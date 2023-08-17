ПСБ на "Армии-2023" провел дискуссию о мерах поддержки диверсификации ОПК
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Меры поддержки диверсификации предприятий ОПК обсудили на панельной дискуссии "Актуальные вопросы реализации и финансирования инвестиционных проектов, направленных на увеличение доли продукции гражданского и двойного назначения, производимой организациями ОПК", сообщает пресс-служба банка.
Мероприятие организованно ПСБ в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2023". В нем приняли участие представители государственных корпораций, институтов развития, крупных предприятий ОПК, Совета Федерации Федерального собрания РФ, научного сообщества и некоммерческих организаций. Участники отметили сохраняющуюся актуальность процесса диверсификации как инструмента достижения технологического суверенитета, говорится в сообщении.
"Поддержка технологического лидерства страны возможна за счет создания конкурентной продукции, улучшения технической базы и развития кадрового потенциала. Все это достижимо при условии эффективного взаимодействия бизнеса, финансовых структур и представителей власти. ПСБ предлагает различные пути решения поставленных задач и разработал экосистему для поддержки проектов диверсификации, включающую банковское обслуживание, кредитование и небанковские продукты. Банк проводит системную работу по анализу текущих процессов развития организаций ОПК, изучает их экономическое состояние, основные производственные показатели, что дает нам возможность предлагать предприятиям оптимальные финансовые и нефинансовые решения с учетом индивидуальных потребностей", - цитирует пресс-служба слова заместителя председателя ПСБ Антона Дроздова.