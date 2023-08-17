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Кисида высказался о предстоящей встрече с Байденом и Юн Сок Елем

Кисида высказался о предстоящей встрече с Байденом и Юн Сок Елем - РИА Новости, 17.08.2023

Кисида высказался о предстоящей встрече с Байденом и Юн Сок Елем

Премьер-министр Японии Фумио Кисида перед вылетом в США на трехсторонний саммит с США и Южной Кореей назвал предстоящую встречу "историческим шансом для... РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T14:06

2023-08-17T14:06

2023-08-17T14:06

в мире

япония

сша

южная корея

кндр (северная корея)

фумио кисида

джо байден

юн сок ель

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ТОКИО, 17 авг – РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида перед вылетом в США на трехсторонний саммит с США и Южной Кореей назвал предстоящую встречу "историческим шансом для укрепления стратегического сотрудничества". "В ситуации, когда расшатывается свободный и открытый международный порядок, основанный на верховенстве закона, трехсторонний саммит станет шансом для укрепления стратегического сотрудничества трех стран, базой для которого станут небывало крепкие двусторонние отношения с США и Южной Кореей", - сказал Кисида у трапа самолета. Кисида вылетел из аэропорта Ханэда, вечером этого же дня за счет разницы во времени приземлится в Вашингтоне. На следующий день утром он проследует в загородную резиденцию президента США Кэмп-Дэвид, чтобы принять участие в трехстороннем саммите с лидерами США и Южной Кореи. Здесь также пройдут и двусторонние встречи Кисиды с Джо Байденом и Юн Сок Елем. Кроме того, в программе рабочий обед и совместная пресс-конференция. Во второй половине дня он вернется в Вашингтон, откуда вылетит в Японию. Двусторонние переговоры лидеров Японии и США будут посвящены вопросам дальнейшего укрепления союзнических отношений по широкому кругу вопросов, в том числе и по экономике. За несколько дней до встречи были утечки в СМИ о том, что стороны могут прийти к соглашению о совместной разработке в течение 10 лет нового типа ракет для перехвата гиперзвукового оружия, а также о том, что для повышения возможностей обнаружения гиперзвукового оружия возможно обсуждение сотрудничества для создания группировки малых спутников. МИД Японии не подтвердил эту информацию. Пятая за год встреча премьер-министра Японии и президента Южной Кореи будет посвящена дальнейшему углублению сотрудничества по широкому спектру отраслей. Возможно, лидеры обсудят вопросы, которые будут подняты и на трехсторонней встрече, такие как проведение совместных учений трех стран в связи с КНДР и активностью Китая и другие. В ходе трехстороннего саммита, как ожидается, будет принято два документа: совместное заявление "Кэмпдэвидские принципы" и будет согласован документ о оборонном сотрудничестве, совместных учениях, обмену информации, кибербезопасности, экономической безопасности и другим аспектам. Ожидается, что три страны объявят о регулярном ежегодном проведении подобных саммитов.

https://ria.ru/20230816/korabl-1890328822.html

https://ria.ru/20230815/voyna-1890258337.html

япония

сша

южная корея

кндр (северная корея)

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, япония, сша, южная корея, кндр (северная корея), фумио кисида, джо байден, юн сок ель