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Пара из Петербурга снимала порно с приемными детьми - РИА Новости, 18.08.2023
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17:29 18.08.2023
https://ria.ru/20230818/deti-1890904865.html
Пара из Петербурга снимала порно с приемными детьми
Пара из Петербурга снимала порно с приемными детьми - РИА Новости, 18.08.2023
Пара из Петербурга снимала порно с приемными детьми
Пара, ранее задержанная за надругательство над приемными детьми, изобличена в изготовлении детской порнографии, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и... РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T17:29
2023-08-18T17:29
происшествия
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 авг - РИА Новости. Пара, ранее задержанная за надругательство над приемными детьми, изобличена в изготовлении детской порнографии, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленобласти. В сентябре 2022 года сотрудниками полиции были задержаны 55-летний мужчина и его 53-летняя сожительница за совершение насильственных действий сексуального характера в отношении их приемных сына (2010 года рождения) и дочери (2011). Были возбуждены уголовные дела по частям 4, 5 статьи 132 УК РФ. "Задержанные дополнительно изобличены в том, что в период с марта по ноябрь 2022 года, находясь в квартире дома 113 по Гражданскому проспекту, изготовили и хранили материалы с порнографическими изображениями несовершеннолетних сына и дочери", - говорится в сообщении. Возбуждены уголовные дела по частям 1 и 2 статьи 242.1 УК РФ. Отмечается, что оба злоумышленника находятся под стражей.
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происшествия, санкт-петербург
Происшествия, Санкт-Петербург
Пара из Петербурга снимала порно с приемными детьми

МВД изобличило пару из Петербурга в изготовлении порно с приемными детьми

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 авг - РИА Новости. Пара, ранее задержанная за надругательство над приемными детьми, изобличена в изготовлении детской порнографии, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленобласти.
В сентябре 2022 года сотрудниками полиции были задержаны 55-летний мужчина и его 53-летняя сожительница за совершение насильственных действий сексуального характера в отношении их приемных сына (2010 года рождения) и дочери (2011). Были возбуждены уголовные дела по частям 4, 5 статьи 132 УК РФ.
«
"Задержанные дополнительно изобличены в том, что в период с марта по ноябрь 2022 года, находясь в квартире дома 113 по Гражданскому проспекту, изготовили и хранили материалы с порнографическими изображениями несовершеннолетних сына и дочери", - говорится в сообщении.
Возбуждены уголовные дела по частям 1 и 2 статьи 242.1 УК РФ. Отмечается, что оба злоумышленника находятся под стражей.
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