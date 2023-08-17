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ПСБ на "Армии-2023" провел дискуссию о мерах поддержки диверсификации ОПК - РИА Новости, 17.08.2023
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10:32 17.08.2023
https://ria.ru/20230817/psb-1890548017.html
ПСБ на "Армии-2023" провел дискуссию о мерах поддержки диверсификации ОПК
ПСБ на "Армии-2023" провел дискуссию о мерах поддержки диверсификации ОПК - РИА Новости, 17.08.2023
ПСБ на "Армии-2023" провел дискуссию о мерах поддержки диверсификации ОПК
Меры поддержки диверсификации предприятий ОПК обсудили на панельной дискуссии "Актуальные вопросы реализации и финансирования инвестиционных проектов,... РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T10:32
2023-08-17T10:32
россия
псб (банк псб)
форум "армия — 2023"
антон дроздов
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Меры поддержки диверсификации предприятий ОПК обсудили на панельной дискуссии "Актуальные вопросы реализации и финансирования инвестиционных проектов, направленных на увеличение доли продукции гражданского и двойного назначения, производимой организациями ОПК", сообщает пресс-служба банка. Мероприятие организованно ПСБ в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2023". В нем приняли участие представители государственных корпораций, институтов развития, крупных предприятий ОПК, Совета Федерации Федерального собрания РФ, научного сообщества и некоммерческих организаций. Участники отметили сохраняющуюся актуальность процесса диверсификации как инструмента достижения технологического суверенитета, говорится в сообщении. "Поддержка технологического лидерства страны возможна за счет создания конкурентной продукции, улучшения технической базы и развития кадрового потенциала. Все это достижимо при условии эффективного взаимодействия бизнеса, финансовых структур и представителей власти. ПСБ предлагает различные пути решения поставленных задач и разработал экосистему для поддержки проектов диверсификации, включающую банковское обслуживание, кредитование и небанковские продукты. Банк проводит системную работу по анализу текущих процессов развития организаций ОПК, изучает их экономическое состояние, основные производственные показатели, что дает нам возможность предлагать предприятиям оптимальные финансовые и нефинансовые решения с учетом индивидуальных потребностей", - цитирует пресс-служба слова заместителя председателя ПСБ Антона Дроздова.
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россия, псб (банк псб), форум "армия — 2023", антон дроздов
Россия, ПСБ (Банк ПСБ), Форум "Армия — 2023", Антон Дроздов

ПСБ на "Армии-2023" провел дискуссию о мерах поддержки диверсификации ОПК

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЛоготип ПАО "Промсвязьбанк"
Логотип ПАО Промсвязьбанк - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Меры поддержки диверсификации предприятий ОПК обсудили на панельной дискуссии "Актуальные вопросы реализации и финансирования инвестиционных проектов, направленных на увеличение доли продукции гражданского и двойного назначения, производимой организациями ОПК", сообщает пресс-служба банка.
Мероприятие организованно ПСБ в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2023". В нем приняли участие представители государственных корпораций, институтов развития, крупных предприятий ОПК, Совета Федерации Федерального собрания РФ, научного сообщества и некоммерческих организаций. Участники отметили сохраняющуюся актуальность процесса диверсификации как инструмента достижения технологического суверенитета, говорится в сообщении.
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"Поддержка технологического лидерства страны возможна за счет создания конкурентной продукции, улучшения технической базы и развития кадрового потенциала. Все это достижимо при условии эффективного взаимодействия бизнеса, финансовых структур и представителей власти. ПСБ предлагает различные пути решения поставленных задач и разработал экосистему для поддержки проектов диверсификации, включающую банковское обслуживание, кредитование и небанковские продукты. Банк проводит системную работу по анализу текущих процессов развития организаций ОПК, изучает их экономическое состояние, основные производственные показатели, что дает нам возможность предлагать предприятиям оптимальные финансовые и нефинансовые решения с учетом индивидуальных потребностей", - цитирует пресс-служба слова заместителя председателя ПСБ Антона Дроздова.
 
РоссияПСБ (Банк ПСБ)Форум "Армия — 2023"Антон Дроздов
 
 
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