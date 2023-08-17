https://ria.ru/20230817/vzryv-1890592220.html
Подозреваемого в причастности к взрыву в Махачкале доставили в Москву
Подозреваемого в причастности к взрыву в Махачкале доставили в Москву - РИА Новости, 17.08.2023
Подозреваемого в причастности к взрыву в Махачкале доставили в Москву
Подозреваемого в причастности к взрыву в Махачкале, унесшему жизни 35 человек, привезли в Москву, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T12:36
2023-08-17T12:36
2023-08-17T13:30
происшествия
махачкала
чп на азс в махачкале
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Подозреваемого в причастности к взрыву в Махачкале, унесшему жизни 35 человек, привезли в Москву, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах."Планируется, что мера пресечения ему будет избрана Басманным судом", — добавил собеседник агентства.Вечером 14 августа на окраине Махачкалы загорелся автосервис. Огонь перекинулся на соседнее помещение, где, по предварительным данным, хранилась селитра. Произошел взрыв, после чего воспламенились соседние здания и автозаправка.Как сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, в результате ЧП пострадали 119 человек, в том числе 20 детей, погибли 35 человек.Шестнадцать пациентов перевезли на лечение в Москву.Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц". В качестве одной из предварительных версий ЧП рассматривается нарушение правил хранения пожароопасных агрохимикатов.Источник в правоохранительных органах Дагестана сообщал РИА Новости, что на допрос к следователям привезли мужчину, который, предположительно, хранил взорвавшуюся селитру.
https://ria.ru/20230816/makhachkala-1890367349.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, махачкала, чп на азс в махачкале
Происшествия, Махачкала, ЧП на АЗС в Махачкале
Подозреваемого в причастности к взрыву в Махачкале доставили в Москву
Подозреваемого по делу о взрыве на АЗС в Махачкале привезли в Москву
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Подозреваемого в причастности к взрыву в Махачкале, унесшему жизни 35 человек, привезли в Москву, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
«
"Планируется, что мера пресечения ему будет избрана Басманным судом", — добавил собеседник агентства.
Вечером 14 августа на окраине Махачкалы загорелся автосервис. Огонь перекинулся на соседнее помещение, где, по предварительным данным, хранилась селитра. Произошел взрыв, после чего воспламенились соседние здания и автозаправка.
Как сообщила вице-премьер Татьяна Голикова
, в результате ЧП пострадали 119 человек, в том числе 20 детей, погибли 35 человек.
Шестнадцать пациентов перевезли на лечение в Москву.
Взрыв в Махачкале
На окраине Махачкалы вечером 14 августа загорелся автосервис.
1 из 9
Огонь перекинулся на АЗС, после чего прогремел взрыв.
2 из 9
Площадь пожара составляла 500 квадратных метров, а локализовали возгорание на 600 квадратах.
3 из 9
По последним данным, жертвами происшествия стали 35 человек.
4 из 9
Пятнадцатое августа в Дагестане объявили днем траура.
7 из 9
После взрыва завели уголовное дело.
8 из 9
Для установления виновных и всех обстоятельств произошедшего проводятся следственные действия.
9 из 9
На окраине Махачкалы вечером 14 августа загорелся автосервис.
1 из 9
Огонь перекинулся на АЗС, после чего прогремел взрыв.
2 из 9
Площадь пожара составляла 500 квадратных метров, а локализовали возгорание на 600 квадратах.
3 из 9
По последним данным, жертвами происшествия стали 35 человек.
4 из 9
Пятнадцатое августа в Дагестане объявили днем траура.
7 из 9
После взрыва завели уголовное дело.
8 из 9
Для установления виновных и всех обстоятельств произошедшего проводятся следственные действия.
9 из 9
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц". В качестве одной из предварительных версий ЧП рассматривается нарушение правил хранения пожароопасных агрохимикатов.
Источник в правоохранительных органах Дагестана сообщал РИА Новости, что на допрос к следователям привезли мужчину, который, предположительно, хранил взорвавшуюся селитру.
При взрыве в Махачкале получили повреждения более 400 строений