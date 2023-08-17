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Кириенко: участники СВО защищают право сохранить российскую культуру - РИА Новости, 17.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
23:52 17.08.2023
https://ria.ru/20230817/svo-1890723239.html
Кириенко: участники СВО защищают право сохранить российскую культуру
Кириенко: участники СВО защищают право сохранить российскую культуру - РИА Новости, 17.08.2023
Кириенко: участники СВО защищают право сохранить российскую культуру
Участники Специальной военной операции защищают не только Донбасс и Новороссию, они также защищают право сохранить российскую культуру и приумножать её, заявил... РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T23:52
2023-08-17T23:52
специальная военная операция на украине
донбасс
новороссия
россия
владимир путин
сергей кириенко
нато
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МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. Участники Специальной военной операции защищают не только Донбасс и Новороссию, они также защищают право сохранить российскую культуру и приумножать её, заявил первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко. Пятый фестиваль молодого искусства "Таврида.АРТ" стартовал вечером в четверг в бухте Капсель под крымским Судаком. Он пройдет с 17 по 21 августа, зрителей ждут пять разноформатных площадок: фестиваль зрелищных искусств, кино, музыки, ярмарка "Арт.Молодость" и фестиваль достижений российской науки. "Таврида.АРТ" проходит в бухте Капсель с 2019 года. Он объединяет все направления искусства и является самой большой площадкой России для самореализации молодых деятелей культуры, искусств и творческих индустрий. "У нас сегодня среди участников фестиваля "Таврида" много ребят из вернувшихся в Россию традиционно российских регионов. Ребята знают, что это такое, когда восемь лет шла война просто за право, чтоб ваши дети учились в школе на русском языке и читали русские книги. ", - сказал Кириенко на церемонии открытия фестиваля "Таврида.Арт" в Крыму. "Это как никто понимают сегодня ребята-герои, которые в зоне Специальной военной операции защищают не только границы нашей большой России, защищают Донбасс, защищают Новороссию, но и защищают право свободного творчества, защищают право сохранить российскую культуру и приумножать её", - подчеркнул он. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ. Президент России Владимир Путин 30 сентября по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Затем 5 октября Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.
https://ria.ru/20230721/svo-1885433084.html
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донбасс, новороссия, россия, владимир путин, сергей кириенко, нато
Специальная военная операция на Украине, Донбасс, Новороссия, Россия, Владимир Путин, Сергей Кириенко, НАТО
Кириенко: участники СВО защищают право сохранить российскую культуру

Кириенко: участники СВО защищают право сохранить российскую культуру

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСергей Кириенко
Сергей Кириенко - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Сергей Кириенко . Архивное фото
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МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. Участники Специальной военной операции защищают не только Донбасс и Новороссию, они также защищают право сохранить российскую культуру и приумножать её, заявил первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко.
Пятый фестиваль молодого искусства "Таврида.АРТ" стартовал вечером в четверг в бухте Капсель под крымским Судаком. Он пройдет с 17 по 21 августа, зрителей ждут пять разноформатных площадок: фестиваль зрелищных искусств, кино, музыки, ярмарка "Арт.Молодость" и фестиваль достижений российской науки. "Таврида.АРТ" проходит в бухте Капсель с 2019 года. Он объединяет все направления искусства и является самой большой площадкой России для самореализации молодых деятелей культуры, искусств и творческих индустрий.
Разведчики 1-й танковой армии Западной группы войск в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
Кириенко назвал героев спецоперации самыми уважаемыми людьми в России
21 июля, 10:43
"У нас сегодня среди участников фестиваля "Таврида" много ребят из вернувшихся в Россию традиционно российских регионов. Ребята знают, что это такое, когда восемь лет шла война просто за право, чтоб ваши дети учились в школе на русском языке и читали русские книги. ", - сказал Кириенко на церемонии открытия фестиваля "Таврида.Арт" в Крыму.
"Это как никто понимают сегодня ребята-герои, которые в зоне Специальной военной операции защищают не только границы нашей большой России, защищают Донбасс, защищают Новороссию, но и защищают право свободного творчества, защищают право сохранить российскую культуру и приумножать её", - подчеркнул он.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Президент России Владимир Путин 30 сентября по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Затем 5 октября Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеДонбассНовороссияРоссияВладимир ПутинСергей КириенкоНАТО
 
 
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