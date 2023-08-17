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В Казахстане заблокировали сайт телеканала "Царьград" - РИА Новости, 17.08.2023
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Медиавойны
 
17:10 17.08.2023 (обновлено: 17:44 17.08.2023)
https://ria.ru/20230817/tsargrad-1890670565.html
В Казахстане заблокировали сайт телеканала "Царьград"
В Казахстане заблокировали сайт телеканала "Царьград" - РИА Новости, 17.08.2023
В Казахстане заблокировали сайт телеканала "Царьград"
Сайт российского телеканала "Царьград" заблокирован в Казахстане по решению министерства информации и общественного развития республики якобы за пропаганду... РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T17:10
2023-08-17T17:44
медиавойны
в мире
технологии
казахстан
россия
телеканал царьград
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АСТАНА/МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. Сайт российского телеканала "Царьград" заблокирован в Казахстане по решению министерства информации и общественного развития республики якобы за пропаганду экстремизма, в самом телеканале претензии казахстанской стороны назвали абсурдными. "Доступ к интернет-ресурсам tsargrad.tv и kz.tsargrad.tv ограничен на территории Республики Казахстан предписаниями уполномоченного органа № 25-01-25/63 от 18.01.2021 года и № 23-01-2-23/2071 от 31.05.2023 года, в порядке, предусмотренном статьей 41-1 Закона "О связи", - говорится в комментарии министерства информации и общественного развития республики, предоставленном РИА Новости. По информации пресс-службы министерства, поводом для блокировки стали выявленные в ходе мониторинга "материалы, направленные на возбуждение негативного общественного резонанса и разжигание межнациональной розни". "Размещение подобных материалов противоречит требованиям законодательства Республики Казахстан о средствах массовой информации, - подчеркнули в министерстве. Как отметили в ведомстве, "в случае устранения интернет-ресурсами (…) нарушений законодательства Республики Казахстан доступ к ним будет восстановлен". В самом телеканале назвали претензии казахстанской стороны абсурдными. "Пользователи из Казахстана не могут зайти на сайт "Царьграда" - ресурс был заблокирован. О блокировке говорится в сообщении министерства информации и общественного развития Республики Казахстан. В ведомстве сопроводили блокировку абсурдным пояснением", - говорится в сообщении на сайте телеканала. Там также отмечается, что сайт "Царьграда" заблокирован за "пропаганду экстремизма". "И вот тут кроется важный нюанс. Судя по ссылкам, блокировка была осуществлена ещё в мае, но именно сейчас русофобские каналы начали раскачивать эту "новость". К чему бы это? Любопытный факт: в республике под "пропагандой экстремизма", видимо, подразумевается регулярное освещение беспредела со стороны казахских националистов, в том числе так называемых "языковых патрулей". Но "Царьград" никогда не боялся трудностей и всегда отстаивал правду. Так будет и впредь", - добавляется на сайте телеканала.В свою очередь основатель телеканала Константин Малофеев в официальном Telegram-канале заявил, что сайт "Царьграда" заблокировали за публикации, описывающие случаи притеснения гражданами Казахстана людей за использование российской символики. "О том, как казах не давал пройти шедшему с детьми в храм казаку, негодуя от того, что у него пуговицы с двуглавым имперским орлом. О том, как другие казахи при сотрудниках полиции на чистом русском языке приставали к женщинам, которые на автопробег ко Дню Победы пришли с флагами России", – поделился Малофеев.
https://ria.ru/20230511/malofeev-1871169115.html
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в мире, технологии, казахстан, россия, телеканал царьград
Медиавойны, В мире, Технологии, Казахстан, Россия, телеканал Царьград
В Казахстане заблокировали сайт телеканала "Царьград"

В Казахстане обвинили "Царьград" в пропаганде экстремизма и заблокировали сайт

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкГорода мира. Астана
Города мира. Астана - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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АСТАНА/МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. Сайт российского телеканала "Царьград" заблокирован в Казахстане по решению министерства информации и общественного развития республики якобы за пропаганду экстремизма, в самом телеканале претензии казахстанской стороны назвали абсурдными.
"Доступ к интернет-ресурсам tsargrad.tv и kz.tsargrad.tv ограничен на территории Республики Казахстан предписаниями уполномоченного органа № 25-01-25/63 от 18.01.2021 года и № 23-01-2-23/2071 от 31.05.2023 года, в порядке, предусмотренном статьей 41-1 Закона "О связи", - говорится в комментарии министерства информации и общественного развития республики, предоставленном РИА Новости.
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По информации пресс-службы министерства, поводом для блокировки стали выявленные в ходе мониторинга "материалы, направленные на возбуждение негативного общественного резонанса и разжигание межнациональной розни". "Размещение подобных материалов противоречит требованиям законодательства Республики Казахстан о средствах массовой информации, - подчеркнули в министерстве. Как отметили в ведомстве, "в случае устранения интернет-ресурсами (…) нарушений законодательства Республики Казахстан доступ к ним будет восстановлен".
В самом телеканале назвали претензии казахстанской стороны абсурдными. "Пользователи из Казахстана не могут зайти на сайт "Царьграда" - ресурс был заблокирован. О блокировке говорится в сообщении министерства информации и общественного развития Республики Казахстан. В ведомстве сопроводили блокировку абсурдным пояснением", - говорится в сообщении на сайте телеканала.
Там также отмечается, что сайт "Царьграда" заблокирован за "пропаганду экстремизма". "И вот тут кроется важный нюанс. Судя по ссылкам, блокировка была осуществлена ещё в мае, но именно сейчас русофобские каналы начали раскачивать эту "новость". К чему бы это? Любопытный факт: в республике под "пропагандой экстремизма", видимо, подразумевается регулярное освещение беспредела со стороны казахских националистов, в том числе так называемых "языковых патрулей". Но "Царьград" никогда не боялся трудностей и всегда отстаивал правду. Так будет и впредь", - добавляется на сайте телеканала.
В свою очередь основатель телеканала Константин Малофеев в официальном Telegram-канале заявил, что сайт "Царьграда" заблокировали за публикации, описывающие случаи притеснения гражданами Казахстана людей за использование российской символики. "О том, как казах не давал пройти шедшему с детьми в храм казаку, негодуя от того, что у него пуговицы с двуглавым имперским орлом. О том, как другие казахи при сотрудниках полиции на чистом русском языке приставали к женщинам, которые на автопробег ко Дню Победы пришли с флагами России", – поделился Малофеев.
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