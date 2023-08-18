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Байдену на встрече с лидерами Японии и Южной Кореи помог "голос Бога" - РИА Новости, 18.08.2023
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22:54 18.08.2023 (обновлено: 23:27 18.08.2023)
https://ria.ru/20230818/bayden-1890947897.html
Байдену на встрече с лидерами Японии и Южной Кореи помог "голос Бога"
Байдену на встрече с лидерами Японии и Южной Кореи помог "голос Бога" - РИА Новости, 18.08.2023
Байдену на встрече с лидерами Японии и Южной Кореи помог "голос Бога"
Президент США Джо Байден растерялся на пресс-конференции по итогам встречи с лидерами Японии и Южной Кореи, на помощь пришел голос из громкоговорителя, который... РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T22:54
2023-08-18T23:27
в мире
южная корея
сша
япония
юн сок ель
джо байден
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ВАШИНГТОН, 18 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден растерялся на пресс-конференции по итогам встречи с лидерами Японии и Южной Кореи, на помощь пришел голос из громкоговорителя, который глава Штатов назвал "божественным". "Я с нетерпением жду возможности работать с вами обоими. Теперь я предоставлю слово... Кому я предоставляю слово?" – спросил Байден в завершение вступительной части. После этого президент США оглянулся по сторонам. Из звукоусилителя объявили, что следующим будет выступать глава Южной Кореи Юн Сок Ёль. "Нам понадобился голос Бога, чтобы сказать это", - прокомментировал подсказку Байден. Еще раньше в процессе своего выступления Байден чуть не уронил устройство с наушником для синхронного перевода. Президент США выложил его на трибуну, извинившись.
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в мире, южная корея, сша, япония, юн сок ель, джо байден
В мире, Южная Корея, США, Япония, Юн Сок Ель, Джо Байден
Байдену на встрече с лидерами Японии и Южной Кореи помог "голос Бога"

Байдену на встрече с лидерами Японии и Южной Кореи помог голос из звукоусилителя

© AP Photo / Evan VucciДжо Байден
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
© AP Photo / Evan Vucci
Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 18 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден растерялся на пресс-конференции по итогам встречи с лидерами Японии и Южной Кореи, на помощь пришел голос из громкоговорителя, который глава Штатов назвал "божественным".
"Я с нетерпением жду возможности работать с вами обоими. Теперь я предоставлю слово... Кому я предоставляю слово?" – спросил Байден в завершение вступительной части.
После этого президент США оглянулся по сторонам. Из звукоусилителя объявили, что следующим будет выступать глава Южной Кореи Юн Сок Ёль. "Нам понадобился голос Бога, чтобы сказать это", - прокомментировал подсказку Байден.
Еще раньше в процессе своего выступления Байден чуть не уронил устройство с наушником для синхронного перевода. Президент США выложил его на трибуну, извинившись.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
"Это сумасшествие". Трамп оценил состояние Байдена
Вчера, 16:09
 
В миреЮжная КореяСШАЯпонияЮн Сок ЕльДжо Байден
 
 
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