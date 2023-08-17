https://ria.ru/20230817/putin-1890644768.html

Путин заявил, что банки подключатся к созданию ж/д магистралей

Путин заявил, что банки подключатся к созданию ж/д магистралей - РИА Новости, 17.08.2023

Путин заявил, что банки подключатся к созданию ж/д магистралей

Российские банки готовы подключаться к проектам создания в стране скоростных железнодорожных магистралей, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T15:36

2023-08-17T15:36

2023-08-17T15:36

экономика

технологии

россия

москва

московская область (подмосковье)

сергей собянин

олег белозеров

владимир путин

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Российские банки готовы подключаться к проектам создания в стране скоростных железнодорожных магистралей, заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным, губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым и главой РЖд Олегом Белозеровым в четверг запустил движение по МЦД-3. На церемонии Путин также обозначил дальнейшие планы по строительству скоростных железнодорожных магистралей. Среди направлений он назвал Москва-Петербург, Адлер с подключением Луганска и Донецка, а также Минск. "Банки будут подключаться к этой работе, видят для себя хорошую экономическую, финансовую перспективы. Уверен, у нас все получится", - сказал президент. Глава государства по традиции также расписался на карте с новым маршрутом.

https://ria.ru/20230727/stroyka-1886481246.html

россия

москва

московская область (подмосковье)

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Запуск движения по МЦД-3 Запуск движения по МЦД-3 2023-08-17T15:36 true PT0M35S

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экономика, технологии, россия, москва, московская область (подмосковье), сергей собянин, олег белозеров, владимир путин, ржд