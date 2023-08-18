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Байден проводит встречу с лидерами Южной Кореи и Японии - РИА Новости, 18.08.2023
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19:11 18.08.2023 (обновлено: 19:56 18.08.2023)
https://ria.ru/20230818/bayden-1890924149.html
Байден проводит встречу с лидерами Южной Кореи и Японии
Байден проводит встречу с лидерами Южной Кореи и Японии - РИА Новости, 18.08.2023
Байден проводит встречу с лидерами Южной Кореи и Японии
Лидеры США, Южной Кореи и Японии встречаются в загородной резиденции американских президентов Кемп-Дэвид, саммит Джо Байдена, Фумио Кисиды и Юн Сок Ёля... РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T19:11
2023-08-18T19:56
в мире
япония
сша
южная корея
джо байден
юн сок ель
фумио кисида
нато
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ВАШИНГТОН, 18 авг – РИА Новости. Лидеры США, Южной Кореи и Японии встречаются в загородной резиденции американских президентов Кемп-Дэвид, саммит Джо Байдена, Фумио Кисиды и Юн Сок Ёля принимающая сторона называет "историческим". США также говорят о планах повторять его ежегодно для "сверки часов" по всем направлениям сотрудничества, включая военную сферу. "Это не просто первый саммит, который я принимаю в Кемп-Дэвиде, это первая в истории отдельная встреча лидеров Японии, Республики Корея и США. Не могу представить лучшего способа отметить новую главу в нашем трехстороннем сотрудничестве, чем встретиться здесь в Кемп-Дэвиде", - сказал Байден, открывая мероприятие. Его корейский коллега отметил необходимость "укрепления институциональных основ" сотрудничества трех стран, а японский премьер выразил соболезнования в связи с пожарами на Гавайях, смертью отца Юн Сок Ёля. Рядом с Байденом сидят госсекретарь Энтони Блинкен и министр торговли Джина Раймондо. В Вашингтоне утверждают, что сближение трех стран не направлено против кого-либо и отрицают попытки увидеть в нем создание азиатской версии НАТО.
https://ria.ru/20230618/bayden-1878897167.html
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япония
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в мире, япония, сша, южная корея, джо байден, юн сок ель, фумио кисида, нато
В мире, Япония, США, Южная Корея, Джо Байден, Юн Сок Ель, Фумио Кисида, НАТО
Байден проводит встречу с лидерами Южной Кореи и Японии

Байден проводит встречу с лидерами Южной Кореи и Японии в загородной резиденции

© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент Южной Кореи Юн Сок Ёль, президент США Джо Байден и премьер-министр Японии Фумио Кисида во время встречи в загородной резиденции американских президентов Кемп-Дэвид
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль, президент США Джо Байден и премьер-министр Японии Фумио Кисида во время встречи в загородной резиденции американских президентов Кемп-Дэвид - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль, президент США Джо Байден и премьер-министр Японии Фумио Кисида во время встречи в загородной резиденции американских президентов Кемп-Дэвид
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 18 авг – РИА Новости. Лидеры США, Южной Кореи и Японии встречаются в загородной резиденции американских президентов Кемп-Дэвид, саммит Джо Байдена, Фумио Кисиды и Юн Сок Ёля принимающая сторона называет "историческим".
США также говорят о планах повторять его ежегодно для "сверки часов" по всем направлениям сотрудничества, включая военную сферу.
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"Это не просто первый саммит, который я принимаю в Кемп-Дэвиде, это первая в истории отдельная встреча лидеров Японии, Республики Корея и США. Не могу представить лучшего способа отметить новую главу в нашем трехстороннем сотрудничестве, чем встретиться здесь в Кемп-Дэвиде", - сказал Байден, открывая мероприятие.
Его корейский коллега отметил необходимость "укрепления институциональных основ" сотрудничества трех стран, а японский премьер выразил соболезнования в связи с пожарами на Гавайях, смертью отца Юн Сок Ёля.
Рядом с Байденом сидят госсекретарь Энтони Блинкен и министр торговли Джина Раймондо.
В Вашингтоне утверждают, что сближение трех стран не направлено против кого-либо и отрицают попытки увидеть в нем создание азиатской версии НАТО.
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В миреЯпонияСШАЮжная КореяДжо БайденЮн Сок ЕльФумио КисидаНАТО
 
 
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