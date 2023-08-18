Байден проводит встречу с лидерами Южной Кореи и Японии
Байден проводит встречу с лидерами Южной Кореи и Японии в загородной резиденции
© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент Южной Кореи Юн Сок Ёль, президент США Джо Байден и премьер-министр Японии Фумио Кисида во время встречи в загородной резиденции американских президентов Кемп-Дэвид
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль, президент США Джо Байден и премьер-министр Японии Фумио Кисида во время встречи в загородной резиденции американских президентов Кемп-Дэвид
ВАШИНГТОН, 18 авг – РИА Новости. Лидеры США, Южной Кореи и Японии встречаются в загородной резиденции американских президентов Кемп-Дэвид, саммит Джо Байдена, Фумио Кисиды и Юн Сок Ёля принимающая сторона называет "историческим".
США также говорят о планах повторять его ежегодно для "сверки часов" по всем направлениям сотрудничества, включая военную сферу.
"Это не просто первый саммит, который я принимаю в Кемп-Дэвиде, это первая в истории отдельная встреча лидеров Японии, Республики Корея и США. Не могу представить лучшего способа отметить новую главу в нашем трехстороннем сотрудничестве, чем встретиться здесь в Кемп-Дэвиде", - сказал Байден, открывая мероприятие.
Его корейский коллега отметил необходимость "укрепления институциональных основ" сотрудничества трех стран, а японский премьер выразил соболезнования в связи с пожарами на Гавайях, смертью отца Юн Сок Ёля.
Рядом с Байденом сидят госсекретарь Энтони Блинкен и министр торговли Джина Раймондо.
В Вашингтоне утверждают, что сближение трех стран не направлено против кого-либо и отрицают попытки увидеть в нем создание азиатской версии НАТО.