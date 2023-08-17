https://ria.ru/20230817/vsm-1890637644.html

Путин предложил построить железнодорожную ВСМ до Адлера или Луганска

Путин предложил построить железнодорожную ВСМ до Адлера или Луганска - РИА Новости, 17.08.2023

Путин предложил построить железнодорожную ВСМ до Адлера или Луганска

Владимир Путин во время запуска движения по МЦД-3 предложил построить высокоскоростную железнодорожную магистраль от Москвы до Адлера и новых регионов. РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T15:20

2023-08-17T15:20

2023-08-17T16:14

адлер

луганск

москва

экономика

владимир путин

ржд

донецк

александр лукашенко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153135/20/1531352087_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_f6a1463343c19cdc9b9bf02fb64b8005.jpg

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Владимир Путин во время запуска движения по МЦД-3 предложил построить высокоскоростную железнодорожную магистраль от Москвы до Адлера и новых регионов."Без всякого сомнения, мы должны будем развивать эту систему дальше. Если от Москвы до Адлера протащить, это уже будет всего десять часов в пути, это совсем другая история для тех, кто едет отдыхать на юг", — сказал президент.Глава государства призвал подумать и о том, чтобы включить в эту систему Луганск и Донецк. Также он пообещал поговорить с президентом Белоруссии Александром Лукашенко о создании высокоскоростной магистрали Москва — Минск."Минское направление очень востребовано было бы и нашими гражданами, и гражданами Белоруссии, тем более что мы хорошим темпом развиваем строительство Союзного государства", — отметил Путин.Президент подчеркнул, что Россия подошла к реализации скоростной железнодорожной магистрали от Москвы до Санкт-Петербурга, после чего нужно двигаться в Нижний Новгород, Воронеж, Казань и дальше — в уральские регионы.Путин пояснил, что развитие системы высокоскоростных железнодорожных магистралей позволит существенно снизить время передвижения пассажиров и улучшить связанность страны.Высокоскоростная железнодорожная магистраль — это специализированная электрифицированная двухпутная линия для движения поездов со скоростью от 200 до 400 километров в час. Сейчас в России таких дорог нет. Пилотным проектом должна стать ВСМ Москва — Санкт-Петербург, которая позволит преодолевать путь между городами за два с лишним часа. Замминистра транспорта Валентин Иванов оценил стоимость проекта в 1,7 триллиона рублей.

https://ria.ru/20230717/krym-1884544870.html

адлер

луганск

москва

донецк

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

адлер, луганск, москва, экономика, владимир путин, ржд, донецк, александр лукашенко, белоруссия