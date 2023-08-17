На Украине будут заочно судить Пасечника за организацию референдума
На Украине возбудили уголовное дело против Пасечника за организацию референдума
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВременно исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник
Временно исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник. Архивное фото
МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. На Украине возбуждено уголовное дело в отношении врио главы Луганской Народной республики Леонида Пасечника за организацию референдума по вхождению ЛНР в состав России, сообщает в четверг офис украинского генерального прокурора в Telegram-канале.
"Главу ЛНР будут судить за ряд преступлений против основ нацбезопасности Украины. Ему инкриминированы умышленные действия с целью изменения границ территории и государственной границы Украины, публичные призывы к их совершению по предварительному сговору группой лиц, а также участие в организации и проведении незаконного референдума", - говорится в сообщении офиса генпрокурора. Как указали в ведомстве, Пасечник 20 сентября 2022 года подписал закон о референдуме в ЛНР по вопросу вхождения в состав Российской Федерации на правах субъекта РФ, а затем участвовал в организации референдума.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов, после чего подписал договоры о принятии этих субъектов в состав России. Затем 5 октября Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие вхождение новых регионов в РФ.