https://ria.ru/20230817/otravlenie-1890712103.html
Во Владимире увеличилось число отравившихся шаурмой
Во Владимире увеличилось число отравившихся шаурмой - РИА Новости, 17.08.2023
Во Владимире увеличилось число отравившихся шаурмой
Количество отравившихся после употребления шаурмы на предприятиях быстрого обслуживания во Владимире возросло до 33 человек, сообщило региональное управление... РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T21:30
2023-08-17T21:30
2023-08-17T21:30
владимир
владимирская область
происшествия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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РЯЗАНЬ, 17 авг – РИА Новости. Количество отравившихся после употребления шаурмы на предприятиях быстрого обслуживания во Владимире возросло до 33 человек, сообщило региональное управление Роспотребнадзора. Ранее в четверг ведомство информировало о начале санитарно-эпидемиологического расследования в связи с поступлением экстренных извещений на острую кишечную инфекцию у 17 посетителей пунктов общественного питания во Владимире. Предварительно, все отравившиеся ели шаурму. По данным прокуратуры региона, речь идет о трёх предприятиях быстрого питания. СУСК по региону организовало проверку по признакам преступления об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. "Управлением Роспотребнадзора по Владимирской области по состоянию на 20.00 17 августа выявлено 16 новых случаев заболевших, эпидемиологически связанных с употреблением продукции, изготовленной на предприятиях быстрого обслуживания, занимающихся изготовлением и реализацией шаурмы. Таким образом на настоящий момент выявлено 33 случая обращений за медицинской помощью, в том числе 8 детей", - говорится в сообщении. Отмечается, что реализация продукции в точках быстрого обслуживания приостановлена.
https://ria.ru/20230707/shaurma-1882795317.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир, владимирская область, происшествия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Владимир, Владимирская область, Происшествия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Во Владимире увеличилось число отравившихся шаурмой
Роспотребнадзор: число отравившихся шаурмой во Владимире увеличилось до 33