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Путин заявил, что банки подключатся к созданию ж/д магистралей - РИА Новости, 17.08.2023
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15:36 17.08.2023
https://ria.ru/20230817/putin-1890644768.html
Путин заявил, что банки подключатся к созданию ж/д магистралей
Путин заявил, что банки подключатся к созданию ж/д магистралей - РИА Новости, 17.08.2023
Путин заявил, что банки подключатся к созданию ж/д магистралей
Российские банки готовы подключаться к проектам создания в стране скоростных железнодорожных магистралей, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T15:36
2023-08-17T15:36
экономика
технологии
россия
москва
московская область (подмосковье)
сергей собянин
олег белозеров
владимир путин
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Российские банки готовы подключаться к проектам создания в стране скоростных железнодорожных магистралей, заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным, губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым и главой РЖд Олегом Белозеровым в четверг запустил движение по МЦД-3. На церемонии Путин также обозначил дальнейшие планы по строительству скоростных железнодорожных магистралей. Среди направлений он назвал Москва-Петербург, Адлер с подключением Луганска и Донецка, а также Минск. "Банки будут подключаться к этой работе, видят для себя хорошую экономическую, финансовую перспективы. Уверен, у нас все получится", - сказал президент. Глава государства по традиции также расписался на карте с новым маршрутом.
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россия
москва
московская область (подмосковье)
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Запуск движения по МЦД-3
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экономика, технологии, россия, москва, московская область (подмосковье), сергей собянин, олег белозеров, владимир путин, ржд
Экономика, Технологии, Россия, Москва, Московская область (Подмосковье), Сергей Собянин, Олег Белозеров, Владимир Путин, РЖД
Путин заявил, что банки подключатся к созданию ж/д магистралей

Путин заявил, что банки РФ подключатся к созданию скоростных ж/д магистралей

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Российские банки готовы подключаться к проектам создания в стране скоростных железнодорожных магистралей, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным, губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым и главой РЖд Олегом Белозеровым в четверг запустил движение по МЦД-3. На церемонии Путин также обозначил дальнейшие планы по строительству скоростных железнодорожных магистралей. Среди направлений он назвал Москва-Петербург, Адлер с подключением Луганска и Донецка, а также Минск.
"Банки будут подключаться к этой работе, видят для себя хорошую экономическую, финансовую перспективы. Уверен, у нас все получится", - сказал президент.
Глава государства по традиции также расписался на карте с новым маршрутом.
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