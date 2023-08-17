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Последний резерв. Раскрыт смертельный риск для остатков ВСУ - РИА Новости, 17.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
05:53 17.08.2023 (обновлено: 07:10 17.08.2023)
https://ria.ru/20230817/vsu-1890525367.html
Последний резерв. Раскрыт смертельный риск для остатков ВСУ
Последний резерв. Раскрыт смертельный риск для остатков ВСУ - РИА Новости, 17.08.2023
Последний резерв. Раскрыт смертельный риск для остатков ВСУ
ВСУ столкнутся с огромным риском, введя в бой последнюю предназначенную для наступления бригаду на фоне усиления российского натиска, заявил в беседе с газетой... РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T05:53
2023-08-17T07:10
специальная военная операция на украине
в мире
украина
кременная
россия
маркус райснер
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. ВСУ столкнутся с огромным риском, введя в бой последнюю предназначенную для наступления бригаду на фоне усиления российского натиска, заявил в беседе с газетой Tagesspiegel полковник австрийских вооруженных сил Маркус Райснер.По мнению полковника, Украина хотела бы совершить прорыв до наступления осенней распутицы, однако передислокация последней из "наступательных бригад" на фронт может привести к серьезным проблемам для ВСУ.Украинские войска, отметил офицер, были вынуждены перебросить свои силы в район между Купянском и Кременной из-за усиления российских атак на этом направлении."Развертывание этих сил сокращает пространство для маневра Украины для дальнейшего наступления в центральном направлении, которое идет с 4 июня &lt;…&gt;. Поэтому существует риск быть связанным одновременно на нескольких фронтах", — предупредил Райснер.Ранее издание Forbes писало, что Украина бросила на фронт 82-ю десантно-штурмовую бригаду — последнее крупное подразделение, которое ВСУ держали в резерве. Как отмечалось в материале, усталость последних подразделений украинской армии увеличат риск остаться бессильными перед последующим наступлением России.
https://ria.ru/20230817/oruzhie-1890524147.html
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в мире, украина, кременная, россия, маркус райснер, вооруженные силы украины, forbes
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Кременная, Россия, Маркус Райснер, Вооруженные силы Украины, Forbes
Последний резерв. Раскрыт смертельный риск для остатков ВСУ

Райснер: ВСУ столкнулись с большим риском, введя в бой последний резерв

© AP Photo / Boghdan KutiepovВоенные медики укладывают тела убитых украинских солдат в пластиковые пакеты
Военные медики укладывают тела убитых украинских солдат в пластиковые пакеты - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
© AP Photo / Boghdan Kutiepov
Военные медики укладывают тела убитых украинских солдат в пластиковые пакеты. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. ВСУ столкнутся с огромным риском, введя в бой последнюю предназначенную для наступления бригаду на фоне усиления российского натиска, заявил в беседе с газетой Tagesspiegel полковник австрийских вооруженных сил Маркус Райснер.
По мнению полковника, Украина хотела бы совершить прорыв до наступления осенней распутицы, однако передислокация последней из "наступательных бригад" на фронт может привести к серьезным проблемам для ВСУ.
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Украинские войска, отметил офицер, были вынуждены перебросить свои силы в район между Купянском и Кременной из-за усиления российских атак на этом направлении.
«
"Развертывание этих сил сокращает пространство для маневра Украины для дальнейшего наступления в центральном направлении, которое идет с 4 июня <…>. Поэтому существует риск быть связанным одновременно на нескольких фронтах", — предупредил Райснер.
Ранее издание Forbes писало, что Украина бросила на фронт 82-ю десантно-штурмовую бригаду — последнее крупное подразделение, которое ВСУ держали в резерве. Как отмечалось в материале, усталость последних подразделений украинской армии увеличат риск остаться бессильными перед последующим наступлением России.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКременнаяРоссияМаркус РайснерВооруженные силы УкраиныForbes
 
 
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