https://ria.ru/20230817/tury-1890557931.html

Эксперты назвали страны, в которые россияне полетят на отдых зимой

Эксперты назвали страны, в которые россияне полетят на отдых зимой - РИА Новости, 17.08.2023

Эксперты назвали страны, в которые россияне полетят на отдых зимой

Туроператоры назвали самые популярные страны у россиян при раннем бронировании отдыха на весну будущего года, сообщает АТОР. РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T11:24

2023-08-17T11:24

2023-08-17T11:24

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туризм

туристы

таиланд

турция

египет

ассоциация туроператоров россии (атор)

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МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. Туроператоры назвали самые популярные страны у россиян при раннем бронировании отдыха на весну будущего года, сообщает АТОР.Эксперты выделили шесть государств, зимний отдых в которых путешественники оплачивают уже сейчас. В список вошли Таиланд, Турция, Египет, ОАЭ, Шри-Ланка и Куба. В эти страны из РФ летают чартеры.Наибольшей популярностью пользуются отели на востребованных курортах. Номера в гостиницах там разбирают быстро, тем более при раннем бронировании, то есть с существенной скидкой.Туроператоры рассказывают, что сейчас средняя глубина покупки путевки – две-три недели. Из-за высокого спроса визиты в Таиланд оплачивают заранее – месяца за полтора.Если рассматривать страны, куда туристы летают регулярными рейсами, в том числе с пересадками, то в лидерах по бронированиям на зимний сезон значатся Индонезия, Вьетнам, Мальдивы, Танзания, Сейшелы и Катар.

https://ria.ru/20230816/tury-1890401434.html

таиланд

турция

египет

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