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Эксперты назвали страны, в которые россияне полетят на отдых зимой - РИА Новости, 17.08.2023
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Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
11:24 17.08.2023
https://ria.ru/20230817/tury-1890557931.html
Эксперты назвали страны, в которые россияне полетят на отдых зимой
Эксперты назвали страны, в которые россияне полетят на отдых зимой - РИА Новости, 17.08.2023
Эксперты назвали страны, в которые россияне полетят на отдых зимой
Туроператоры назвали самые популярные страны у россиян при раннем бронировании отдыха на весну будущего года, сообщает АТОР. РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T11:24
2023-08-17T11:24
туризм
новости - туризм
туризм
туристы
таиланд
турция
египет
ассоциация туроператоров россии (атор)
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МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. Туроператоры назвали самые популярные страны у россиян при раннем бронировании отдыха на весну будущего года, сообщает АТОР.Эксперты выделили шесть государств, зимний отдых в которых путешественники оплачивают уже сейчас. В список вошли Таиланд, Турция, Египет, ОАЭ, Шри-Ланка и Куба. В эти страны из РФ летают чартеры.Наибольшей популярностью пользуются отели на востребованных курортах. Номера в гостиницах там разбирают быстро, тем более при раннем бронировании, то есть с существенной скидкой.Туроператоры рассказывают, что сейчас средняя глубина покупки путевки – две-три недели. Из-за высокого спроса визиты в Таиланд оплачивают заранее – месяца за полтора.Если рассматривать страны, куда туристы летают регулярными рейсами, в том числе с пересадками, то в лидерах по бронированиям на зимний сезон значатся Индонезия, Вьетнам, Мальдивы, Танзания, Сейшелы и Катар.
https://ria.ru/20230816/tury-1890401434.html
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новости - туризм, туризм, туристы, таиланд, турция, египет, ассоциация туроператоров россии (атор), куда можно лететь, отдых на море
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Таиланд, Турция, Египет, Ассоциация туроператоров России (АТОР), куда можно лететь, Отдых на море
Эксперты назвали страны, в которые россияне полетят на отдых зимой

АТОР: Турция и Таиланд – самые популярные страны для отдыха зимой у россиян

© iStock.com / PuiStocker65Девушка на сапборде в Таиланде
Девушка на сапборде в Таиланде - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
© iStock.com / PuiStocker65
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. Туроператоры назвали самые популярные страны у россиян при раннем бронировании отдыха на весну будущего года, сообщает АТОР.
Эксперты выделили шесть государств, зимний отдых в которых путешественники оплачивают уже сейчас. В список вошли Таиланд, Турция, Египет, ОАЭ, Шри-Ланка и Куба. В эти страны из РФ летают чартеры.
Наибольшей популярностью пользуются отели на востребованных курортах. Номера в гостиницах там разбирают быстро, тем более при раннем бронировании, то есть с существенной скидкой.
Туроператоры рассказывают, что сейчас средняя глубина покупки путевки – две-три недели. Из-за высокого спроса визиты в Таиланд оплачивают заранее – месяца за полтора.
Если рассматривать страны, куда туристы летают регулярными рейсами, в том числе с пересадками, то в лидерах по бронированиям на зимний сезон значатся Индонезия, Вьетнам, Мальдивы, Танзания, Сейшелы и Катар.
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ТуризмНовости - ТуризмТуризмтуристыТаиландТурцияЕгипетАссоциация туроператоров России (АТОР)куда можно лететьОтдых на море
 
 
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