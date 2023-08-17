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Пушилин назвал планы продлить ВСМ от Москвы до Донецка мечтой

Пушилин назвал планы продлить ВСМ от Москвы до Донецка мечтой - РИА Новости, 17.08.2023

Пушилин назвал планы продлить ВСМ от Москвы до Донецка мечтой

Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что возможное продление высокоскоростной железнодорожной магистрали от Москвы до Донецка является мечтой для ДНР, поскольку РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T18:10

2023-08-17T18:10

2023-08-17T18:19

донецкая народная республика

москва

владимир путин

денис пушилин

донецк

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что возможное продление высокоскоростной железнодорожной магистрали от Москвы до Донецка является мечтой для ДНР, поскольку планы наладить сообщение со столицей были давно. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что высокоскоростную железнодорожную магистраль можно было бы сделать от Москвы до Адлера, а также до Луганска и Донецка. "Это является нашей мечтой, потому что полноценного железнодорожного сообщения нам не хватает, оно ограничено с учетом обстрелов. Мы перед этим неоднократно планировали, и у нас уже почти было все готово, но само по себе в момент что-то вмешивалось", - сказал Пушилин журналистам. ﻿Он уточнил, что власти ДНР планировали запустить железнодорожное сообщение и с Москвой, и с Санкт-Петербургом, и с Крымом. "Поэтому поддержанная инициатива президентом по скоростной магистрали важна для Донецка", - добавил Пушилин.

https://ria.ru/20230705/pomosch-1882229130.html

донецкая народная республика

москва

донецк

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донецкая народная республика, москва, владимир путин, денис пушилин, донецк