https://ria.ru/20230818/braziliya-1890938988.html

Шульгинов высказался об энергетическом сотрудничестве с Бразилией

Шульгинов высказался об энергетическом сотрудничестве с Бразилией - РИА Новости, 18.08.2023

Шульгинов высказался об энергетическом сотрудничестве с Бразилией

Россия видит большой потенциал по энергетическому сотрудничеству с Бразилией, в страну уже идут поставки нефтепродуктов, заявил министр энергетики РФ Николай... РИА Новости, 18.08.2023

2023-08-18T21:11

2023-08-18T21:11

2023-08-18T21:11

россия

экономика

бразилия

юар

николай шульгинов

брикс

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ЙОХАННЕСБУРГ, 18 авг - РИА Новости. Россия видит большой потенциал по энергетическому сотрудничеству с Бразилией, в страну уже идут поставки нефтепродуктов, заявил министр энергетики РФ Николай Шульгинов. "С Бразилией видим большие перспективы по всем аспектам энергетического сотрудничества – уже сегодня можно констатировать начало поставок нефтепродуктов, но потенциал намного шире", - сказал Шульгинов на встрече министров энергетики БРИКС. По его словам, Россия и ЮАР уже приступили к практическим шагам реализации договоренностей, достигнутых лидерами стран в рамках саммита "Россия – Африка" в области электроэнергетики, атомной и угольной энергетики. Министр напомнил, что Китай и Индия – стратегические партнеры России по выстраиванию нового, справедливого энергорынка и торговой инфраструктуры. "Россия остается крупнейшим поставщиком нефти в эти страны, экспортируются и другие энергоносители – газ, уголь. Реализуются совместные проекты на территориях обеих стран, используются в расчетах национальные валюты", - отметил Шульгинов.

https://ria.ru/20230817/neft-1890720115.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, экономика, бразилия, юар, николай шульгинов, брикс