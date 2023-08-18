https://ria.ru/20230818/deti-1890904865.html
Пара из Петербурга снимала порно с приемными детьми
Пара из Петербурга снимала порно с приемными детьми - РИА Новости, 18.08.2023
Пара из Петербурга снимала порно с приемными детьми
Пара, ранее задержанная за надругательство над приемными детьми, изобличена в изготовлении детской порнографии, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и... РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T17:29
2023-08-18T17:29
2023-08-18T17:29
происшествия
санкт-петербург
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:95:1887:1156_1920x0_80_0_0_3e5606d3661d2668777ba023d7c8c04f.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 авг - РИА Новости. Пара, ранее задержанная за надругательство над приемными детьми, изобличена в изготовлении детской порнографии, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленобласти. В сентябре 2022 года сотрудниками полиции были задержаны 55-летний мужчина и его 53-летняя сожительница за совершение насильственных действий сексуального характера в отношении их приемных сына (2010 года рождения) и дочери (2011). Были возбуждены уголовные дела по частям 4, 5 статьи 132 УК РФ. "Задержанные дополнительно изобличены в том, что в период с марта по ноябрь 2022 года, находясь в квартире дома 113 по Гражданскому проспекту, изготовили и хранили материалы с порнографическими изображениями несовершеннолетних сына и дочери", - говорится в сообщении. Возбуждены уголовные дела по частям 1 и 2 статьи 242.1 УК РФ. Отмечается, что оба злоумышленника находятся под стражей.
https://ria.ru/20230313/sud-1857599821.html
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_109:0:1776:1250_1920x0_80_0_0_eac86267e983c38d8568067b4669f490.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург
Происшествия, Санкт-Петербург
Пара из Петербурга снимала порно с приемными детьми
МВД изобличило пару из Петербурга в изготовлении порно с приемными детьми
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 авг - РИА Новости. Пара, ранее задержанная за надругательство над приемными детьми, изобличена в изготовлении детской порнографии, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленобласти.
В сентябре 2022 года сотрудниками полиции были задержаны 55-летний мужчина и его 53-летняя сожительница за совершение насильственных действий сексуального характера в отношении их приемных сына (2010 года рождения) и дочери (2011). Были возбуждены уголовные дела по частям 4, 5 статьи 132 УК РФ.
«
"Задержанные дополнительно изобличены в том, что в период с марта по ноябрь 2022 года, находясь в квартире дома 113 по Гражданскому проспекту, изготовили и хранили материалы с порнографическими изображениями несовершеннолетних сына и дочери", - говорится в сообщении.
Возбуждены уголовные дела по частям 1 и 2 статьи 242.1 УК РФ. Отмечается, что оба злоумышленника находятся под стражей.
В Ростове-на-Дону мужчине дали срок за распространение детского порно