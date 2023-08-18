https://ria.ru/20230818/bayden-1890947897.html
Байдену на встрече с лидерами Японии и Южной Кореи помог "голос Бога"
Байдену на встрече с лидерами Японии и Южной Кореи помог "голос Бога" - РИА Новости, 18.08.2023
Байдену на встрече с лидерами Японии и Южной Кореи помог "голос Бога"
Президент США Джо Байден растерялся на пресс-конференции по итогам встречи с лидерами Японии и Южной Кореи, на помощь пришел голос из громкоговорителя, который... РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T22:54
2023-08-18T22:54
2023-08-18T23:27
в мире
южная корея
сша
япония
юн сок ель
джо байден
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/09/1883089387_0:80:3072:1808_1920x0_80_0_0_6de29143bf3c5885d3335a0520665a22.jpg
ВАШИНГТОН, 18 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден растерялся на пресс-конференции по итогам встречи с лидерами Японии и Южной Кореи, на помощь пришел голос из громкоговорителя, который глава Штатов назвал "божественным". "Я с нетерпением жду возможности работать с вами обоими. Теперь я предоставлю слово... Кому я предоставляю слово?" – спросил Байден в завершение вступительной части. После этого президент США оглянулся по сторонам. Из звукоусилителя объявили, что следующим будет выступать глава Южной Кореи Юн Сок Ёль. "Нам понадобился голос Бога, чтобы сказать это", - прокомментировал подсказку Байден. Еще раньше в процессе своего выступления Байден чуть не уронил устройство с наушником для синхронного перевода. Президент США выложил его на трибуну, извинившись.
https://radiosputnik.ria.ru/20230818/tramp-1890876561.html
южная корея
сша
япония
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/09/1883089387_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_baf4d1fbaf83689c964b6b0b33db81a5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, южная корея, сша, япония, юн сок ель, джо байден
В мире, Южная Корея, США, Япония, Юн Сок Ель, Джо Байден
Байдену на встрече с лидерами Японии и Южной Кореи помог "голос Бога"
Байдену на встрече с лидерами Японии и Южной Кореи помог голос из звукоусилителя