин петербургских документалистов. Уже 19 августа состоится премьерный показ фильма "Скрипичный ключ" режиссера Артура Ходырева о работе в зоне СВО всемирно известной скрипачки Марианны Васильевой и поэта Александра Пелевина. Главный критерий отбора фильмов для фестиваля, отметила продюсер фестиваля, - наличие человеческой истории и обязательная драматургия. "Приглашаю переступить порог и зайти за ленточку, вместе с нашими военкорами", - открыла фестиваль Екатерина Яковлева. Депутат Государственной думы Елена Драпеко в своем выступлении напомнила о тех жителя Санкт-Петербурга, кто с самого начала помогал жителям ЛДНР. "Хочу, чтобы прозвучали имена тех, кто с самого начала участвует в СВО. Хочу вспомнить о байкерах из клуба "Ночные охотники", Игорь Пинчук, они возили, возили гуманитарную помощь, а потом надели погоны и пошли воевать", - рассказала Драпеко. На открытии фестиваля присутствующие почтили минутой молчания память погибшего 2 апреля Владлена Татарского (Максима Фокина). Хедлайнером открытия стала певица Юта, вышедшая на сцену вместе с командиром морпехов Рокотом. В Санкт-Петербург организаторы привезли 17 фильмов. Открылся фестиваль картиной "Банда Бассотти: Цвет красный". Международный фестиваль документального кино "RT.Док : Время героев" завершится 20 августа. Его организатором выступает телеканал RT. Все фильмы фестиваля рассказывают истории о военных, мирных жителях Донбасса, военкорах, врачах, волонтёрах, людях, кто в тылу трудится для военных за ленточкой: плетёт сети, печёт пироги. Все фильмы программы, кроме премьер, можно увидеть на стриминговой платформе artel.doc.ru. Фестиваль проходит в кинотеатре "Аврора", вход для зрителей бесплатный.

https://ria.ru/20230804/festival-1888279424.html

https://ria.ru/20230817/svo-1890723239.html

https://ria.ru/20230812/letchiki-1889652539.html

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санкт-петербург, москва, казань, александр пелевин (писатель), елена драпеко, владлен татарский, "аврора"