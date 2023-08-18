https://ria.ru/20230818/deti-1890904865.html

Пара из Петербурга снимала порно с приемными детьми

Пара из Петербурга снимала порно с приемными детьми - РИА Новости, 18.08.2023

Пара из Петербурга снимала порно с приемными детьми

Пара, ранее задержанная за надругательство над приемными детьми, изобличена в изготовлении детской порнографии, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и... РИА Новости, 18.08.2023

2023-08-18T17:29

2023-08-18T17:29

2023-08-18T17:29

происшествия

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 авг - РИА Новости. Пара, ранее задержанная за надругательство над приемными детьми, изобличена в изготовлении детской порнографии, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленобласти. В сентябре 2022 года сотрудниками полиции были задержаны 55-летний мужчина и его 53-летняя сожительница за совершение насильственных действий сексуального характера в отношении их приемных сына (2010 года рождения) и дочери (2011). Были возбуждены уголовные дела по частям 4, 5 статьи 132 УК РФ. "Задержанные дополнительно изобличены в том, что в период с марта по ноябрь 2022 года, находясь в квартире дома 113 по Гражданскому проспекту, изготовили и хранили материалы с порнографическими изображениями несовершеннолетних сына и дочери", - говорится в сообщении. Возбуждены уголовные дела по частям 1 и 2 статьи 242.1 УК РФ. Отмечается, что оба злоумышленника находятся под стражей.

https://ria.ru/20230313/sud-1857599821.html

санкт-петербург

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, санкт-петербург