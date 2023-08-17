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Последний резерв. Раскрыт смертельный риск для остатков ВСУ
Последний резерв. Раскрыт смертельный риск для остатков ВСУ - РИА Новости, 17.08.2023
Последний резерв. Раскрыт смертельный риск для остатков ВСУ
ВСУ столкнутся с огромным риском, введя в бой последнюю предназначенную для наступления бригаду на фоне усиления российского натиска, заявил в беседе с газетой... РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T05:53
2023-08-17T05:53
2023-08-17T07:10
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
forbes
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. ВСУ столкнутся с огромным риском, введя в бой последнюю предназначенную для наступления бригаду на фоне усиления российского натиска, заявил в беседе с газетой Tagesspiegel полковник австрийских вооруженных сил Маркус Райснер.По мнению полковника, Украина хотела бы совершить прорыв до наступления осенней распутицы, однако передислокация последней из "наступательных бригад" на фронт может привести к серьезным проблемам для ВСУ.Украинские войска, отметил офицер, были вынуждены перебросить свои силы в район между Купянском и Кременной из-за усиления российских атак на этом направлении."Развертывание этих сил сокращает пространство для маневра Украины для дальнейшего наступления в центральном направлении, которое идет с 4 июня <…>. Поэтому существует риск быть связанным одновременно на нескольких фронтах", — предупредил Райснер.Ранее издание Forbes писало, что Украина бросила на фронт 82-ю десантно-штурмовую бригаду — последнее крупное подразделение, которое ВСУ держали в резерве. Как отмечалось в материале, усталость последних подразделений украинской армии увеличат риск остаться бессильными перед последующим наступлением России.
https://ria.ru/20230817/oruzhie-1890524147.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Кременная, Россия, Маркус Райснер, Вооруженные силы Украины, Forbes
Последний резерв. Раскрыт смертельный риск для остатков ВСУ
Райснер: ВСУ столкнулись с большим риском, введя в бой последний резерв