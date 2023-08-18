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СМИ: пять военнослужащих Нигерии погибли в результате атаки джихадистов
СМИ: пять военнослужащих Нигерии погибли в результате атаки джихадистов - РИА Новости, 18.08.2023
СМИ: пять военнослужащих Нигерии погибли в результате атаки джихадистов
Пять нигерийских солдат погибли в результате засады джихадистов у границы Нигерии с Камеруном, передает агентство Франс Пресс. РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T18:21
2023-08-18T18:21
2023-08-18T18:24
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Пять нигерийских солдат погибли в результате засады джихадистов у границы Нигерии с Камеруном, передает агентство Франс Пресс. "Пять нигерийских военных погибли, когда джихадисты из "Боко харам"* устроили засаду на военный конвой, который вел патрулирование около границы с Камеруном", сообщило агентство. Уточняется, что атака произошла в четверг днем у города Гвоза. Джихадисты открыли огонь после того, как одна из конвойных машин наехала на мину и взорвалась, сообщило Франс Пресс со ссылкой на два анонимных источника. В воскресенье 13 августа сообщалось о гибели 13 человек, в том числе десяти военных, в результате двух атак "Боко харам"* на северо-востоке Нигерии в штате Борно. Нигерийская террористическая группировка "Боко харам"* стала известна похищениями и убийствами людей с 2002 года. В марте 2015 года "Боко харам"* присягнула на верность террористической группировке "Исламское государство"* (ИГ*, запрещена в РФ) и сменила название на "Западноафриканскую провинцию Исламского государства"* (ISWAP)*. Позднее в группировке произошел раскол, сейчас "Боко харам"* и ISWAP* - две отдельные преступные группировки.* Террористические группировки, запрещенные в России
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в мире, нигерия, камерун, борно , переворот в нигере — 2023, боко харам, исламское государство
В мире, Нигерия, Камерун, Борно , Переворот в Нигере — 2023, Боко Харам, Исламское государство
СМИ: пять военнослужащих Нигерии погибли в результате атаки джихадистов
Франс Пресс: пять военнослужащих Нигерии погибли в результате атаки джихадистов