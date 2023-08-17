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После взрыва в Махачкале еще не опознали 13 человек

После взрыва в Махачкале еще не опознали 13 человек - РИА Новости, 17.08.2023

После взрыва в Махачкале еще не опознали 13 человек

Тринадцать человек пока не опознаны после взрыва на окраине Махачкалы, заявил представитель МВД Дагестана на встрече с родственниками погибших. РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T14:55

2023-08-17T14:55

2023-08-17T16:00

махачкала

чп на азс в махачкале

происшествия

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МАХАЧКАЛА, 17 авг - РИА Новости. Тринадцать человек пока не опознаны после взрыва на окраине Махачкалы, заявил представитель МВД Дагестана на встрече с родственниками погибших."По официальным данным, 35 погибших. Среди них было 15 неопознанных, сейчас 13 неопознанных", – сказал он.По его словам, "еще пять материалов сейчас в работе".Вечером 14 августа во время техобслуживания автомобилей на станции на окраине Махачкалы произошло возгорание, огонь перекинулся на соседнее помещение, где, по предварительным данным, хранилась селитра. Произошел взрыв, воспламенились здания и АЗС поблизости. Также были повреждены проезжающие мимо автомобили. Погибли 35 человек. Следователи возбудили уголовное дело об оказании небезопасных услуг, которое повлекло гибель людей.

махачкала

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

махачкала, чп на азс в махачкале, происшествия