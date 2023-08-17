https://ria.ru/20230817/vstrecha-1890616567.html
Кисида высказался о предстоящей встрече с Байденом и Юн Сок Елем
Кисида высказался о предстоящей встрече с Байденом и Юн Сок Елем - РИА Новости, 17.08.2023
Кисида высказался о предстоящей встрече с Байденом и Юн Сок Елем
Премьер-министр Японии Фумио Кисида перед вылетом в США на трехсторонний саммит с США и Южной Кореей назвал предстоящую встречу "историческим шансом для... РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T14:06
2023-08-17T14:06
2023-08-17T14:06
в мире
япония
сша
южная корея
кндр (северная корея)
фумио кисида
джо байден
юн сок ель
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1a/1847650320_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d79b5579f56f6cbd51aa450d547e3d83.jpg
ТОКИО, 17 авг – РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида перед вылетом в США на трехсторонний саммит с США и Южной Кореей назвал предстоящую встречу "историческим шансом для укрепления стратегического сотрудничества". "В ситуации, когда расшатывается свободный и открытый международный порядок, основанный на верховенстве закона, трехсторонний саммит станет шансом для укрепления стратегического сотрудничества трех стран, базой для которого станут небывало крепкие двусторонние отношения с США и Южной Кореей", - сказал Кисида у трапа самолета. Кисида вылетел из аэропорта Ханэда, вечером этого же дня за счет разницы во времени приземлится в Вашингтоне. На следующий день утром он проследует в загородную резиденцию президента США Кэмп-Дэвид, чтобы принять участие в трехстороннем саммите с лидерами США и Южной Кореи. Здесь также пройдут и двусторонние встречи Кисиды с Джо Байденом и Юн Сок Елем. Кроме того, в программе рабочий обед и совместная пресс-конференция. Во второй половине дня он вернется в Вашингтон, откуда вылетит в Японию. Двусторонние переговоры лидеров Японии и США будут посвящены вопросам дальнейшего укрепления союзнических отношений по широкому кругу вопросов, в том числе и по экономике. За несколько дней до встречи были утечки в СМИ о том, что стороны могут прийти к соглашению о совместной разработке в течение 10 лет нового типа ракет для перехвата гиперзвукового оружия, а также о том, что для повышения возможностей обнаружения гиперзвукового оружия возможно обсуждение сотрудничества для создания группировки малых спутников. МИД Японии не подтвердил эту информацию. Пятая за год встреча премьер-министра Японии и президента Южной Кореи будет посвящена дальнейшему углублению сотрудничества по широкому спектру отраслей. Возможно, лидеры обсудят вопросы, которые будут подняты и на трехсторонней встрече, такие как проведение совместных учений трех стран в связи с КНДР и активностью Китая и другие. В ходе трехстороннего саммита, как ожидается, будет принято два документа: совместное заявление "Кэмпдэвидские принципы" и будет согласован документ о оборонном сотрудничестве, совместных учениях, обмену информации, кибербезопасности, экономической безопасности и другим аспектам. Ожидается, что три страны объявят о регулярном ежегодном проведении подобных саммитов.
https://ria.ru/20230816/korabl-1890328822.html
https://ria.ru/20230815/voyna-1890258337.html
япония
сша
южная корея
кндр (северная корея)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1a/1847650320_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7acf6ab5008348c04bcd8484bbc94a53.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, япония, сша, южная корея, кндр (северная корея), фумио кисида, джо байден, юн сок ель
В мире, Япония, США, Южная Корея, КНДР (Северная Корея), Фумио Кисида, Джо Байден, Юн Сок Ель
Кисида высказался о предстоящей встрече с Байденом и Юн Сок Елем
Премьер Японии назвал встречу с Байденом и Юн Сок Елем "историческим шансом"
ТОКИО, 17 авг – РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида перед вылетом в США на трехсторонний саммит с США и Южной Кореей назвал предстоящую встречу "историческим шансом для укрепления стратегического сотрудничества".
"В ситуации, когда расшатывается свободный и открытый международный порядок, основанный на верховенстве закона, трехсторонний саммит станет шансом для укрепления стратегического сотрудничества трех стран, базой для которого станут небывало крепкие двусторонние отношения с США и Южной Кореей", - сказал Кисида у трапа самолета.
СМИ: Южная Корея отправят корабль на международные гуманитарные учения США
Кисида вылетел из аэропорта Ханэда, вечером этого же дня за счет разницы во времени приземлится в Вашингтоне
. На следующий день утром он проследует в загородную резиденцию президента США Кэмп-Дэвид, чтобы принять участие в трехстороннем саммите с лидерами США и Южной Кореи. Здесь также пройдут и двусторонние встречи Кисиды с Джо Байденом и Юн Сок Елем. Кроме того, в программе рабочий обед и совместная пресс-конференция. Во второй половине дня он вернется в Вашингтон, откуда вылетит в Японию.
Двусторонние переговоры лидеров Японии и США будут посвящены вопросам дальнейшего укрепления союзнических отношений по широкому кругу вопросов, в том числе и по экономике. За несколько дней до встречи были утечки в СМИ о том, что стороны могут прийти к соглашению о совместной разработке в течение 10 лет нового типа ракет для перехвата гиперзвукового оружия, а также о том, что для повышения возможностей обнаружения гиперзвукового оружия возможно обсуждение сотрудничества для создания группировки малых спутников. МИД Японии не подтвердил эту информацию.
Пятая за год встреча премьер-министра Японии и президента Южной Кореи будет посвящена дальнейшему углублению сотрудничества по широкому спектру отраслей. Возможно, лидеры обсудят вопросы, которые будут подняты и на трехсторонней встрече, такие как проведение совместных учений трех стран в связи с КНДР и активностью Китая
и другие.
В ходе трехстороннего саммита, как ожидается, будет принято два документа: совместное заявление "Кэмпдэвидские принципы" и будет согласован документ о оборонном сотрудничестве, совместных учениях, обмену информации, кибербезопасности, экономической безопасности и другим аспектам. Ожидается, что три страны объявят о регулярном ежегодном проведении подобных саммитов.
В Пхеньяне уверены в неизбежности ядерной войны на Корейском полуострове