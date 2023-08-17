Путин предложил построить железнодорожную ВСМ до Адлера или Луганска
Путин: высокоскоростную магистраль можно было бы сделать до Адлера или Луганска
Здание железнодорожного вокзала в Адлере. Архивное фото
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Владимир Путин во время запуска движения по МЦД-3 предложил построить высокоскоростную железнодорожную магистраль от Москвы до Адлера и новых регионов.
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"Без всякого сомнения, мы должны будем развивать эту систему дальше. Если от Москвы до Адлера протащить, это уже будет всего десять часов в пути, это совсем другая история для тех, кто едет отдыхать на юг", — сказал президент.
Глава государства призвал подумать и о том, чтобы включить в эту систему Луганск и Донецк. Также он пообещал поговорить с президентом Белоруссии Александром Лукашенко о создании высокоскоростной магистрали Москва — Минск.
"Минское направление очень востребовано было бы и нашими гражданами, и гражданами Белоруссии, тем более что мы хорошим темпом развиваем строительство Союзного государства", — отметил Путин.
Президент подчеркнул, что Россия подошла к реализации скоростной железнодорожной магистрали от Москвы до Санкт-Петербурга, после чего нужно двигаться в Нижний Новгород, Воронеж, Казань и дальше — в уральские регионы.
Путин пояснил, что развитие системы высокоскоростных железнодорожных магистралей позволит существенно снизить время передвижения пассажиров и улучшить связанность страны.
Высокоскоростная железнодорожная магистраль — это специализированная электрифицированная двухпутная линия для движения поездов со скоростью от 200 до 400 километров в час. Сейчас в России таких дорог нет. Пилотным проектом должна стать ВСМ Москва — Санкт-Петербург, которая позволит преодолевать путь между городами за два с лишним часа. Замминистра транспорта Валентин Иванов оценил стоимость проекта в 1,7 триллиона рублей.