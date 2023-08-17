https://ria.ru/20230817/vuzy-1890709381.html

Колледжи обогнали вузы по числу поступающих - Кравцов

Колледжи обогнали вузы по числу поступающих - Кравцов - РИА Новости, 17.08.2023

Колледжи обогнали вузы по числу поступающих - Кравцов

Колледжи обогнали высшие учебные заведения по количеству поступающих, общее число обучающихся в учреждениях среднего профессионального образования (СПО)... РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T21:14

2023-08-17T21:14

2023-08-17T21:14

год педагога и наставника

общество

сергей кравцов

образование

образование - общество

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Колледжи обогнали высшие учебные заведения по количеству поступающих, общее число обучающихся в учреждениях среднего профессионального образования (СПО) составляет 3,5 миллиона человек, сообщил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов. "Сегодня система среднего профессионального образования активно развивается. В стране действует 3,5 тысячи колледжей и порядка 700 колледжей в составе вузов. Общее количество обучающихся – 3,5 миллиона человек. Колледжи обогнали высшие учебные заведения по количеству поступающих", - сказал Кравцов, его слова приводит пресс-служба Минпросвещения. Он отметил, что с 1 сентября 2023 года в рамках проекта "Профессионалитет" будет реализовываться уже более 500 программ, также планируется, что более 50% всех колледжей будут участвовать в программе, а в сам проект вовлечено уже около тысячи работодателей. Министр также напомнил, что в Год педагога и наставника ведется подготовка профессионального стандарта наставника и скоро он будет утвержден. "В скором времени будут разработаны электронные ресурсы для среднего профессионального образования", - заключил Кравцов. -0-

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, сергей кравцов, образование, образование - общество, сн_образование, социальный навигатор