https://ria.ru/20230817/svo-1890715747.html

Спецоперация, 17 августа: интервью Лукашенко о ситуации на Украине

Спецоперация, 17 августа: интервью Лукашенко о ситуации на Украине - РИА Новости, 17.08.2023

Спецоперация, 17 августа: интервью Лукашенко о ситуации на Украине

Об ударах по ВСУ в Краматорске, новых заявлениях Александра Лукашенко о спецоперации и ситуации в Белгородской области — в материале РИА Новости. РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T22:10

2023-08-17T22:10

2023-08-17T22:30

в мире

космос - риа наука

россия

минск

украина

вадим астафьев

сцкк

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/06/1863507454_0:0:3011:1695_1920x0_80_0_0_bc7e157c7ff10c9bc980c0d7d63ff231.jpg

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Об ударах по ВСУ в Краматорске, новых заявлениях Александра Лукашенко о спецоперации и ситуации в Белгородской области — в материале РИА Новости.Заявления президента БелоруссииБелоруссия не вступит в военные действия на Украине, если ВСУ не пересекут границу республики, но помогать России будет всегда, заявил президент Александр Лукашенко. Он также назвал предположения о том, что российское руководство якобы склоняет Минск к участию в спецоперации полной глупостью. Как отметил Лукашенко, если киевский режим и Запад перейдут красные линии, Белоруссия без предупреждения нанесет удар по центрам принятия решений. Кроме того, в случае агрессии Польши, стран Балтии и Украины, Минск ответит мгновенно и задействует все, что есть в его распоряжении. Ход операцииАтаки КиеваСредства ПВО около 9:00 мск сбили украинский БПЛА над Белгородской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщили в Минобороны России. Здание школы получило повреждения при обстреле Куйбышевского района Донецка со стороны ВСУ, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

https://ria.ru/20230817/provokatsiya-1890705540.html

https://ria.ru/20230817/tanki-1890454573.html

россия

минск

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, космос - риа наука, россия, минск, украина, вадим астафьев, сцкк, вооруженные силы украины, александр лукашенко