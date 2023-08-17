https://ria.ru/20230817/vzryv-1890592220.html

Подозреваемого в причастности к взрыву в Махачкале доставили в Москву

Подозреваемого в причастности к взрыву в Махачкале доставили в Москву - РИА Новости, 17.08.2023

Подозреваемого в причастности к взрыву в Махачкале доставили в Москву

Подозреваемого в причастности к взрыву в Махачкале, унесшему жизни 35 человек, привезли в Москву, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T12:36

2023-08-17T12:36

2023-08-17T13:30

происшествия

махачкала

чп на азс в махачкале

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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Подозреваемого в причастности к взрыву в Махачкале, унесшему жизни 35 человек, привезли в Москву, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах."Планируется, что мера пресечения ему будет избрана Басманным судом", — добавил собеседник агентства.Вечером 14 августа на окраине Махачкалы загорелся автосервис. Огонь перекинулся на соседнее помещение, где, по предварительным данным, хранилась селитра. Произошел взрыв, после чего воспламенились соседние здания и автозаправка.Как сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, в результате ЧП пострадали 119 человек, в том числе 20 детей, погибли 35 человек.Шестнадцать пациентов перевезли на лечение в Москву.Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц". В качестве одной из предварительных версий ЧП рассматривается нарушение правил хранения пожароопасных агрохимикатов.Источник в правоохранительных органах Дагестана сообщал РИА Новости, что на допрос к следователям привезли мужчину, который, предположительно, хранил взорвавшуюся селитру.

https://ria.ru/20230816/makhachkala-1890367349.html

махачкала

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, махачкала, чп на азс в махачкале