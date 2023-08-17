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Минобороны показало кадры удара по украинскому ж/д составу с оружием
Минобороны показало кадры удара по украинскому ж/д составу с оружием - РИА Новости, 17.08.2023
Минобороны показало кадры удара по украинскому ж/д составу с оружием
Минобороны России в четверг опубликовало кадры удара по украинскому железнодорожному эшелону с боеприпасами на станции Межевая . РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T14:16
2023-08-17T14:16
2023-08-17T15:18
специальная военная операция на украине
в мире
днепропетровская область
россия
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МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. Минобороны России в четверг опубликовало кадры удара по украинскому железнодорожному эшелону с боеприпасами на станции Межевая . Ранее в четверг в Минобороны сообщили, что на станции Межевая Днепропетровской области ракетным ударом в районе разгрузки уничтожен воинский эшелон с боеприпасами. На кадрах с разведывательного беспилотника – железнодорожный эшелон в составе трех крытых грузовых вагонов у платформы разгрузки, порядка пяти-шести грузовиков, на которые осуществляется перевалка груза, поражение и пожар как минимум одного из вагонов и последовавшая за пожаром детонация боеприпасов в вагонах.
https://ria.ru/20230816/plan-1890424678.html
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в мире, днепропетровская область, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровская область, Россия
Минобороны показало кадры удара по украинскому ж/д составу с оружием
МО РФ показало уничтожение украинского ж/д состава с оружием на станции Межевая
МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. Минобороны России в четверг опубликовало кадры удара по украинскому железнодорожному эшелону с боеприпасами на станции Межевая .
Ранее в четверг в Минобороны сообщили, что на станции Межевая Днепропетровской области ракетным ударом в районе разгрузки уничтожен воинский эшелон с боеприпасами.
На кадрах с разведывательного беспилотника – железнодорожный эшелон в составе трех крытых грузовых вагонов у платформы разгрузки, порядка пяти-шести грузовиков, на которые осуществляется перевалка груза, поражение и пожар как минимум одного из вагонов и последовавшая за пожаром детонация боеприпасов в вагонах.
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