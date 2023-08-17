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На Украине будут заочно судить Пасечника за организацию референдума

На Украине будут заочно судить Пасечника за организацию референдума - РИА Новости, 17.08.2023

На Украине будут заочно судить Пасечника за организацию референдума

На Украине возбуждено уголовное дело в отношении врио главы Луганской Народной республики Леонида Пасечника за организацию референдума по вхождению ЛНР в состав РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T14:10

2023-08-17T14:10

2023-08-17T14:10

специальная военная операция на украине

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украина

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леонид пасечник

ситуация в днр и лнр

генеральная прокуратура украины

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МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. На Украине возбуждено уголовное дело в отношении врио главы Луганской Народной республики Леонида Пасечника за организацию референдума по вхождению ЛНР в состав России, сообщает в четверг офис украинского генерального прокурора в Telegram-канале. "Главу ЛНР будут судить за ряд преступлений против основ нацбезопасности Украины. Ему инкриминированы умышленные действия с целью изменения границ территории и государственной границы Украины, публичные призывы к их совершению по предварительному сговору группой лиц, а также участие в организации и проведении незаконного референдума", - говорится в сообщении офиса генпрокурора. Как указали в ведомстве, Пасечник 20 сентября 2022 года подписал закон о референдуме в ЛНР по вопросу вхождения в состав Российской Федерации на правах субъекта РФ, а затем участвовал в организации референдума. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов, после чего подписал договоры о принятии этих субъектов в состав России. Затем 5 октября Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие вхождение новых регионов в РФ.

https://ria.ru/20230817/rogov-1890545723.html

россия

украина

луганская народная республика

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, украина, луганская народная республика, леонид пасечник, ситуация в днр и лнр, генеральная прокуратура украины