https://ria.ru/20230818/egipet-1890854368.html

Туроператоры рассказали, где отдохнуть на Средиземном море без шенгена

Туроператоры рассказали, где отдохнуть на Средиземном море без шенгена - РИА Новости, 18.08.2023

Туроператоры рассказали, где отдохнуть на Средиземном море без шенгена

Туроператоры рассказали об особенностях северных — расположенных на Средиземном море — курортах Египта, которые мало знакомы россиянам, сообщает АТОР. РИА Новости, 18.08.2023

2023-08-18T15:36

2023-08-18T15:36

2023-08-18T15:55

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новости - туризм

египет

каир (город)

александрия

ассоциация туроператоров россии (атор)

туристы

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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Туроператоры рассказали об особенностях северных — расположенных на Средиземном море — курортах Египта, которые мало знакомы россиянам, сообщает АТОР.Если на красноморских курортах — в Хургаде, Шарм-эш-Шейхе — главной достопримечательностью стал многообразный подводный мир, цветные кораллы, то север страны славится широкими пляжами. Песок белый и мелкий, волн мало, вход в воду удобный. Благодаря сочетанию белого песка и лазурного цвета моря, местные курорты нередко называют "египетскими Мальдивами".Сезон на египетском Средиземноморье относительно короткий: отели работают только в период с мая по октябрь. В сентябре там самая комфортная погода для тех, кто не любит жару. Температура воздуха — 27 градусов, воды — 25.Самые развитые и популярные места северного побережья Египта — Мерса-Матрух и Эль-Аламейн. На первом — идеальные пляжи, уединенные бухты, на втором — буйная тропическая зелень. Еще этот город расположен ближе к Каиру и Александрии, что удобно при организации экскурсий.Россияне могут прилететь в Каир, потратив на билеты в оба конца 41 тысячу рублей, а затем добраться до курортов — трансфер занимает примерно четыре часа. В Каире стоит посетить пирамиды Гиза, музеи, совершить мини-круиз по Нилу, а в Александрии — отправиться в знаменитую библиотеку, дворцовый комплекс и аквариум.Стоимость недельной поездки на двоих с перелетом и проживанием в "пятерке" на "все включено" — от 250 тысяч рублей.

https://ria.ru/20220121/khurgada-1768730484.html

египет

каир (город)

александрия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, египет, каир (город), александрия, ассоциация туроператоров россии (атор), туристы