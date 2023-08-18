Шульгинов высказался об энергетическом сотрудничестве с Бразилией
Шульгинов: Россия видит потенциал по энергетическому сотрудничеству с Бразилией
© РИА Новости / Павел Быркин | Перейти в медиабанкМинистр энергетики РФ Николай Шульгинов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Министр энергетики РФ Николай Шульгинов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Архивное фото
ЙОХАННЕСБУРГ, 18 авг - РИА Новости. Россия видит большой потенциал по энергетическому сотрудничеству с Бразилией, в страну уже идут поставки нефтепродуктов, заявил министр энергетики РФ Николай Шульгинов.
"С Бразилией видим большие перспективы по всем аспектам энергетического сотрудничества – уже сегодня можно констатировать начало поставок нефтепродуктов, но потенциал намного шире", - сказал Шульгинов на встрече министров энергетики БРИКС.
По его словам, Россия и ЮАР уже приступили к практическим шагам реализации договоренностей, достигнутых лидерами стран в рамках саммита "Россия – Африка" в области электроэнергетики, атомной и угольной энергетики.
Министр напомнил, что Китай и Индия – стратегические партнеры России по выстраиванию нового, справедливого энергорынка и торговой инфраструктуры. "Россия остается крупнейшим поставщиком нефти в эти страны, экспортируются и другие энергоносители – газ, уголь. Реализуются совместные проекты на территориях обеих стран, используются в расчетах национальные валюты", - отметил Шульгинов.