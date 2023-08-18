https://ria.ru/20230818/bayden-1890947897.html

Байдену на встрече с лидерами Японии и Южной Кореи помог "голос Бога"

Байдену на встрече с лидерами Японии и Южной Кореи помог "голос Бога" - РИА Новости, 18.08.2023

Байдену на встрече с лидерами Японии и Южной Кореи помог "голос Бога"

Президент США Джо Байден растерялся на пресс-конференции по итогам встречи с лидерами Японии и Южной Кореи, на помощь пришел голос из громкоговорителя, который... РИА Новости, 18.08.2023

2023-08-18T22:54

2023-08-18T22:54

2023-08-18T23:27

в мире

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юн сок ель

джо байден

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ВАШИНГТОН, 18 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден растерялся на пресс-конференции по итогам встречи с лидерами Японии и Южной Кореи, на помощь пришел голос из громкоговорителя, который глава Штатов назвал "божественным". "Я с нетерпением жду возможности работать с вами обоими. Теперь я предоставлю слово... Кому я предоставляю слово?" – спросил Байден в завершение вступительной части. После этого президент США оглянулся по сторонам. Из звукоусилителя объявили, что следующим будет выступать глава Южной Кореи Юн Сок Ёль. "Нам понадобился голос Бога, чтобы сказать это", - прокомментировал подсказку Байден. Еще раньше в процессе своего выступления Байден чуть не уронил устройство с наушником для синхронного перевода. Президент США выложил его на трибуну, извинившись.

https://radiosputnik.ria.ru/20230818/tramp-1890876561.html

южная корея

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в мире, южная корея, сша, япония, юн сок ель, джо байден