https://ria.ru/20230817/otravlenie-1890712103.html

Во Владимире увеличилось число отравившихся шаурмой

Во Владимире увеличилось число отравившихся шаурмой - РИА Новости, 17.08.2023

Во Владимире увеличилось число отравившихся шаурмой

Количество отравившихся после употребления шаурмы на предприятиях быстрого обслуживания во Владимире возросло до 33 человек, сообщило региональное управление... РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T21:30

2023-08-17T21:30

2023-08-17T21:30

владимир

владимирская область

происшествия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727905474_0:378:2968:2048_1920x0_80_0_0_703af933243ba3e45ad16688787a9263.jpg

РЯЗАНЬ, 17 авг – РИА Новости. Количество отравившихся после употребления шаурмы на предприятиях быстрого обслуживания во Владимире возросло до 33 человек, сообщило региональное управление Роспотребнадзора. Ранее в четверг ведомство информировало о начале санитарно-эпидемиологического расследования в связи с поступлением экстренных извещений на острую кишечную инфекцию у 17 посетителей пунктов общественного питания во Владимире. Предварительно, все отравившиеся ели шаурму. По данным прокуратуры региона, речь идет о трёх предприятиях быстрого питания. СУСК по региону организовало проверку по признакам преступления об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. "Управлением Роспотребнадзора по Владимирской области по состоянию на 20.00 17 августа выявлено 16 новых случаев заболевших, эпидемиологически связанных с употреблением продукции, изготовленной на предприятиях быстрого обслуживания, занимающихся изготовлением и реализацией шаурмы. Таким образом на настоящий момент выявлено 33 случая обращений за медицинской помощью, в том числе 8 детей", - говорится в сообщении. Отмечается, что реализация продукции в точках быстрого обслуживания приостановлена.

https://ria.ru/20230707/shaurma-1882795317.html

владимир

владимирская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

владимир, владимирская область, происшествия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)