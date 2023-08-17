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Спецоперация, 17 августа: интервью Лукашенко о ситуации на Украине - РИА Новости, 17.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:10 17.08.2023 (обновлено: 22:30 17.08.2023)
https://ria.ru/20230817/svo-1890715747.html
Спецоперация, 17 августа: интервью Лукашенко о ситуации на Украине
Спецоперация, 17 августа: интервью Лукашенко о ситуации на Украине - РИА Новости, 17.08.2023
Спецоперация, 17 августа: интервью Лукашенко о ситуации на Украине
Об ударах по ВСУ в Краматорске, новых заявлениях Александра Лукашенко о спецоперации и ситуации в Белгородской области — в материале РИА Новости. РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T22:10
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украина
вадим астафьев
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Об ударах по ВСУ в Краматорске, новых заявлениях Александра Лукашенко о спецоперации и ситуации в Белгородской области — в материале РИА Новости.Заявления президента БелоруссииБелоруссия не вступит в военные действия на Украине, если ВСУ не пересекут границу республики, но помогать России будет всегда, заявил президент Александр Лукашенко. Он также назвал предположения о том, что российское руководство якобы склоняет Минск к участию в спецоперации полной глупостью. Как отметил Лукашенко, если киевский режим и Запад перейдут красные линии, Белоруссия без предупреждения нанесет удар по центрам принятия решений. Кроме того, в случае агрессии Польши, стран Балтии и Украины, Минск ответит мгновенно и задействует все, что есть в его распоряжении. Ход операцииАтаки КиеваСредства ПВО около 9:00 мск сбили украинский БПЛА над Белгородской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщили в Минобороны России. Здание школы получило повреждения при обстреле Куйбышевского района Донецка со стороны ВСУ, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
https://ria.ru/20230817/provokatsiya-1890705540.html
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в мире, космос - риа наука, россия, минск, украина, вадим астафьев, сцкк, вооруженные силы украины, александр лукашенко
В мире, Космос - РИА Наука, Россия, Минск, Украина, Вадим Астафьев, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Александр Лукашенко, Специальная военная операция на Украине
Спецоперация, 17 августа: интервью Лукашенко о ситуации на Украине

Лукашенко: Белоруссия не вступит в военные действия на Украине

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкАлександр Лукашенко
Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Александр Лукашенко. Архивное фото
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Об ударах по ВСУ в Краматорске, новых заявлениях Александра Лукашенко о спецоперации и ситуации в Белгородской области — в материале РИА Новости.

Заявления президента Белоруссии

Белоруссия не вступит в военные действия на Украине, если ВСУ не пересекут границу республики, но помогать России будет всегда, заявил президент Александр Лукашенко.
Он также назвал предположения о том, что российское руководство якобы склоняет Минск к участию в спецоперации полной глупостью.
Как отметил Лукашенко, если киевский режим и Запад перейдут красные линии, Белоруссия без предупреждения нанесет удар по центрам принятия решений. Кроме того, в случае агрессии Польши, стран Балтии и Украины, Минск ответит мгновенно и задействует все, что есть в его распоряжении.
Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
Перед началом СВО Украина угрожала Белоруссии ракетами, заявил Лукашенко
Вчера, 20:20

Ход операции

  • Российские ракетчики поразили пункт управления радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны украинских войск в Краматорске;
  • ВСУ потеряли до 30 солдат, три автомобиля и гаубицу на Херсонском направлении;
  • Российские военные за сутки поразили в ДНР и Запорожской области два пункта управления беспилотниками армии противника, ракетным ударом уничтожен украинский эшелон с боеприпасами в Днепропетровской области.;
  • На Донецком направлении ВСУ потеряли до 310 военнослужащих, на Купянском — до 125;
  • На Краснолиманском направлении группировка "Центр" отразила атаку украинских военных в районе Кузьмино, уничтожено до 55 солдат и восемь единиц техники;
  • В ДНР российские войска поразили командно-наблюдательный пункт подразделения 67-й механизированной бригады украинской армии и склад боеприпасов;
  • На Запорожском направлении отражена атака ВСУ, потери противника составили до 195 военнослужащих, четыре бронетранспортера Stryker, две БМП, американское артиллерийское орудие М777 и британское FH-70.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 15:22
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 17.08.2023Посмотреть

Атаки Киева

Средства ПВО около 9:00 мск сбили украинский БПЛА над Белгородской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщили в Минобороны России.
Здание школы получило повреждения при обстреле Куйбышевского района Донецка со стороны ВСУ, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Танк Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
"На полигонах все было проще". Почему западные танки не помогли ВСУ
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКосмос - РИА НаукаРоссияМинскУкраинаВадим АстафьевСЦККВооруженные силы УкраиныАлександр Лукашенко
 
 
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