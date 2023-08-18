https://ria.ru/20230818/geroi-1890944103.html
Фильмы "RT. Док" снимают про героев России, заявила продюсер фестиваля
Фильмы "RT. Док" снимают про героев России, заявила продюсер фестиваля - РИА Новости, 18.08.2023
Фильмы "RT. Док" снимают про героев России, заявила продюсер фестиваля
Фильмы международного фестиваля "RT. Док: Время героев" - о героях: военных, медиках, волонтерах, музыкантах и военкорах, отметила на открытии фестиваля в... РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T22:10
2023-08-18T22:10
2023-08-18T22:25
санкт-петербург
москва
казань
александр пелевин (писатель)
елена драпеко
владлен татарский
"аврора"
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 авг - РИА Новости. Фильмы международного фестиваля "RT. Док: Время героев" - о героях: военных, медиках, волонтерах, музыкантах и военкорах, отметила на открытии фестиваля в Санкт-Петербурге генеральный продюсер Екатерина Яковлева. Фестиваль стартовал в феврале 2023 года в Москве. Документальные фильмы о СВО уже увидели зрители Казани и Краснодара. "На нашем фестивале мы смотрим фильмы документальные про наших героев: бойцов, которые сражаются на передовой, про медиков, которые спасают жизни, волонтеров, которые собирают необходимое, про наших музыкантов, которые оставили карьеры в Европе и теперь ездят за ленточку. Фильмы про военкоров, про бесстрашных, снятые бесстрашными о бесстрашных", - отметила Яковлева. В программе фестиваля в Петербурге пройдут показы картин петербургских документалистов. Уже 19 августа состоится премьерный показ фильма "Скрипичный ключ" режиссера Артура Ходырева о работе в зоне СВО всемирно известной скрипачки Марианны Васильевой и поэта Александра Пелевина. Главный критерий отбора фильмов для фестиваля, отметила продюсер фестиваля, - наличие человеческой истории и обязательная драматургия. "Приглашаю переступить порог и зайти за ленточку, вместе с нашими военкорами", - открыла фестиваль Екатерина Яковлева. Депутат Государственной думы Елена Драпеко в своем выступлении напомнила о тех жителя Санкт-Петербурга, кто с самого начала помогал жителям ЛДНР. "Хочу, чтобы прозвучали имена тех, кто с самого начала участвует в СВО. Хочу вспомнить о байкерах из клуба "Ночные охотники", Игорь Пинчук, они возили, возили гуманитарную помощь, а потом надели погоны и пошли воевать", - рассказала Драпеко. На открытии фестиваля присутствующие почтили минутой молчания память погибшего 2 апреля Владлена Татарского (Максима Фокина). Хедлайнером открытия стала певица Юта, вышедшая на сцену вместе с командиром морпехов Рокотом. В Санкт-Петербург организаторы привезли 17 фильмов. Открылся фестиваль картиной "Банда Бассотти: Цвет красный". Международный фестиваль документального кино "RT.Док : Время героев" завершится 20 августа. Его организатором выступает телеканал RT. Все фильмы фестиваля рассказывают истории о военных, мирных жителях Донбасса, военкорах, врачах, волонтёрах, людях, кто в тылу трудится для военных за ленточкой: плетёт сети, печёт пироги. Все фильмы программы, кроме премьер, можно увидеть на стриминговой платформе artel.doc.ru. Фестиваль проходит в кинотеатре "Аврора", вход для зрителей бесплатный.
https://ria.ru/20230804/festival-1888279424.html
https://ria.ru/20230817/svo-1890723239.html
https://ria.ru/20230812/letchiki-1889652539.html
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санкт-петербург, москва, казань, александр пелевин (писатель), елена драпеко, владлен татарский, "аврора"
Санкт-Петербург, Москва, Казань, Александр Пелевин (писатель), Елена Драпеко, Владлен Татарский, "Аврора"
Фильмы "RT. Док" снимают про героев России, заявила продюсер фестиваля
Яковлева: фильмы фестиваля "RT. Док" снимают про героев России
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 авг - РИА Новости. Фильмы международного фестиваля "RT. Док: Время героев" - о героях: военных, медиках, волонтерах, музыкантах и военкорах, отметила на открытии фестиваля в Санкт-Петербурге генеральный продюсер Екатерина Яковлева.
Фестиваль стартовал в феврале 2023 года в Москве
. Документальные фильмы о СВО уже увидели зрители Казани
и Краснодара
.
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"На нашем фестивале мы смотрим фильмы документальные про наших героев: бойцов, которые сражаются на передовой, про медиков, которые спасают жизни, волонтеров, которые собирают необходимое, про наших музыкантов, которые оставили карьеры в Европе
и теперь ездят за ленточку. Фильмы про военкоров, про бесстрашных, снятые бесстрашными о бесстрашных", - отметила Яковлева.
В программе фестиваля в Петербурге пройдут показы картин петербургских документалистов. Уже 19 августа состоится премьерный показ фильма "Скрипичный ключ" режиссера Артура Ходырева о работе в зоне СВО всемирно известной скрипачки Марианны Васильевой и поэта Александра Пелевина
.
Главный критерий отбора фильмов для фестиваля, отметила продюсер фестиваля, - наличие человеческой истории и обязательная драматургия.
"Приглашаю переступить порог и зайти за ленточку, вместе с нашими военкорами", - открыла фестиваль Екатерина Яковлева.
Депутат Государственной думы Елена Драпеко
в своем выступлении напомнила о тех жителя Санкт-Петербурга, кто с самого начала помогал жителям ЛДНР.
"Хочу, чтобы прозвучали имена тех, кто с самого начала участвует в СВО. Хочу вспомнить о байкерах из клуба "Ночные охотники", Игорь Пинчук, они возили, возили гуманитарную помощь, а потом надели погоны и пошли воевать", - рассказала Драпеко.
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На открытии фестиваля присутствующие почтили минутой молчания память погибшего 2 апреля Владлена Татарского
(Максима Фокина). Хедлайнером открытия стала певица Юта
, вышедшая на сцену вместе с командиром морпехов Рокотом.
В Санкт-Петербург организаторы привезли 17 фильмов. Открылся фестиваль картиной "Банда Бассотти: Цвет красный".
Международный фестиваль документального кино "RT.Док : Время героев" завершится 20 августа. Его организатором выступает телеканал RT. Все фильмы фестиваля рассказывают истории о военных, мирных жителях Донбасса
, военкорах, врачах, волонтёрах, людях, кто в тылу трудится для военных за ленточкой: плетёт сети, печёт пироги.
Все фильмы программы, кроме премьер, можно увидеть на стриминговой платформе artel.doc.ru.
Фестиваль проходит в кинотеатре "Аврора
", вход для зрителей бесплатный.
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