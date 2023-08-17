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Путин предложил построить железнодорожную ВСМ до Адлера или Луганска - РИА Новости, 17.08.2023
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15:20 17.08.2023 (обновлено: 16:14 17.08.2023)
https://ria.ru/20230817/vsm-1890637644.html
Путин предложил построить железнодорожную ВСМ до Адлера или Луганска
Путин предложил построить железнодорожную ВСМ до Адлера или Луганска - РИА Новости, 17.08.2023
Путин предложил построить железнодорожную ВСМ до Адлера или Луганска
Владимир Путин во время запуска движения по МЦД-3 предложил построить высокоскоростную железнодорожную магистраль от Москвы до Адлера и новых регионов. РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T15:20
2023-08-17T16:14
адлер
луганск
москва
экономика
владимир путин
ржд
донецк
александр лукашенко
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Владимир Путин во время запуска движения по МЦД-3 предложил построить высокоскоростную железнодорожную магистраль от Москвы до Адлера и новых регионов.&quot;Без всякого сомнения, мы должны будем развивать эту систему дальше. Если от Москвы до Адлера протащить, это уже будет всего десять часов в пути, это совсем другая история для тех, кто едет отдыхать на юг&quot;, — сказал президент.Глава государства призвал подумать и о том, чтобы включить в эту систему Луганск и Донецк. Также он пообещал поговорить с президентом Белоруссии Александром Лукашенко о создании высокоскоростной магистрали Москва — Минск."Минское направление очень востребовано было бы и нашими гражданами, и гражданами Белоруссии, тем более что мы хорошим темпом развиваем строительство Союзного государства", — отметил Путин.Президент подчеркнул, что Россия подошла к реализации скоростной железнодорожной магистрали от Москвы до Санкт-Петербурга, после чего нужно двигаться в Нижний Новгород, Воронеж, Казань и дальше — в уральские регионы.Путин пояснил, что развитие системы высокоскоростных железнодорожных магистралей позволит существенно снизить время передвижения пассажиров и улучшить связанность страны.Высокоскоростная железнодорожная магистраль — это специализированная электрифицированная двухпутная линия для движения поездов со скоростью от 200 до 400 километров в час. Сейчас в России таких дорог нет. Пилотным проектом должна стать ВСМ Москва — Санкт-Петербург, которая позволит преодолевать путь между городами за два с лишним часа. Замминистра транспорта Валентин Иванов оценил стоимость проекта в 1,7 триллиона рублей.
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адлер, луганск, москва, экономика, владимир путин, ржд, донецк, александр лукашенко, белоруссия
Адлер, Луганск, Москва, Экономика, Владимир Путин, РЖД, Донецк, Александр Лукашенко, Белоруссия
Путин предложил построить железнодорожную ВСМ до Адлера или Луганска

Путин: высокоскоростную магистраль можно было бы сделать до Адлера или Луганска

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкЗдание железнодорожного вокзала в Адлере
Здание железнодорожного вокзала в Адлере - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
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Здание железнодорожного вокзала в Адлере. Архивное фото
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Владимир Путин во время запуска движения по МЦД-3 предложил построить высокоскоростную железнодорожную магистраль от Москвы до Адлера и новых регионов.
«

"Без всякого сомнения, мы должны будем развивать эту систему дальше. Если от Москвы до Адлера протащить, это уже будет всего десять часов в пути, это совсем другая история для тех, кто едет отдыхать на юг", — сказал президент.

Глава государства призвал подумать и о том, чтобы включить в эту систему Луганск и Донецк. Также он пообещал поговорить с президентом Белоруссии Александром Лукашенко о создании высокоскоростной магистрали Москва — Минск.
"Минское направление очень востребовано было бы и нашими гражданами, и гражданами Белоруссии, тем более что мы хорошим темпом развиваем строительство Союзного государства", — отметил Путин.
Президент подчеркнул, что Россия подошла к реализации скоростной железнодорожной магистрали от Москвы до Санкт-Петербурга, после чего нужно двигаться в Нижний Новгород, Воронеж, Казань и дальше — в уральские регионы.
Путин пояснил, что развитие системы высокоскоростных железнодорожных магистралей позволит существенно снизить время передвижения пассажиров и улучшить связанность страны.
Высокоскоростная железнодорожная магистраль — это специализированная электрифицированная двухпутная линия для движения поездов со скоростью от 200 до 400 километров в час. Сейчас в России таких дорог нет. Пилотным проектом должна стать ВСМ Москва — Санкт-Петербург, которая позволит преодолевать путь между городами за два с лишним часа. Замминистра транспорта Валентин Иванов оценил стоимость проекта в 1,7 триллиона рублей.
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