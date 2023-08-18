https://ria.ru/20230818/bayden-1890924149.html

Байден проводит встречу с лидерами Южной Кореи и Японии

Байден проводит встречу с лидерами Южной Кореи и Японии - РИА Новости, 18.08.2023

Байден проводит встречу с лидерами Южной Кореи и Японии

Лидеры США, Южной Кореи и Японии встречаются в загородной резиденции американских президентов Кемп-Дэвид, саммит Джо Байдена, Фумио Кисиды и Юн Сок Ёля... РИА Новости, 18.08.2023

2023-08-18T19:11

2023-08-18T19:11

2023-08-18T19:56

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фумио кисида

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ВАШИНГТОН, 18 авг – РИА Новости. Лидеры США, Южной Кореи и Японии встречаются в загородной резиденции американских президентов Кемп-Дэвид, саммит Джо Байдена, Фумио Кисиды и Юн Сок Ёля принимающая сторона называет "историческим". США также говорят о планах повторять его ежегодно для "сверки часов" по всем направлениям сотрудничества, включая военную сферу. "Это не просто первый саммит, который я принимаю в Кемп-Дэвиде, это первая в истории отдельная встреча лидеров Японии, Республики Корея и США. Не могу представить лучшего способа отметить новую главу в нашем трехстороннем сотрудничестве, чем встретиться здесь в Кемп-Дэвиде", - сказал Байден, открывая мероприятие. Его корейский коллега отметил необходимость "укрепления институциональных основ" сотрудничества трех стран, а японский премьер выразил соболезнования в связи с пожарами на Гавайях, смертью отца Юн Сок Ёля. Рядом с Байденом сидят госсекретарь Энтони Блинкен и министр торговли Джина Раймондо. В Вашингтоне утверждают, что сближение трех стран не направлено против кого-либо и отрицают попытки увидеть в нем создание азиатской версии НАТО.

https://ria.ru/20230618/bayden-1878897167.html

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в мире, япония, сша, южная корея, джо байден, юн сок ель, фумио кисида, нато