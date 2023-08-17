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Кисида высказался о предстоящей встрече с Байденом и Юн Сок Елем - РИА Новости, 17.08.2023
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14:06 17.08.2023
https://ria.ru/20230817/vstrecha-1890616567.html
Кисида высказался о предстоящей встрече с Байденом и Юн Сок Елем
Кисида высказался о предстоящей встрече с Байденом и Юн Сок Елем - РИА Новости, 17.08.2023
Кисида высказался о предстоящей встрече с Байденом и Юн Сок Елем
Премьер-министр Японии Фумио Кисида перед вылетом в США на трехсторонний саммит с США и Южной Кореей назвал предстоящую встречу "историческим шансом для... РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T14:06
2023-08-17T14:06
в мире
япония
сша
южная корея
кндр (северная корея)
фумио кисида
джо байден
юн сок ель
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ТОКИО, 17 авг – РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида перед вылетом в США на трехсторонний саммит с США и Южной Кореей назвал предстоящую встречу "историческим шансом для укрепления стратегического сотрудничества". "В ситуации, когда расшатывается свободный и открытый международный порядок, основанный на верховенстве закона, трехсторонний саммит станет шансом для укрепления стратегического сотрудничества трех стран, базой для которого станут небывало крепкие двусторонние отношения с США и Южной Кореей", - сказал Кисида у трапа самолета. Кисида вылетел из аэропорта Ханэда, вечером этого же дня за счет разницы во времени приземлится в Вашингтоне. На следующий день утром он проследует в загородную резиденцию президента США Кэмп-Дэвид, чтобы принять участие в трехстороннем саммите с лидерами США и Южной Кореи. Здесь также пройдут и двусторонние встречи Кисиды с Джо Байденом и Юн Сок Елем. Кроме того, в программе рабочий обед и совместная пресс-конференция. Во второй половине дня он вернется в Вашингтон, откуда вылетит в Японию. Двусторонние переговоры лидеров Японии и США будут посвящены вопросам дальнейшего укрепления союзнических отношений по широкому кругу вопросов, в том числе и по экономике. За несколько дней до встречи были утечки в СМИ о том, что стороны могут прийти к соглашению о совместной разработке в течение 10 лет нового типа ракет для перехвата гиперзвукового оружия, а также о том, что для повышения возможностей обнаружения гиперзвукового оружия возможно обсуждение сотрудничества для создания группировки малых спутников. МИД Японии не подтвердил эту информацию. Пятая за год встреча премьер-министра Японии и президента Южной Кореи будет посвящена дальнейшему углублению сотрудничества по широкому спектру отраслей. Возможно, лидеры обсудят вопросы, которые будут подняты и на трехсторонней встрече, такие как проведение совместных учений трех стран в связи с КНДР и активностью Китая и другие. В ходе трехстороннего саммита, как ожидается, будет принято два документа: совместное заявление "Кэмпдэвидские принципы" и будет согласован документ о оборонном сотрудничестве, совместных учениях, обмену информации, кибербезопасности, экономической безопасности и другим аспектам. Ожидается, что три страны объявят о регулярном ежегодном проведении подобных саммитов.
https://ria.ru/20230816/korabl-1890328822.html
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япония
сша
южная корея
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в мире, япония, сша, южная корея, кндр (северная корея), фумио кисида, джо байден, юн сок ель
В мире, Япония, США, Южная Корея, КНДР (Северная Корея), Фумио Кисида, Джо Байден, Юн Сок Ель
Кисида высказался о предстоящей встрече с Байденом и Юн Сок Елем

Премьер Японии назвал встречу с Байденом и Юн Сок Елем "историческим шансом"

© AP Photo / Gonzalo FuentesПремьер-министр Японии Фумио Кисида во время визита в Париж
Премьер-министр Японии Фумио Кисида во время визита в Париж - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
© AP Photo / Gonzalo Fuentes
Премьер-министр Японии Фумио Кисида во время визита в Париж. Архивное фото
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ТОКИО, 17 авг – РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида перед вылетом в США на трехсторонний саммит с США и Южной Кореей назвал предстоящую встречу "историческим шансом для укрепления стратегического сотрудничества".
"В ситуации, когда расшатывается свободный и открытый международный порядок, основанный на верховенстве закона, трехсторонний саммит станет шансом для укрепления стратегического сотрудничества трех стран, базой для которого станут небывало крепкие двусторонние отношения с США и Южной Кореей", - сказал Кисида у трапа самолета.
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Кисида вылетел из аэропорта Ханэда, вечером этого же дня за счет разницы во времени приземлится в Вашингтоне. На следующий день утром он проследует в загородную резиденцию президента США Кэмп-Дэвид, чтобы принять участие в трехстороннем саммите с лидерами США и Южной Кореи. Здесь также пройдут и двусторонние встречи Кисиды с Джо Байденом и Юн Сок Елем. Кроме того, в программе рабочий обед и совместная пресс-конференция. Во второй половине дня он вернется в Вашингтон, откуда вылетит в Японию.
Двусторонние переговоры лидеров Японии и США будут посвящены вопросам дальнейшего укрепления союзнических отношений по широкому кругу вопросов, в том числе и по экономике. За несколько дней до встречи были утечки в СМИ о том, что стороны могут прийти к соглашению о совместной разработке в течение 10 лет нового типа ракет для перехвата гиперзвукового оружия, а также о том, что для повышения возможностей обнаружения гиперзвукового оружия возможно обсуждение сотрудничества для создания группировки малых спутников. МИД Японии не подтвердил эту информацию.
Пятая за год встреча премьер-министра Японии и президента Южной Кореи будет посвящена дальнейшему углублению сотрудничества по широкому спектру отраслей. Возможно, лидеры обсудят вопросы, которые будут подняты и на трехсторонней встрече, такие как проведение совместных учений трех стран в связи с КНДР и активностью Китая и другие.
В ходе трехстороннего саммита, как ожидается, будет принято два документа: совместное заявление "Кэмпдэвидские принципы" и будет согласован документ о оборонном сотрудничестве, совместных учениях, обмену информации, кибербезопасности, экономической безопасности и другим аспектам. Ожидается, что три страны объявят о регулярном ежегодном проведении подобных саммитов.
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