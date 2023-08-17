https://ria.ru/20230817/samozanyatye-1890514725.html

Число самозанятых в России превысило восемь миллионов человек

Число самозанятых в России превысило восемь миллионов человек - РИА Новости, 17.08.2023

Число самозанятых в России превысило восемь миллионов человек

Более восьми миллионов человек в России зарегистрировались в качестве плательщиков налога на профессиональный доход (НПД), то есть - самозанятых, а их суммарный РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T00:26

2023-08-17T00:26

2023-08-17T00:26

экономика

россия

киргизия

белоруссия

федеральная налоговая служба (фнс россии)

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Более восьми миллионов человек в России зарегистрировались в качестве плательщиков налога на профессиональный доход (НПД), то есть - самозанятых, а их суммарный доход превысил 2,5 триллиона рублей, сообщила Федеральная налоговая служба (ФНС) России. "В России уже 8,1 миллиона человек зарегистрированы как самозанятые. Их суммарный доход составляет более 2,5 триллиона рублей. Сформировано более 1,4 миллиарда чеков, в среднем каждый на сумму 1 772 рубля", - говорится в сообщении. Особенность этого специального налогового режима в том, что все общение налогоплательщика с налоговыми органами происходит дистанционно - через мобильное приложение "Мой налог". Стать самозанятым можно через программы партнеров проекта (уполномоченных кредитных организаций), а также через портал "Госуслуги". По данным ФНС, 71% самозанятых встали на учет через "Мой налог", 24% - через уполномоченные кредитные организации, и 5% - через портал "Госуслуги". НПД востребован не только среди россиян. Так, количество самозанятых лиц-граждан Киргизии составляет более 134 тысяч человек, Белоруссии – более 23 тысяч, более чем по 10 тысяч зарегистрированных в этом статусе граждан Армении и Казахстана, и еще более 4 тысяч граждан Украины. Специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" введен с 2019 года и сейчас применяется на всей территории России. С 1 января 2023 года он действует в Запорожской и Херсонской областях, Донецкой и Луганской народных республиках, а также на территории города Байконур. "Больше половины самозанятых ранее не регистрировали свои доходы", - сообщает ФНС.

https://ria.ru/20230815/nalogi-1890127777.html

россия

киргизия

белоруссия

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экономика, россия, киргизия, белоруссия, федеральная налоговая служба (фнс россии)