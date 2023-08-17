https://ria.ru/20230817/vsu-1890525367.html

Последний резерв. Раскрыт смертельный риск для остатков ВСУ

Последний резерв. Раскрыт смертельный риск для остатков ВСУ - РИА Новости, 17.08.2023

Последний резерв. Раскрыт смертельный риск для остатков ВСУ

ВСУ столкнутся с огромным риском, введя в бой последнюю предназначенную для наступления бригаду на фоне усиления российского натиска, заявил в беседе с газетой... РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T05:53

2023-08-17T05:53

2023-08-17T07:10

специальная военная операция на украине

в мире

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маркус райснер

вооруженные силы украины

forbes

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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. ВСУ столкнутся с огромным риском, введя в бой последнюю предназначенную для наступления бригаду на фоне усиления российского натиска, заявил в беседе с газетой Tagesspiegel полковник австрийских вооруженных сил Маркус Райснер.По мнению полковника, Украина хотела бы совершить прорыв до наступления осенней распутицы, однако передислокация последней из "наступательных бригад" на фронт может привести к серьезным проблемам для ВСУ.Украинские войска, отметил офицер, были вынуждены перебросить свои силы в район между Купянском и Кременной из-за усиления российских атак на этом направлении."Развертывание этих сил сокращает пространство для маневра Украины для дальнейшего наступления в центральном направлении, которое идет с 4 июня <…>. Поэтому существует риск быть связанным одновременно на нескольких фронтах", — предупредил Райснер.Ранее издание Forbes писало, что Украина бросила на фронт 82-ю десантно-штурмовую бригаду — последнее крупное подразделение, которое ВСУ держали в резерве. Как отмечалось в материале, усталость последних подразделений украинской армии увеличат риск остаться бессильными перед последующим наступлением России.

https://ria.ru/20230817/oruzhie-1890524147.html

https://ria.ru/20230817/polsha-1890517219.html

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в мире, украина, кременная, россия, маркус райснер, вооруженные силы украины, forbes