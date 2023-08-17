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После взрыва в Махачкале еще не опознали 13 человек
После взрыва в Махачкале еще не опознали 13 человек - РИА Новости, 17.08.2023
После взрыва в Махачкале еще не опознали 13 человек
Тринадцать человек пока не опознаны после взрыва на окраине Махачкалы, заявил представитель МВД Дагестана на встрече с родственниками погибших. РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T14:55
2023-08-17T14:55
2023-08-17T16:00
махачкала
чп на азс в махачкале
происшествия
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МАХАЧКАЛА, 17 авг - РИА Новости. Тринадцать человек пока не опознаны после взрыва на окраине Махачкалы, заявил представитель МВД Дагестана на встрече с родственниками погибших."По официальным данным, 35 погибших. Среди них было 15 неопознанных, сейчас 13 неопознанных", – сказал он.По его словам, "еще пять материалов сейчас в работе".Вечером 14 августа во время техобслуживания автомобилей на станции на окраине Махачкалы произошло возгорание, огонь перекинулся на соседнее помещение, где, по предварительным данным, хранилась селитра. Произошел взрыв, воспламенились здания и АЗС поблизости. Также были повреждены проезжающие мимо автомобили. Погибли 35 человек. Следователи возбудили уголовное дело об оказании небезопасных услуг, которое повлекло гибель людей.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
махачкала, чп на азс в махачкале, происшествия
Махачкала, ЧП на АЗС в Махачкале, Происшествия
После взрыва в Махачкале еще не опознали 13 человек
МВД: 13 человек пока не опознали после взрыва и пожара на АЗС в Махачкале