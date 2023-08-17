Спецоперация, 17 августа: интервью Лукашенко о ситуации на Украине
Лукашенко: Белоруссия не вступит в военные действия на Украине
Александр Лукашенко. Архивное фото
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Об ударах по ВСУ в Краматорске, новых заявлениях Александра Лукашенко о спецоперации и ситуации в Белгородской области — в материале РИА Новости.
Заявления президента Белоруссии
Белоруссия не вступит в военные действия на Украине, если ВСУ не пересекут границу республики, но помогать России будет всегда, заявил президент Александр Лукашенко.
Он также назвал предположения о том, что российское руководство якобы склоняет Минск к участию в спецоперации полной глупостью.
Как отметил Лукашенко, если киевский режим и Запад перейдут красные линии, Белоруссия без предупреждения нанесет удар по центрам принятия решений. Кроме того, в случае агрессии Польши, стран Балтии и Украины, Минск ответит мгновенно и задействует все, что есть в его распоряжении.
Ход операции
- Российские ракетчики поразили пункт управления радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны украинских войск в Краматорске;
- ВСУ потеряли до 30 солдат, три автомобиля и гаубицу на Херсонском направлении;
- Российские военные за сутки поразили в ДНР и Запорожской области два пункта управления беспилотниками армии противника, ракетным ударом уничтожен украинский эшелон с боеприпасами в Днепропетровской области.;
- На Донецком направлении ВСУ потеряли до 310 военнослужащих, на Купянском — до 125;
- На Краснолиманском направлении группировка "Центр" отразила атаку украинских военных в районе Кузьмино, уничтожено до 55 солдат и восемь единиц техники;
- В ДНР российские войска поразили командно-наблюдательный пункт подразделения 67-й механизированной бригады украинской армии и склад боеприпасов;
- На Запорожском направлении отражена атака ВСУ, потери противника составили до 195 военнослужащих, четыре бронетранспортера Stryker, две БМП, американское артиллерийское орудие М777 и британское FH-70.
Атаки Киева
Средства ПВО около 9:00 мск сбили украинский БПЛА над Белгородской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщили в Минобороны России.