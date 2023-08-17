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НАТО еще не приняла окончательное решение по поставкам истребителей Украине - РИА Новости, 17.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:19 17.08.2023
https://ria.ru/20230817/ukraina-1890619416.html
НАТО еще не приняла окончательное решение по поставкам истребителей Украине
НАТО еще не приняла окончательное решение по поставкам истребителей Украине - РИА Новости, 17.08.2023
НАТО еще не приняла окончательное решение по поставкам истребителей Украине
Окончательное решение по поставкам истребителей Киеву еще не принято, но такая возможность есть, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в эфире Dagbladet TV в... РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T14:19
2023-08-17T14:19
специальная военная операция на украине
в мире
нато
йенс столтенберг
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Окончательное решение по поставкам истребителей Киеву еще не принято, но такая возможность есть, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в эфире Dagbladet TV в интервью на ежегодной политической неделе Arendalsuka. "Вполне возможно", - сказал генсек альянса, добавив, что окончательного решения по этому вопросу пока нет. Владимир Зеленский 2 августа заявил, что обучение украинских пилотов начнется уже в этом месяце. По данным минобороны Украины программа подготовки займет минимум шесть месяцев и, возможно, будет проходить в Дании или Нидерландах. Ожидается, что к весне 2024 года пилоты смогут управлять F-16 в небе над Украиной. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с Россией, это чревато катастрофическими последствиями. По его словам, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20230817/tanki-1890454573.html
https://ria.ru/20230817/ukraina-1890393837.html
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в мире, нато, йенс столтенберг, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, НАТО, Йенс Столтенберг, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
НАТО еще не приняла окончательное решение по поставкам истребителей Украине

Столтенберг не исключил, что НАТО все же поставит Украине истребители

© AP Photo / Efrem LukatskyГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Окончательное решение по поставкам истребителей Киеву еще не принято, но такая возможность есть, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в эфире Dagbladet TV в интервью на ежегодной политической неделе Arendalsuka.
"Вполне возможно", - сказал генсек альянса, добавив, что окончательного решения по этому вопросу пока нет.
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Владимир Зеленский 2 августа заявил, что обучение украинских пилотов начнется уже в этом месяце. По данным минобороны Украины программа подготовки займет минимум шесть месяцев и, возможно, будет проходить в Дании или Нидерландах. Ожидается, что к весне 2024 года пилоты смогут управлять F-16 в небе над Украиной.
Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с Россией, это чревато катастрофическими последствиями. По его словам, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
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