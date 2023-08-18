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Шульгинов высказался об энергетическом сотрудничестве с Бразилией - РИА Новости, 18.08.2023
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21:11 18.08.2023
https://ria.ru/20230818/braziliya-1890938988.html
Шульгинов высказался об энергетическом сотрудничестве с Бразилией
Шульгинов высказался об энергетическом сотрудничестве с Бразилией - РИА Новости, 18.08.2023
Шульгинов высказался об энергетическом сотрудничестве с Бразилией
Россия видит большой потенциал по энергетическому сотрудничеству с Бразилией, в страну уже идут поставки нефтепродуктов, заявил министр энергетики РФ Николай... РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T21:11
2023-08-18T21:11
россия
экономика
бразилия
юар
николай шульгинов
брикс
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ЙОХАННЕСБУРГ, 18 авг - РИА Новости. Россия видит большой потенциал по энергетическому сотрудничеству с Бразилией, в страну уже идут поставки нефтепродуктов, заявил министр энергетики РФ Николай Шульгинов. "С Бразилией видим большие перспективы по всем аспектам энергетического сотрудничества – уже сегодня можно констатировать начало поставок нефтепродуктов, но потенциал намного шире", - сказал Шульгинов на встрече министров энергетики БРИКС. По его словам, Россия и ЮАР уже приступили к практическим шагам реализации договоренностей, достигнутых лидерами стран в рамках саммита "Россия – Африка" в области электроэнергетики, атомной и угольной энергетики. Министр напомнил, что Китай и Индия – стратегические партнеры России по выстраиванию нового, справедливого энергорынка и торговой инфраструктуры. "Россия остается крупнейшим поставщиком нефти в эти страны, экспортируются и другие энергоносители – газ, уголь. Реализуются совместные проекты на территориях обеих стран, используются в расчетах национальные валюты", - отметил Шульгинов.
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россия, экономика, бразилия, юар, николай шульгинов, брикс
Россия, Экономика, Бразилия, ЮАР, Николай Шульгинов, БРИКС
Шульгинов высказался об энергетическом сотрудничестве с Бразилией

Шульгинов: Россия видит потенциал по энергетическому сотрудничеству с Бразилией

© РИА Новости / Павел Быркин | Перейти в медиабанкМинистр энергетики РФ Николай Шульгинов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Министр энергетики РФ Николай Шульгинов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
© РИА Новости / Павел Быркин
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Министр энергетики РФ Николай Шульгинов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Архивное фото
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ЙОХАННЕСБУРГ, 18 авг - РИА Новости. Россия видит большой потенциал по энергетическому сотрудничеству с Бразилией, в страну уже идут поставки нефтепродуктов, заявил министр энергетики РФ Николай Шульгинов.
"С Бразилией видим большие перспективы по всем аспектам энергетического сотрудничества – уже сегодня можно констатировать начало поставок нефтепродуктов, но потенциал намного шире", - сказал Шульгинов на встрече министров энергетики БРИКС.
По его словам, Россия и ЮАР уже приступили к практическим шагам реализации договоренностей, достигнутых лидерами стран в рамках саммита "Россия – Африка" в области электроэнергетики, атомной и угольной энергетики.
Министр напомнил, что Китай и Индия – стратегические партнеры России по выстраиванию нового, справедливого энергорынка и торговой инфраструктуры. "Россия остается крупнейшим поставщиком нефти в эти страны, экспортируются и другие энергоносители – газ, уголь. Реализуются совместные проекты на территориях обеих стран, используются в расчетах национальные валюты", - отметил Шульгинов.
Флаг Бразилии - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
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17 августа, 23:05
 
РоссияЭкономикаБразилияЮАРНиколай ШульгиновБРИКС
 
 
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