https://ria.ru/20230818/egipet-1890854368.html
Туроператоры рассказали, где отдохнуть на Средиземном море без шенгена
Туроператоры рассказали, где отдохнуть на Средиземном море без шенгена - РИА Новости, 18.08.2023
Туроператоры рассказали, где отдохнуть на Средиземном море без шенгена
Туроператоры рассказали об особенностях северных — расположенных на Средиземном море — курортах Египта, которые мало знакомы россиянам, сообщает АТОР. РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T15:36
2023-08-18T15:36
2023-08-18T15:55
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туризм
новости - туризм
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александрия
ассоциация туроператоров россии (атор)
туристы
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Туроператоры рассказали об особенностях северных — расположенных на Средиземном море — курортах Египта, которые мало знакомы россиянам, сообщает АТОР.Если на красноморских курортах — в Хургаде, Шарм-эш-Шейхе — главной достопримечательностью стал многообразный подводный мир, цветные кораллы, то север страны славится широкими пляжами. Песок белый и мелкий, волн мало, вход в воду удобный. Благодаря сочетанию белого песка и лазурного цвета моря, местные курорты нередко называют "египетскими Мальдивами".Сезон на египетском Средиземноморье относительно короткий: отели работают только в период с мая по октябрь. В сентябре там самая комфортная погода для тех, кто не любит жару. Температура воздуха — 27 градусов, воды — 25.Самые развитые и популярные места северного побережья Египта — Мерса-Матрух и Эль-Аламейн. На первом — идеальные пляжи, уединенные бухты, на втором — буйная тропическая зелень. Еще этот город расположен ближе к Каиру и Александрии, что удобно при организации экскурсий.Россияне могут прилететь в Каир, потратив на билеты в оба конца 41 тысячу рублей, а затем добраться до курортов — трансфер занимает примерно четыре часа. В Каире стоит посетить пирамиды Гиза, музеи, совершить мини-круиз по Нилу, а в Александрии — отправиться в знаменитую библиотеку, дворцовый комплекс и аквариум.Стоимость недельной поездки на двоих с перелетом и проживанием в "пятерке" на "все включено" — от 250 тысяч рублей.
https://ria.ru/20220121/khurgada-1768730484.html
египет
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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туризм, новости - туризм, египет, каир (город), александрия, ассоциация туроператоров россии (атор), туристы
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Египет, Каир (город), Александрия, Ассоциация туроператоров России (АТОР), туристы
Туроператоры рассказали, где отдохнуть на Средиземном море без шенгена
Туроператоры рассказали об особенностях отдыха на "египетских Мальдивах"