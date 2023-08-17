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На Украине будут заочно судить Пасечника за организацию референдума - РИА Новости, 17.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:10 17.08.2023
https://ria.ru/20230817/pasechnik-1890617279.html
На Украине будут заочно судить Пасечника за организацию референдума
На Украине будут заочно судить Пасечника за организацию референдума - РИА Новости, 17.08.2023
На Украине будут заочно судить Пасечника за организацию референдума
На Украине возбуждено уголовное дело в отношении врио главы Луганской Народной республики Леонида Пасечника за организацию референдума по вхождению ЛНР в состав РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T14:10
2023-08-17T14:10
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
луганская народная республика
леонид пасечник
ситуация в днр и лнр
генеральная прокуратура украины
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МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. На Украине возбуждено уголовное дело в отношении врио главы Луганской Народной республики Леонида Пасечника за организацию референдума по вхождению ЛНР в состав России, сообщает в четверг офис украинского генерального прокурора в Telegram-канале. "Главу ЛНР будут судить за ряд преступлений против основ нацбезопасности Украины. Ему инкриминированы умышленные действия с целью изменения границ территории и государственной границы Украины, публичные призывы к их совершению по предварительному сговору группой лиц, а также участие в организации и проведении незаконного референдума", - говорится в сообщении офиса генпрокурора. Как указали в ведомстве, Пасечник 20 сентября 2022 года подписал закон о референдуме в ЛНР по вопросу вхождения в состав Российской Федерации на правах субъекта РФ, а затем участвовал в организации референдума. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов, после чего подписал договоры о принятии этих субъектов в состав России. Затем 5 октября Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие вхождение новых регионов в РФ.
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в мире, россия, украина, луганская народная республика, леонид пасечник, ситуация в днр и лнр, генеральная прокуратура украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Луганская Народная Республика, Леонид Пасечник, Ситуация в ДНР и ЛНР, Генеральная прокуратура Украины
На Украине будут заочно судить Пасечника за организацию референдума

На Украине возбудили уголовное дело против Пасечника за организацию референдума

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВременно исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник
Временно исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Временно исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник. Архивное фото
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МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. На Украине возбуждено уголовное дело в отношении врио главы Луганской Народной республики Леонида Пасечника за организацию референдума по вхождению ЛНР в состав России, сообщает в четверг офис украинского генерального прокурора в Telegram-канале.
"Главу ЛНР будут судить за ряд преступлений против основ нацбезопасности Украины. Ему инкриминированы умышленные действия с целью изменения границ территории и государственной границы Украины, публичные призывы к их совершению по предварительному сговору группой лиц, а также участие в организации и проведении незаконного референдума", - говорится в сообщении офиса генпрокурора. Как указали в ведомстве, Пасечник 20 сентября 2022 года подписал закон о референдуме в ЛНР по вопросу вхождения в состав Российской Федерации на правах субъекта РФ, а затем участвовал в организации референдума.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов, после чего подписал договоры о принятии этих субъектов в состав России. Затем 5 октября Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие вхождение новых регионов в РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаЛуганская Народная РеспубликаЛеонид ПасечникСитуация в ДНР и ЛНРГенеральная прокуратура Украины
 
 
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