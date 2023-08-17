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Колледжи обогнали вузы по числу поступающих - Кравцов
Колледжи обогнали вузы по числу поступающих - Кравцов - РИА Новости, 17.08.2023
Колледжи обогнали вузы по числу поступающих - Кравцов
Колледжи обогнали высшие учебные заведения по количеству поступающих, общее число обучающихся в учреждениях среднего профессионального образования (СПО)... РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T21:14
2023-08-17T21:14
2023-08-17T21:14
год педагога и наставника
общество
сергей кравцов
образование
образование - общество
сн_образование
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Колледжи обогнали высшие учебные заведения по количеству поступающих, общее число обучающихся в учреждениях среднего профессионального образования (СПО) составляет 3,5 миллиона человек, сообщил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов. "Сегодня система среднего профессионального образования активно развивается. В стране действует 3,5 тысячи колледжей и порядка 700 колледжей в составе вузов. Общее количество обучающихся – 3,5 миллиона человек. Колледжи обогнали высшие учебные заведения по количеству поступающих", - сказал Кравцов, его слова приводит пресс-служба Минпросвещения. Он отметил, что с 1 сентября 2023 года в рамках проекта "Профессионалитет" будет реализовываться уже более 500 программ, также планируется, что более 50% всех колледжей будут участвовать в программе, а в сам проект вовлечено уже около тысячи работодателей. Министр также напомнил, что в Год педагога и наставника ведется подготовка профессионального стандарта наставника и скоро он будет утвержден. "В скором времени будут разработаны электронные ресурсы для среднего профессионального образования", - заключил Кравцов. -0-
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РИА Новости
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общество, сергей кравцов, образование, образование - общество, сн_образование, социальный навигатор
Год педагога и наставника, Общество, Сергей Кравцов, Образование, Образование - Общество, СН_Образование, Социальный навигатор
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Колледжи обогнали высшие учебные заведения по количеству поступающих, общее число обучающихся в учреждениях среднего профессионального образования (СПО) составляет 3,5 миллиона человек, сообщил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов.
"Сегодня система среднего профессионального образования активно развивается. В стране действует 3,5 тысячи колледжей и порядка 700 колледжей в составе вузов. Общее количество обучающихся – 3,5 миллиона человек. Колледжи обогнали высшие учебные заведения по количеству поступающих", - сказал Кравцов, его слова приводит пресс-служба Минпросвещения.
Он отметил, что с 1 сентября 2023 года в рамках проекта "Профессионалитет" будет реализовываться уже более 500 программ, также планируется, что более 50% всех колледжей будут участвовать в программе, а в сам проект вовлечено уже около тысячи работодателей.
Министр также напомнил, что в Год педагога и наставника ведется подготовка профессионального стандарта наставника и скоро он будет утвержден.
"В скором времени будут разработаны электронные ресурсы для среднего профессионального образования", - заключил Кравцов. -0-